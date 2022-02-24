Кубок мира по спортивной гимнастике-2022: участники, структура турнира и календарь

24 февраля стартовала серия соревнований по спортивной гимнастике в рамках Кубка мира в отдельных видах На этапах серии выступят лучшие гимнасты планеты. Olympics объясняет как утроен Кубок мира и публикует календарь соревнований.
Кубок мира по спортивной гимнастике в отдельных видах — серия международных соревнований, проводящихся под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В серию Кубка мира входят две отдельных серии — собственно этапы Кубка мира (World Cup) и Кубка Вызова (World Challenge Cup) — соревнования второго уровня престижности. В 2022 году в рамках Кубка мира пройдет четыре этапа с февраля по апрель, в рамках Кубка вызова — шесть этапов с мая по октябрь.
На этапах Кубка мира гимнасты выступают на отдельных снарядах: вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина у мужчин, и вольные упражнения, разновысокие брусья, бревно и опорный прыжок у женщин. Соревнования состоят из квалификационного и финального раунда. К участию в серии приглашаются гимнасты, показавшие лучшие результаты на прошлогоднем чемпионате мира или Олимпийских играх.
В рамках этапа на каждом снаряде могут выступить не более двух гимнастов и двух гимнасток, представляющих одну национальную федерацию. После квалификации в финал на каждом из снарядов попадают по восемь участников с лучшими результатами. По итогам этапа гимнасты получают очки в рейтинг каждого из снарядов — от 5 до 30 очков в зависимости от занятого места. А по завершении серии определяются победители на каждом снаряде, которые получат кубки, — ими становятся гимнасты и гимнастки, набравшие больше всего очков за свои лучшие попытки на трех этапах серии.
Результаты серии Кубка мира будут служить отборочными для участия в чемпионате мира 2022 года, который пройдет осенью в Ливерпуле.
Представители России на этапах Кубка мира в отдельных видах
🇩🇪 1-й этап. Котбус (Германия). 24–27 февраля
Сборная России по спортивной гимнастике не сможет выступить на февральском этапе Кубка мира в германском Котбусе из-за ограничений на въезд лицам, не сделавшим прививку от коронавируса одной из сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин.
🇶🇦 2-й этап. Доха (Катар). 2–5 марта
Мужчины:
- Иван Гергет — вольные упражнения, параллельные брусья
- Иван Стретович — вольные упражнения, перекладина
- Александр Карцев — конь, параллельные брусья, перекладина
Женщины:
- Виктория Листунова — опорный прыжок, разновысокие брусья
- Арина Семухина — опорный прыжок, бревно
- Мария Минаева — разновысокие брусья, вольные упражнения
- Владислава Уразова — бревно, вольные упражнения