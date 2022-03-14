Оксана Чусовитина: история длиною в восемь Игр

Оксана Чусовитина – гимнастка, на протяжении карьеры выступающая за СССР, Германию и Узбекистан. Чусовитина – олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, серебряный призер Игр-2008 в опорном прыжке, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая уже восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала на летних Олимпийских играх. Olympics рассказывает историю побед и преодолений феноменальной спортсменки.

19 июня 2021 года Оксане Чусовитиной исполнилось 46 лет. 25 июля 2021 года Чусовитина выступила на Олимпийских играх в Токио в опорном прыжке. Легенда спортивной гимнастики не смогла пробиться в финал соревнований и на следующий день объявила о завершении карьеры. Прошло всего два месяца, и Оксана заявила, что возвращается в спорт, чтобы исполнить свою мечту – выиграть медаль на Азиатских играх 2022 года для родного Узбекистана. 4 марта 2022 года она завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. В общем, легендарная спортсменка не перестает удивлять и восхищать зрителей и профессионалов!

Оксана Чусовитина родилась в Бухаре, выросла в Ташкенте. Она была младшим ребенком в семье с четырьмя детьми. Мама мечтала, чтобы дочь стала пианисткой, и, когда Оксане было шесть лет, купила ей музыкальный инструмент. Правда играть на пианино пришлось средней дочке. Младшую – Оксану – больше интересовали спорт и лошади. В семь лет она попыталась записаться в секцию конного спорта, но ей отказали из-за возраста. В итоге, Оксана увлеклась гимнастикой. Когда ей было 13 лет, родители решили перебраться в РСФСР, но Оксана наотрез отказалась покидать любимый Ташкент и осталась дома под присмотром брата-студента и тренера Светланы Кузнецовой. К этому времени все мысли и мечты Чусовитиной были связаны лишь со спортивной гимнастикой.

В 1991 году Чусовитина прошла сложнейший отбор в сборную СССР и дебютировала на чемпионате мира в Индианаполисе. Дебют оказался успешным. Она выиграла две золотых медали – в командном первенстве и в вольных упражнениях, и серебро в опорном прыжке. Спустя год Оксана отправилась на свои первые Олимпийские игры в Барселону в составе Объединенной команды. Вместе с Розалией Галиевой, Светланой Богинской, Татяной Гуцу, Еленой Грудневой и Татьяной Лысенко она завоевала олимпийское золото в командном первенстве. После Олимпиады 17-летняя гимнастка вернулась в родной Ташкент (Узбекистан уже стал отдельной страной) и продолжила тренироваться там.

В 1993 году вместе с другими спортсменками из олимпийской сборной Чусовитина попала в труппу шведской компании «ТЭСС». Гимнастки успешно гастролировали, зарабатывая большие гонорары, но через год труппа распалась. Чусовитина вернулась на родину и стала выступать за сборную Узбекистана. Любимым снарядом Чусовитиной всегда был и остается опорный прыжок. В 1992 и 1993 годах она пополнила свою коллекцию наград бронзами чемпионатов мира в этой дисциплине. Но на своих вторых Олимпийских играх – в Атланте-1996 – ей не удалось попасть в финал даже в любимом опорном прыжке.

На своей третьей Олимпиаде в Сиднее Чусовитиной снова не повезло: она не смогла войти в тройку сильнейших. После чего Оксана решила сделать небольшую паузу в карьере. Будучи в сборной Узбекистана Чусовитина познакомилась и вышла замуж за борца греко-римского стиля, чемпиона Азии Баходира Курбанова. У пары родился сын Алишер. Всего через четыре месяца после рождения сына Оксана вернулась на помост и продолжила выступать на международных соревнованиях за команду Узбекистана. Результаты Чусовитиной снова пошли вверх. В 2001 году она завоевала долгожданную серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате мира в Генте. А спустя год прекрасно выступила на Азиатских играх в Пусане и выиграла две золотые и две серебряные медали.

Восемь Олимпийских игр, 30 лет в виде спорта, в котором многие заканчивают карьеру в 20-25 лет Фото © 2006 Getty Images

Оксана Чусовитина и Баходир Курбанов возвращались домой с Азиатских игр, когда узнали, что у сына неожиданно пошла горлом кровь, и его увезли в больницу с подозрением на воспаление легких. Врачи сделали пункцию и диагностировали лейкемию. Чтобы ребенок выжил, ему необходимо было пройти курс химиотерапии в течение месяца. В Узбекистане спасти Алишера не представлялось возможным, семье предложили пролечить сына в онкологическом центре в Кельне. Сумма на лечение исчислялась сотнями тысяч долларов. На помощь Оксане пришел спортклуб Германии, за который она выступала в Бундеслиге. Его хозяева выступили гарантами кредита, благодаря чему удалось начать лечение Алишера. Баходиру пришлось оставить спортивную карьеру ради сына, а Оксана продолжила тренироваться и выступать на турнирах.

