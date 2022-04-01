Кубок мира по спортивной гимнастике-2022: итоги, медалисты и результаты 

24 февраля стартовала серия соревнований по спортивной гимнастике в рамках Кубка мира в отдельных видах На этапах серии выступят лучшие гимнасты планеты. Olympics публикует полный итоговый рейтинг для гимнастов и гимнасток, занявших 1–12 места на каждом из четырех этапов серии.
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Как считаются баллы и определяются победители серии
Рейтинговые баллы получают 12 лучших спортсменов согласно следующим правилам:
- 1 место — 30 баллов
- 2 место — 25 баллов
- 3 место — 20 баллов
- 4 место — 18 баллов
- 5 место — 16 баллов
- 6 место — 14 баллов
- 7 место — 12 баллов
- 8 место — 10 баллов
- 9 место — 8 баллов
- 10 место — 7 баллов
- 11 место — 6 баллов
- 12 место — 5 баллов
Первые 8 мест распределяются в финале соревнований на конкретном снаряде, 9–12 места — по итогам квалификации. Обладатели Кубков мира на каждом из снарядов определяются по итогам четырех этапов серии — ими становятся гимнасты и гимнастки, суммарно набравшие больше всего очков. Но при этом засчитываются только три лучших выступления, даже если спортсмен выступал на четырех этапах.
По решению Международной федерации гимнастики (FIG) с 26 февраля гимнасты, представляющие Россию и Беларусь, выступали на мероприятиях, проводящихся под эгидой федерации, без флага и гимна, а с 7 марта — отстранены от участия в соревнованиях до следующего уведомления.
🇩🇪 Результаты 1-го этапа. Котбус (Германия). 24–27 февраля
Полные результаты — здесь.
🇩🇪 Котбус. Мужчины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Вольные упражнения
|⬜ Шарамков Егор (13.933)
|🇭🇷 Бенович Аурель (13.766)
|🇮🇹 Грассо Томас (13.7)
|Кольца
|🇹🇷 Колак Ибрагим (14.733)
|🇦🇲 Давтян Ваагн (14.6)
|🇬🇧 Таллоч Кортни (14.5)
|Конь
|🇭🇷 Уде Филип (14.366)
|🇺🇦 Ковтун Илья (14.166)
|🇺🇸 Мэлоун Броди (14.133)
|Опорный прыжок
|🇦🇲 Давтян Артур (14.983)
|🇺🇦 Чепурный Назар (14.6)
|🇹🇷 Асил Адем (14.583)
|Параллельные брусья
|🇺🇦 Ковтун Илья (14.966)
|🇦🇺 Морганс Митчелл (14.733)
|🇺🇸 Мэлоун Броди (14.466)
|Перекладина
|🇺🇸 Мэлоун Броди (14.7)
|🇭🇷 Србич Тин (14.333)
|🇮🇱 Мякинин Александр (14.1)
🇩🇪 Котбус. Женщины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Бревно
|🇺🇦 Батрона Даниэла (13.2)
|🇨🇿 Трнкова Люция (12.766)
|⬜ Сманцар Анастасия (12.666)
|Вольные упражнения
|🇪🇸 Петиско Альба (12.9)
|⬜ Сманцар Анастасия (12.4)
|🇳🇱 Воллеман Тиша (12.133)
|Опорный прыжок
|🇸🇮 Кисселеф Тьяса (13.183)
|🇮🇱 Нетцер Офир (12.983)
|🇪🇸 Петиско Альба (12.916)
|Разновысокие брусья
|🇳🇱 Воллеман Тиша (13.333)
|🇳🇱 Веерман Санна (13.166)
|⬜ Сманцар Анастасия (13.1)
🇶🇦 Результаты 2-го этапа. Доха (Катар). 2–5 марта
Полные результаты — здесь.
