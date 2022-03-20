Этап Кубка мира по спортивной гимнастике-2022 в Каире: итоги и результаты. Давтян, Долгопят и Ковтун снова с золотом

20 марта в Каире завершился третий этап Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах.

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В соревнованиях у мужчин Артур Давтян (Армения) и Илья Ковтун (Украина) закрепили свое безоговорочное лидерство в опорном прыжке и на параллельных брусьях соответственно — оба гимнаста выигрывают золото на своих снарядах третий этап подряд. Артем Долгопят (Израиль) второй раз подряд в рамках Кубка выиграл вольные упражнения, а также завоевал бронзу в опорном прыжке. Ваагн Давтян выиграл второе золото и свою третью медаль на этапах Кубках в упражнениях на кольцах. Рис Маккленаган (Ирландия) стал лучшим в упражнениях на коне. В копилке ирландца уже есть серебро на этом снаряде, выигранное в Дохе. На перекладине первым стал итальянец Карло Маккини.

У женщин Тьяса Кисселеф (Словакия) обошла Оксану Чусовитину (Узбекистан) в опорном прыжке — спортсменки заняли первое и второе места соответственно. В активе словенки теперь две золотых медали (Тьяса выиграла этап в Котбусе), а у Чусовитиной — золото Дохи и серебро Каира. Кисселеф пока лидирует в общем зачете этого вида. Лучшей на бревне стала Касьяненко Юлия (Украина), а ее соотечественница Даниэла Бартона заняла третье место. Венгерка Дорина Бецеге выиграла вольные упражнения — на прошлом этапе в Дохе Бецеге стала в этом виде третьей. На разновысоких брусьях золото выиграла представительница ЮАР Кэйтлин Рускрантц. Канадка Деномми Лори хоть и не поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала в Каире, но выиграла медали в трех видах из четырех — бронзу в вольных упражнениях и опорном прыжке и серебро на разновысоких брусьях. Это лучший результат по количеству медалей и среди женщин, и среди мужчин на этом этапе.

Гимнасты, которые заняли первые 12 мест на каждом из снарядов, получат баллы в зачет итогового рейтинга. Четвертый этап Кубка мира пройдет 31 марта — 4 апреля в Баку.

Медалисты третьего этапа Кубка мира по спортивной гимнастике-2022 в отдельных видах.

Мужчины. Вольные Упражнения:

🥇 🇮🇱 Долгопят Артем, 14.500 🥈 🇺🇸 Жуда Пол, 14.333 🥉 🇮🇪 Стил Адам, 13.933

Мужчины. Кольца:

🥇 🇦🇲 Давтян Ваагн, 14.800 🥈 🇹🇷 Колак Ибрагим, 14.700 🥉 🇮🇹 Мареска Сальваторе, 14.633

Мужчины. Конь:

🥇 🇮🇪 Маккленаган Рис, 14.966 🥈 🇦🇲 Мердинян Арутюн, 14.533 🥉 🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад, 14.533

Мужчины. Опорный прыжок:

🥇 🇦🇲 Давтян Артур, 14.983 🥈 🇺🇦 Чепурный Назар, 14.849 🥉 🇮🇱 Долгопят Артем, 14.450

Мужчины. Параллельные брусья:

🥇 🇺🇦 Ковтун Илья, 14.833 🥈 🇹🇷 Ариджан Ферхат, 14.800 🥉 🇨🇾 Георгиу Элиас, 14.366

Мужчины. Перекладина:

🥇 🇮🇹 Маккини Карло, 14.400 🥈 🇺🇸 Жуда Пол, 13.933 🥉 🇮🇱 Мякинин Александр, 13.666

Женщины. Бревно:

🥇 🇺🇦 Касьяненко Юлия, 13.400 🥈 🇭🇺 Ковач Жофия, 13.133 🥉 🇺🇦 Батрона Даниэла,12.166

Женщины. Вольные упражнения:

🥇 🇭🇺 Бецеге Дорина, 12.733 🥈 🇺🇿 Арипова Дилдора, 12.600 🥉 🇨🇦 Деномми Лори, 12.566

Женщины. Опорный прыжок:

🥇 🇸🇮 Кисселеф Тьяса, 13.183 🥈 🇺🇿 Чусовитина Оксана, 12.950 🥉 🇨🇦 Деномми Лори, 12.849

Женщины. Разновысокие брусья:

🥇 🇿🇦 Рускрантц Кэйтлин, 12.300 🥈 🇨🇦 Деномми Лори, 12.033 🥉 🇳🇴 Кантер Мари, 11.733

Полные результаты — здесь.