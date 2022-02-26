Турниры из России перенесены

Керлинг

По решению Всемирной федерации керлинга, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, чемпионат Европы по керлингу будет перенесен из России в другую страну. Первенство континента планировалось провести в Перми 19-26 ноября. Новое место проведения турнира федерация объявит позже.

Футбол

Ранее УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) объявил о том, что финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года не в Санкт-Петербурге (на стадионе на Крестовском острове), а в Париже, на стадионе «Стад де Франс».

Лыжные гонки, лыжный фристайл, прыжки с трамплина

Международная федерация лыжного спорта объявила о том, что все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны были пройти в России в этом сезоне, отменены или пройдут в другой стране.

Это касается следующих турниров:

Этап Кубка мира по ски-кроссу – 25-27 февраля, Миасс (Россия)

Этап Кубка мира по лыжной акробатике – 26-27 февраля, Ярославль (Россия)

Этап Кубка мира по лыжной акробатике – 5 марта, Москва (Россия)

Этап Кубка мира по прыжкам трамплина среди женщин – 18-20 марта, Нижний Тагил (Россия)

Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин – 25-27 марта, Чайковский (Россия)

Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам – 18-20 марта, Тюмень (Россия)

Спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте

Международная федерация гимнастики сообщила о своем решении, что все турниры (все этапы Кубка мира и Кубка мирового вызова), проведение которых было запланировано в России и Беларуси, отменены, никакие другие соревнования под эгидой FIG не будут проводиться в этих двух странах до дальнейшего уведомления.

Все санкционированные FIG турниры, которые планируется провести в России и Беларуси, исключены из календаря FIG и больше не будут признаваться организацией.

Напомним, что ранее Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета призвал международные федерации отменить или перенести все соревнования, запланированные в России и Беларуси.

Баскетбол

Баскетбольная Евролига проинформировала, что российские клубы проведут свои матчи на нейтральной территории, за исключением тех встреч, в которых они будут встречаться между собой.

Волейбол

Европейская конфедерация волейбола сообщила, что все турниры по волейболу, пляжному волейболу и снежному волейболу, запланированные в России и Украине, не будут проводиться до дальнейшего уведомления.

До конца сезона российские и украинские команды будут проводить домашние матчи на нейтральных площадках. Все запланированные встречи и турниры будут перенесены в другие страны.