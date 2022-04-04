Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку: итоги и результаты. Чусовитина вновь с золотом, Ковтун — непобедим

1–3 апреля в Баку прошел заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах. По результатам соревнований определились не только победители на каждом из снарядов в рамках этапа, но и лидеры серии по количеству набранных баллов. Самыми яркими сенсациями этапа стали очередное золото 46-летней Оксаны Чусовитиной и четвертая подряд победа Ильи Ковтуна на параллельных брусьях — украинский гимнаст стал единственным участником серии, выигравшим золото на одном снаряде на всех четырех этапах.

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Кроме Ковтуна еще несколько гимнастов в Баку завоевали награды повторно. Действующий олимпийский чемпион в вольных упражнениях Артем Долгопят (Израиль) выиграл свое третье золото на коронном снаряде. Нариман Курбанов (Казахстан) второй раз в рамках серии поднялся на первую ступеньку пьедестала, как и в Дохе, выиграв упражнения на коне. Как и Ковтун, оба гимнасты стали победителями серии в своих видах.

Назар Чепурный, наконец-то, выиграл золото в опорном прыжке. На первых трех этапах украинец каждый раз финишировал с серебром, уступая только бронзовому медалисту Олимпийских игр в Токио Артуру Давтяну (Армения). Давтян в Баку не выступал, но это не помешало ему выиграть Кубок мира в опорном прыжке. Итальянец Сальваторе Мареска после бронзы на кольцах в Каире, в Баку стал чемпионом на этом снаряде. Для Марески это пятая медаль в этом виде в рамках Кубков мира в карьере. Победителем серии в упражнениях на кольцах стал Ваагн Давтян, выигравший на трех предыдущих этапах два золота и одно серебро в этом виде.

Джо Фрейзер (Великобритания) выиграл свое первое золото Кубка мира на перекладине. Главными конкурентами британца стали Митчелл Морганс (Австралия) и Ковтун, завоевавшими серебро и бронзу соответственно. Фрейзер также выиграл бронзу на параллельных брусьях, а титул серии на перекладине ушел к Александру Мякинину (Израиль), несмотря на то, что в Баку в этом виде он стал только четвертым.

Оксана Чусовитина (Узбекистан) выиграла свое второе золото в опорном прыжке в этом сезоне. Два золота и серебро гарантировали 46-летней гимнастки победу на этом снаряде в рамках серии.

«Все получилось, даже лучше, чем я думала», — сказала Чусовитина после своего выступления. «Это всегда счастье — получить награду за свои труды».

На остальных снарядах победу одержали гимнастки, для которых это было первое и единственное выступление на этапе Кубка мира в этом сезоне. Лоретт Шарпи (Франция), пропустившая Олимпийские игры в Токио из-за травмы, триумфально вернулась на большую сцену, выиграв золото на разновысоких брусьях и серебро на бревне. На последнем снаряде Шарпи уступила только Саре Восс (Германия), которая выиграла свое первое золото этапов Кубка мира. В вольных упражнениях лучшей стала бразильянка Юлия Соарес.

Украинка Даниэла Батрона в Баку выиграла лишь одну медаль — бронзу на бревне, но сразу два титула серии — Батрона стала чемпионкой Кубка мира на бревне и разновысоких брусьях. В вольных упражнениях титул выиграла Дорина Бецеге — венгерка в Баку стала второй, выиграв третью медаль в этом виде в рамках серии.

Медалисты четвертого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике-2022 в отдельных видах

Полные результаты — здесь.

Мужчины. Опорный прыжок:

🥇 🇺🇦 Чепурный Назар, 15.016 🥈 🇮🇱 Медведев Андрей, 14.500 🥉 🇮🇱 Долгопят Артем, 14.450

Мужчины. Конь:

🥇 🇰🇿 Курбанов Нариман, 14.633 🥈 🇦🇱 Петров Матвей, 14.466 🥉 🇫🇷 Томмасон Сирил, 14.333

Мужчины. Перекладина:

🥇 🇬🇧 Фрэйзер Джо, 14.000 🥈 🇦🇺 Морганс Митчелл, 13.966 🥉 🇺🇦 Ковтун Илья, 13.866

Женщины. Бревно:

🥇 🇩🇪 Восс Сара, 13.733 🥈 🇫🇷 Шарпи Лоретт, 12.966 🥉 🇺🇦 Батрона Даниэла,12.900

Женщины. Вольные упражнения:

🥇 🇧🇷 Соарес Юлия, 13.433 🥈 🇭🇺 Бецеге Дорина, 13.166 🥉 🇺🇿 Арипова Дилдора, 12.866

Мужчины. Вольные Упражнения:

🥇 🇮🇱 Долгопят Артем, 14.700 🥈 🇰🇿 Карими Милад, 14.300 🥉 🇮🇪 Монтгомери Имон, 14.066

Мужчины. Кольца:

🥇 🇮🇹 Мареска Сальваторе, 14.800 🥈 🇹🇷 Колак Ибрагим, 14.766 🥉 🇦🇿 Симонов Никита, 14.500

Мужчины. Параллельные брусья:

🥇 🇺🇦 Ковтун Илья, 14.000 🥈 🇹🇷 Ариджан Ферхат, 14.900 🥉 🇬🇧 Фрэйзер Джо, 14.700

Женщины. Опорный прыжок:

🥇 🇺🇿 Чусовитина Оксана, 13.266 🥈 🇭🇺 Бачкай Ченге, 13.266 🥉 🇸🇮 Белак Тея, 12.933

Женщины. Разновысокие брусья:

🥇 🇫🇷 Шарпи Лоретт, 13.866 🥈 🇳🇱 Виссер Наоми, 13.100 🥉 🇳🇱 ван Пол Вера, 12.966

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