Кубок мира по спортивной гимнастике-2022: итоги, медалисты и результаты 

24 февраля стартовала серия соревнований по спортивной гимнастике в рамках Кубка мира в отдельных видах На этапах серии выступят лучшие гимнасты планеты. Olympics публикует полный итоговый рейтинг для гимнастов и гимнасток, занявших 1–12 места на каждом из четырех этапов серии.

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Как считаются баллы и определяются победители серии

Рейтинговые баллы получают 12 лучших спортсменов согласно следующим правилам:

1 место — 30 баллов

2 место — 25 баллов

3 место — 20 баллов

4 место — 18 баллов

5 место — 16 баллов

6 место — 14 баллов

7 место — 12 баллов

8 место — 10 баллов

9 место — 8 баллов

10 место — 7 баллов

11 место — 6 баллов

12 место — 5 баллов

Первые 8 мест распределяются в финале соревнований на конкретном снаряде, 9–12 места — по итогам квалификации. Обладатели Кубков мира на каждом из снарядов определяются по итогам четырех этапов серии — ими становятся гимнасты и гимнастки, суммарно набравшие больше всего очков. Но при этом засчитываются только три лучших выступления, даже если спортсмен выступал на четырех этапах.

По решению Международной федерации гимнастики (FIG) с 26 февраля гимнасты, представляющие Россию и Беларусь, выступали на мероприятиях, проводящихся под эгидой федерации, без флага и гимна, а с 7 марта — отстранены от участия в соревнованиях до следующего уведомления.

🇩🇪 Результаты 1-го этапа. Котбус (Германия). 24–27 февраля

Полные результаты — здесь.

🇩🇪 Котбус. Мужчины Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза Вольные упражнения ⬜ Шарамков Егор (13.933) 🇭🇷 Бенович Аурель (13.766) 🇮🇹 Грассо Томас (13.7) Кольца 🇹🇷 Колак Ибрагим (14.733) 🇦🇲 Давтян Ваагн (14.6) 🇬🇧 Таллоч Кортни (14.5) Конь 🇭🇷 Уде Филип (14.366) 🇺🇦 Ковтун Илья (14.166) 🇺🇸 Мэлоун Броди (14.133) Опорный прыжок 🇦🇲 Давтян Артур (14.983) 🇺🇦 Чепурный Назар (14.6) 🇹🇷 Асил Адем (14.583) Параллельные брусья 🇺🇦 Ковтун Илья (14.966) 🇦🇺 Морганс Митчелл (14.733) 🇺🇸 Мэлоун Броди (14.466) Перекладина 🇺🇸 Мэлоун Броди (14.7) 🇭🇷 Србич Тин (14.333) 🇮🇱 Мякинин Александр (14.1)

🇩🇪 Котбус. Женщины Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза Бревно 🇺🇦 Батрона Даниэла (13.2) 🇨🇿 Трнкова Люция (12.766) ⬜ Сманцар Анастасия (12.666) Вольные упражнения 🇪🇸 Петиско Альба (12.9) ⬜ Сманцар Анастасия (12.4) 🇳🇱 Воллеман Тиша (12.133) Опорный прыжок 🇸🇮 Кисселеф Тьяса (13.183) 🇮🇱 Нетцер Офир (12.983) 🇪🇸 Петиско Альба (12.916) Разновысокие брусья 🇳🇱 Воллеман Тиша (13.333) 🇳🇱 Веерман Санна (13.166) ⬜ Сманцар Анастасия (13.1)

🇶🇦 Результаты 2-го этапа. Доха (Катар). 2–5 марта

Полные результаты — здесь.

🇶🇦 Доха. Мужчины Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза Вольные упражнения 🇮🇱 Долгопят Артем (14.733) 🇺🇦 Ковтун Илья (14.333) 🇭🇷 Бенович Аурель (14.000) Кольца 🇦🇲 Давтян Ваагн (14.700) 🇦🇲 Аветисян Артур (14.500) 🇦🇿 Симонов Никита (14.333) Конь 🇰🇿 Курбанов Нариман (15.200) 🇮🇪 Маккленаган Рис (14.933) 🇦🇲 Мердинян Арутюн (14.600) Опорный прыжок 🇦🇲 Давтян Артур (15.033) 🇺🇦 Чепурный Назар (14.833) 🇦🇺 Баквети Джеймс (14.666) Параллельные брусья 🇺🇦 Ковтун Илья (15.166) 🇰🇿 Карими Милад (14.566) ⬜ Куляк Иван (14.533) Перекладина 🇮🇱 Мякинин Александр (14.333) 🇱🇹 Творогал Роберт (13.933) 🇺🇦 Ковтун Илья (13.933)

🇶🇦 Доха. Женщины Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза Бревно ⬜ Уразова Владислава (13.200) 🇭🇺 Перестеги Нора (12.733) 🇭🇰 Хю Ин Вон (12.333) Вольные упражнения ⬜ Минаева Мария (12.666) 🇺🇦 Батрона Даниэла (12.666) 🇭🇺 Бецеге Дорина (12.433) Опорный прыжок 🇺🇿 Чусовитина Оксана (13.433) 🇭🇺 Бачкай Ченге Мария (13.150) ⬜ Листунова Виктория (13.133) Разновысокие брусья ⬜ Листунова Виктория (14.566) ⬜ Минаева Мария (13.366) 🇺🇦 Батрона Даниэла (12.466)

🇪🇬 Результаты 3-го этапа. Каир (Египет). 17–20 марта

Полные результаты — здесь.

🇪🇬 Каир. Мужчины Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза Вольные упражнения 🇮🇱 Долгопят Артем (14.500) 🇺🇸 Жуда Пол (14.333) 🇮🇪 Стил Адам (13.933) Кольца 🇦🇲 Давтян Ваагн (14.800) 🇹🇷 Колак Ибрагим (14.700) 🇮🇹 Мареска Сальваторе (14.633) Конь 🇮🇪 Маккленаган Рис (14.966) 🇦🇲 Мердинян Арутюн (14.533) 🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад (14.533) Опорный прыжок 🇦🇲 Давтян Артур (14.983) 🇺🇦 Чепурный Назар (14.849) 🇮🇱 Долгопят Артем (14.450) Параллельные брусья 🇺🇦 Ковтун Илья (14.833) 🇹🇷 Ариджан Ферхат (14.800) 🇨🇾 Георгиу Элиас (14.366) Перекладина 🇮🇹 Маккини Карло (14.400) 🇺🇸 Жуда Пол (13.933) 🇮🇱 Мякинин Александр (13.666)