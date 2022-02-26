Решения федераций по поводу выступления российских и белорусских спортсменов

Международная федерация лыжного спорта, Международный союз биатлонистов и Международная федерация гимнастики, следуя рекомендациям Исполкома Международного олимпийского комитета, приняли решения относительно дальнейшего участия спортсменов из России и Беларуси на турнирах под эгидой этих федераций.

Лыжный спорт

В заявлении Международной федерации лыжного спорта сказано, что спортсмены из России могут продолжить участие во всех турнирах FIS. Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS.

Ранее FIS также заявил об отмене соревнований, запланированных в России.

Биатлон

По решению Международного союза биатлонистов национальные символы России и Беларуси не будут присутствовать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в этом сезоне. Это касается флагов стран, символов и национальных эмблем стран. Вместо флагов стран будет вывешен флаг IBU. Униформа спортсменов этих стран должна быть нейтральна по цветам и дизайну. Гимны России и Беларуси также не будут исполняться на турнирах IBU. Организация будет приглашать спортсменов из этих стран выступить в качестве нейтральных спортсменов. Нейтральные спортсмены и их эстафетные команды не будут получать очки в зачет Кубка мира, Кубка IBU и Кубка наций.

На проходящем сейчас в США чемпионате мира среди юниоров (в нем не участвуют сборные Беларуси и Украины) не вывешивается российский флаг и не исполняется российский гимн.

Украинская сборная не примет участия в оставшихся турнирах сезона.

Союз биатлонистов России объявил, что сборная России не примет участие в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в этом сезоне.

Гимнастика

Международная федерация гимнастики объявила, что на турнирах под эгидой FIG не будут демонстрироваться флаги России и Беларуси, а также не будут исполняться гимны этих стран.

Также FIG заявил об отмене соревнований, запланированных в России.

Ранее исполком МОК призвал международные спортивные федерации отменить все запланированные соревнования в России и Беларуси и отказаться от демонстрации флагов, а также исполнения гимнов этих стран на международных стартах из-за ситуации в Украине.