🇶🇦 Доха. Мужчины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Вольные упражнения
|🇮🇱 Долгопят Артем (14.733)
|🇺🇦 Ковтун Илья (14.333)
|🇭🇷 Бенович Аурель (14.000)
|Кольца
|🇦🇲 Давтян Ваагн (14.700)
|🇦🇲 Аветисян Артур (14.500)
|🇦🇿 Симонов Никита (14.333)
|Конь
|🇰🇿 Курбанов Нариман (15.200)
|🇮🇪 Маккленаган Рис (14.933)
|🇦🇲 Мердинян Арутюн (14.600)
|Опорный прыжок
|🇦🇲 Давтян Артур (15.033)
|🇺🇦 Чепурный Назар (14.833)
|🇦🇺 Баквети Джеймс (14.666)
|Параллельные брусья
|🇺🇦 Ковтун Илья (15.166)
|🇰🇿 Карими Милад (14.566)
|⬜ Куляк Иван (14.533)
|Перекладина
|🇮🇱 Мякинин Александр (14.333)
|🇱🇹 Творогал Роберт (13.933)
|🇺🇦 Ковтун Илья (13.933)
🇶🇦 Доха. Женщины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Бревно
|⬜ Уразова Владислава (13.200)
|🇭🇺 Перестеги Нора (12.733)
|🇭🇰 Хю Ин Вон (12.333)
|Вольные упражнения
|⬜ Минаева Мария (12.666)
|🇺🇦 Батрона Даниэла (12.666)
|🇭🇺 Бецеге Дорина (12.433)
|Опорный прыжок
|🇺🇿 Чусовитина Оксана (13.433)
|🇭🇺 Бачкай Ченге Мария (13.150)
|⬜ Листунова Виктория (13.133)
|Разновысокие брусья
|⬜ Листунова Виктория (14.566)
|⬜ Минаева Мария (13.366)
|🇺🇦 Батрона Даниэла (12.466)
🇪🇬 Результаты 3-го этапа. Каир (Египет). 17–20 марта
Полные результаты — здесь.
🇪🇬 Каир. Мужчины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Вольные упражнения
|🇮🇱 Долгопят Артем (14.500)
|🇺🇸 Жуда Пол (14.333)
|🇮🇪 Стил Адам (13.933)
|Кольца
|🇦🇲 Давтян Ваагн (14.800)
|🇹🇷 Колак Ибрагим (14.700)
|🇮🇹 Мареска Сальваторе (14.633)
|Конь
|🇮🇪 Маккленаган Рис (14.966)
|🇦🇲 Мердинян Арутюн (14.533)
|🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад (14.533)
|Опорный прыжок
|🇦🇲 Давтян Артур (14.983)
|🇺🇦 Чепурный Назар (14.849)
|🇮🇱 Долгопят Артем (14.450)
|Параллельные брусья
|🇺🇦 Ковтун Илья (14.833)
|🇹🇷 Ариджан Ферхат (14.800)
|🇨🇾 Георгиу Элиас (14.366)
|Перекладина
|🇮🇹 Маккини Карло (14.400)
|🇺🇸 Жуда Пол (13.933)
|🇮🇱 Мякинин Александр (13.666)
🇪🇬 Каир. Женщины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Бревно
|🇺🇦 Касьяненко Юлия (13.400)
|🇭🇺 Ковач Жофия (13.133)
|🇺🇦 Батрона Даниэла (12.166)
|Вольные упражнения
|🇭🇺 Бецеге Дорина (12.733)
|🇺🇿 Арипова Дилдора (12.600)
|🇨🇦 Деномми Лори (12.566)
|Опорный прыжок
|🇸🇮 Кисселеф Тьяса (13.183)
|🇺🇿 Чусовитина Оксана (12.950)
|🇨🇦 Деномми Лори (12.849)
|Разновысокие брусья
|🇿🇦 Рускрантц Кэйтлин (12.300)
|🇨🇦 Деномми Лори (12.033)
|🇳🇴 Кантер Мари (11.733)