«Я весь свой негатив оставляла в зале и каждый раз приходила к Алишеру ободренная. Если бы вместо этого я сутками напролет сидела в больнице, думаю, просто не выдержала бы тех переживаний: либо сломалась бы физически, либо сошла с ума. Зал же давал какие-то позитивные эмоции, с которыми я шла к сыну в больницу. А когда дело пошло на поправку, я вдруг поняла, что чувствую в себе силы не только для того, чтобы тренироваться, но вполне могу еще чего-то добиться на помосте», – делилась воспоминаниями Оксана с журналистом «Спорт-Экспресс».

Оксана Чусовитина: «Когда дело пошло на поправку, я вдруг поняла, что чувствую в себе силы не только для того, чтобы тренироваться, но вполне могу еще чего-то добиться на помосте». Фото © 2006 Getty Images

После нескольких лет жизни в Германии национальная федерация гимнастики предложила Чусовитиной выступать под их флагом. Спортсменка решила принять гражданство, чтобы, во-первых, лечение сына было бесплатным, во-вторых, отблагодарить немцев за помощь их семье. Оксана Чусовитина прошла все ступени отбора и вошла в состав национальной сборной Германии на Игры 2008 года в Пекине, попутно завоевав несколько медалей на чемпионатах мира в опорном прыжке (золото – в 2003-м, серебро – в 2005-м, бронзу – в 2006-м).

В 33 года на своей пятой Олимпиаде Чусовитина завоевала свою первую личную олимпийскую медаль – серебро в любимом и коронном опорном прыжке, и принесла сборной Германии первую медаль в спортивной гимнастике с 1936 года. После Игр 2008 года Чусовитина узнала, что болезнь сына отступила.

В Пекине Чусовитина завоевала свою первую личную олимпийскую медаль – серебро в любимом и коронном опорном прыжке Фото © 2008 Getty Images

После Игр в Пекине Чусовитину начали преследовать травмы. За два тяжелых сезона она пережила операции на обоих плечах, разрыв ахилла и последующее восстановление. Тем не менее в составе команды Германии Оксане удалось стать вице-чемпионкой мира 2011 года в опорном прыжке в Токио. Чусовитина продолжала ломать стереотипы и стирать барьеры и в возрасте 37 лет отправилась на свои шестые Олимпийские игры в Лондон. В 2012 году прославленная гимнастка осталась без медалей, став пятой в опорном прыжке. Спортсменка очень скучала по родине и после Игр в Лондоне решила вернуться в Узбекистан.

«У меня уже много лет есть мечта — завоевать олимпийскую медаль для той страны, где я родилась и выросла. Да и вообще, закончить карьеру хотелось бы дома. На моей земле, в моем городе», – говорила Чусовитина в интервью Ленте.ру.

Оксана Чусовитина продолжает ломать барьеры и разрушать стереотипы Фото © 2011 Getty Images

На родине Чусовитина работала старшим тренером сборной Узбекистана и пробовала совмещать выступления и тренерство, но ее хватило ненадолго. Гимнастка оставила тренерскую работу и завоевала место в национальной команде. В 2014 году на Азиатских играх в Инчхоне она выиграла серебро. Эта медаль вдохновила ее и помогла принять решение ехать на седьмые, рекордные для себя Игры. И Оксана успешно прошла отбор на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро! В 41 год Оксана Чусовитина осваивала уникальные по сложности элементы и готовила прыжок, который до этого не исполнял никто.

В Бразилии Чусовитина заняла лишь седьмое место в опорном прыжке, но ее упорством, силой воли и духа восторгался весь мир. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире гимнастка, принявшая участие в семи Олимпийских играх. В возрасте 41 года и 56 дней она стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике и первой в истории действующей спортсменкой, введенной в международный Зал славы спортивной гимнастики. Удивительная женщина и спортсменка вопреки всему продолжила тренироваться и выступать и после Игр в Рио.

«Многие, как мне кажется, уже вообще перестали обсуждать, не сошла ли я с ума, раз выступаю столько лет? Многие просто привыкли к тому, что я на помосте. Да и потом, в чем проблема? Иногда я медали выигрываю. И мне действительно очень это нравится!» – делилась Чусовитина в беседе с журналисткой Еленой Вайцеховской.

Оксану не остановила пандемия и дополнительный год подготовки. Пройдя все испытания, она приняла участие в своей восьмой Олимпиаде в возрасте 46 лет! Фото © 2021 Getty Images

В 2018 году легендарная гимнастка выиграла несколько медалей Кубка мира и взяла серебро Азиатских игр. На чемпионате мира 2019 года Чусовитина заявила, что планирует выступить на Играх в Токио – восьмых в своей карьере. Оксану не остановила пандемия и дополнительный год подготовки. Пройдя все испытания, она приняла участие в своей восьмой Олимпиаде в возрасте 46 лет!

Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры после неудачи на Играх в Токио. Но уже спустя два месяца решила вернуться в спорт и принялась готовиться к Азиатским играм-2022, заявив, что «не может закончить карьеру без медали». Возвращение поистине великой спортсменки получилось триумфальным. 4 марта 2022 года гимнастка сенсационно завоевала золото в опорном прыжке на втором этапе Кубка мира в Дохе, опередив конкуренток вдвое, а то и втрое моложе ее. В свои 46 лет легендарная гимнастка продолжает своим примером доказывать, что нет ничего невозможного! Кто знает, может, мы увидим Оксану Чусовитину на Играх в Париже-2024?!