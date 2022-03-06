Этап Кубка мира по спортивной гимнастике-2022 в Дохе: итоги и результаты. Чусовитина берет золото в опорном прыжке

В Дохе закончился второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах сезона 2021/2022. Среди гимнастов самым успешным стал украинский спортсмен Илья Ковтун, выигравший медали на трех снарядах из шести, включая золото на параллельных брусьях. У женщин сразу три спортсменки выиграли по две медали — украинка Даниэла Батрона, а также Виктория Листунова и Мария Минаева. Но главной сенсацией, конечно же, стало золото 46-летней Оксаны Чусовитиной, представляющей Узбекистан, в опорном прыжке.

По решению Международной федерации гимнастики (FIG) с 26 февраля гимнасты, представляющие Россию и Беларусь, выступали на мероприятиях, проводящихся под эгидой федерации, без флага и гимна, а с 7 марта — отстранены от участия в соревнованиях до следующего уведомления.

По теме:

Украинский гимнаст Илья Ковтун уже второй этап подряд показывает отличные результаты. На первом этапе в Котбусе Ковтун выиграл две медали — серебро в упражнениях на коне, и золото на параллельных брусьях. В этот раз украинец повторил успех на брусьях, добавив к этому бронзу на перекладине и серебро в вольных упражнениях. 18-летний гимнаст является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в личном многоборье. В Дохе Ковтун также квалифицировался в финал упражнений на коне, где стал пятым.

Ветеран спортивной гимнастики Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, в очередной раз вошла в историю. 46-летняя спортсменка квалифицировалась в финал опорного прыжка с третьего места, и в итоге выиграла соревнованиях на этом снаряде. Интересно, что Чусовитина успешно конкурирует с гимнастками, некоторые из которых даже не родились в 1992 году, когда Оксана выступала на своих дебютных Олимпийских играх в Барселоне.

Гимнасты, занявшие первые 12 мест на каждом из снарядов набрали, баллы в счет рейтинга Кубков мира.

Медалисты второго этапа Кубка мира по спортивной гимнастике-2022 в отдельных видах

Мужчины. Вольные Упражнения:

🥇 🇮🇱 Долгопят Артем, 14.733 🥈 🇺🇦 Ковтун Илья, 14.333 🥉 🇭🇷 Бенович Аурель, 14.000

Мужчины. Кольца:

🥇 🇦🇲 Давтян Ваагн, 14.700 🥈 🇦🇲 Аветисян Артур, 14.500 🥉 🇦🇿 Симонов Никита, 14.333

Мужчины. Конь:

🥇 🇰🇿 Курбанов Нариман, 15.200 🥈 🇮🇪 Маккленаган Рис, 14.933 🥉 🇦🇲 Мердинян Арутюн, 14.600

Мужчины. Опорный прыжок:

🥇 🇦🇲 Давтян Артур, 15.033 🥈 🇺🇦 Чепурный Назар, 14.833 🥉 🇦🇺 Баквети Джеймс, 14.666

Мужчины. Параллельные брусья:

🥇 🇺🇦 Ковтун Илья, 15.166 🥈 🇰🇿 Карими Милад, 14.566 🥉 Куляк Иван, 14.533

Мужчины. Перекладина:

🥇 🇮🇱 Мякинин Александр, 14.333 🥈 🇱🇹 Творогал Роберт, 13.933 🥉 🇺🇦 Ковтун Илья, 13.933

Женщины. Бревно:

🥇 Уразова Владислава, 13.200 🥈 🇭🇺 Перестеги Нора, 12.733 🥉 🇭🇰 Хю Ин Вон, 12.333

Женщины. Вольные упражнения:

🥇 Минаева Мария, 12.666 🥈 🇺🇦 Батрона Даниэла,12.666 🥉 🇭🇺 Бецеге Дорина, 12.433

Женщины. Опорный прыжок:

🥇 🇺🇿 Чусовитина Оксана, 13.433 🥈 🇭🇺 Бачкай Ченге Мария, 13.150 🥉 Листунова Виктория, 13.133

Женщины. Разновысокие брусья: