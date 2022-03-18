Этап Кубка мира по спортивной гимнастике-2022 в Каире: участники и расписание

17–20 марта в Каире проходит третий этап Кубка мира по спортивной гимнтастике-2022 в отдельных видах. Это уже второй этап Кубка мира, который столица Египта принимает за последний два года. Всего в соревнованиях примут участие представители 33 стран, включая ряд гимнастов, которые уже выиграли как минимум одну золотую медаль на прошедших этапах. Также Кубок вызвал огромный интерес у спортсменов из Африки и Ближнего востока — в Каире мы увидим большое количество представителей Египта, Алжира, Марокко, ЮАР, Иордании и Катара.

На этапе в Дохе 46-летняя Оксана Чусовитина выиграла золото в опорном прыжке, соревнуясь против соперниц, которые еще даже не родились, когда великая гимнастка дебютировала на своих первых Олимпийских играх в карьере в Барселоне. Чусовитина, безусловно, попытается закрепить свой успех и в Египте. Представительница Узбекистана выступит в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Конкуренцию Чусовитиной составят словенка Тьяса Кисслеф — победительница в опорном прыжке этапа в Котбусе — и обладательница серебряной медали немецкого этапа — израильтянка Офир Нетцер. Кроме опорного прыжка Тайса выступит в упражнениях на бревне, а Офир — в упражнениях на бревне, разновысоких брусьях и вольных упражнениях.

Армянский гимнаст Артур Давтян — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке — по итогам прошедших этапов лидирует в опорном прыжке с двумя победами. Назар Чепурный занимает вторую строчку общего зачета — на обоих стартах украинец уступил лишь Давтяну. В Каире Артур имеет шансы оторваться от преследователя — Назар не принимает участие в третьем этапе. Артур Давтян выступит только в опорном прыжке.

Израильские спортсмены Артем Долгопят — олимпийский чемпион Токио-2020 в вольных упражнениях — и Александр Мякинин также успешно выступают в рамках Кубка. На этапе в Дохе Долгопят выиграл вольные упражнения, а Мякинин уже два старта подряд финиширует в медалях на перекладине — бронза в Котбусе и золото в Дохе. В Каире Долгопят выступит на всех снарядах, кроме колец, а Мякинин выйдет на старт в упражнениях на коне, параллельных брусьях и перекладине.

Также в Каире мы увидим представителя Казахстана Наримана Курбанова — победителя в упражнениях на коне этапа в Дохе. В Каире конь станет единственным снарядом для Курбанова. А серебряный призер Олимпийских игр в Токио на перекладине — хорват Тин Србич — выступит в Египте на своем коронном снаряде. В этом сезоне Кубка мира на этапе в Котбусе Србич стал вторым на перекладине.

Гимнасты, которые займут первые 12 мест на каждом из снарядов, получат баллы в зачет итогового рейтинга. Четвертый этап Кубка мира пройдет 31 марта — 4 апреля в Баку.

Расписание

17 марта

Мужчины. Квалификация: вольные упражнения, конь, кольца.

Женщины. Квалификация: опорный прыжок, разновысокие брусья.

18 марта

Мужчины. Квалификация: опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина

Женщины. Квалификация: бревно, вольные упражнения

19 марта

Мужчины. Финал: вольные упражнения, конь, кольца.

Женщины. Финал: опорный прыжок, разновысокие брусья.

20 марта