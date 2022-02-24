Кубок мира по спортивной гимнастике-2022: участники, структура турнира и календарь

24 февраля стартовала серия соревнований по спортивной гимнастике в рамках Кубка мира в отдельных видах На этапах серии выступят лучшие гимнасты планеты. Olympics объясняет как утроен Кубок мира и публикует календарь соревнований.

Кубок мира по спортивной гимнастике в отдельных видах — серия международных соревнований, проводящихся под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В серию Кубка мира входят две отдельных серии — собственно этапы Кубка мира (World Cup) и Кубка Вызова (World Challenge Cup) — соревнования второго уровня престижности. В 2022 году в рамках Кубка мира пройдет четыре этапа с февраля по апрель, в рамках Кубка вызова — шесть этапов с мая по октябрь.

На этапах Кубка мира гимнасты выступают на отдельных снарядах: вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина у мужчин, и вольные упражнения, разновысокие брусья, бревно и опорный прыжок у женщин. Соревнования состоят из квалификационного и финального раунда. К участию в серии приглашаются гимнасты, показавшие лучшие результаты на прошлогоднем чемпионате мира или Олимпийских играх.

В рамках этапа на каждом снаряде могут выступить не более двух гимнастов и двух гимнасток, представляющих одну национальную федерацию. После квалификации в финал на каждом из снарядов попадают по восемь участников с лучшими результатами. По итогам этапа гимнасты получают очки в рейтинг каждого из снарядов — от 5 до 30 очков в зависимости от занятого места. А по завершении серии определяются победители на каждом снаряде, которые получат кубки, — ими становятся гимнасты и гимнастки, набравшие больше всего очков за свои лучшие попытки на трех этапах серии.

Результаты серии Кубка мира будут служить отборочными для участия в чемпионате мира 2022 года, который пройдет осенью в Ливерпуле.

Календарь Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах Этап Даты 1-й этап. Котбус (Германия) 24/02/2022 — 27/02/2022 2-й этап. Доха (Катар) 02/03/2022 — 05/03/2022 3-й этап. Каир (Египет) 17/03/2022 — 20/03/2022 4-й этап. Баку (Азербайджан) 31/03/2022 — 03/04/2022

Представители России на этапах Кубка мира в отдельных видах

🇩🇪 1-й этап. Котбус (Германия). 24–27 февраля

Сборная России по спортивной гимнастике не сможет выступить на февральском этапе Кубка мира в германском Котбусе из-за ограничений на въезд лицам, не сделавшим прививку от коронавируса одной из сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин.

🇶🇦 2-й этап. Доха (Катар). 2–5 марта

Мужчины:

Иван Гергет — вольные упражнения, параллельные брусья

— вольные упражнения, параллельные брусья Иван Стретович — вольные упражнения, перекладина

— вольные упражнения, перекладина Александр Карцев — конь, параллельные брусья, перекладина

Женщины: