Кубок мира по спортивной гимнастике-2022: итоги, медалисты и результаты 

Победители всех этапов и результаты серии Кубка мира по спортивной гимнастике на отдельных снарядах.

Автор: Татьяна Рогович
Спортивная гимнастика
Фото © 2017 Getty Images

24 февраля стартовала серия соревнований по спортивной гимнастике в рамках Кубка мира в отдельных видах На этапах серии выступят лучшие гимнасты планеты. Olympics публикует полный итоговый рейтинг для гимнастов и гимнасток, занявших 1–12 места на каждом из четырех этапов серии.

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Как считаются баллы и определяются победители серии

Рейтинговые баллы получают 12 лучших спортсменов согласно следующим правилам:

  • 1 место — 30 баллов
  • 2 место — 25 баллов
  • 3 место — 20 баллов
  • 4 место — 18 баллов
  • 5 место — 16 баллов
  • 6 место — 14 баллов
  • 7 место — 12 баллов
  • 8 место — 10 баллов
  • 9 место — 8 баллов
  • 10 место — 7 баллов
  • 11 место — 6 баллов
  • 12 место — 5 баллов

Первые 8 мест распределяются в финале соревнований на конкретном снаряде, 9–12 места — по итогам квалификации. Обладатели Кубков мира на каждом из снарядов определяются по итогам четырех этапов серии — ими становятся гимнасты и гимнастки, суммарно набравшие больше всего очков. Но при этом засчитываются только три лучших выступления, даже если спортсмен выступал на четырех этапах.

По решению Международной федерации гимнастики (FIG) с 26 февраля гимнасты, представляющие Россию и Беларусь, выступали на мероприятиях, проводящихся под эгидой федерации, без флага и гимна, а с 7 марта — отстранены от участия в соревнованиях до следующего уведомления.

🇩🇪 Результаты 1-го этапа. Котбус (Германия). 24–27 февраля

Полные результаты — здесь.

🇩🇪 Котбус. Мужчины
Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза
Вольные упражнения ⬜ Шарамков Егор (13.933) 🇭🇷 Бенович Аурель (13.766) 🇮🇹 Грассо Томас (13.7)
Кольца 🇹🇷 Колак Ибрагим (14.733) 🇦🇲 Давтян Ваагн (14.6) 🇬🇧 Таллоч Кортни (14.5)
Конь 🇭🇷 Уде Филип (14.366) 🇺🇦 Ковтун Илья (14.166) 🇺🇸 Мэлоун Броди (14.133)
Опорный прыжок 🇦🇲 Давтян Артур (14.983) 🇺🇦 Чепурный Назар (14.6) 🇹🇷 Асил Адем (14.583)
Параллельные брусья 🇺🇦 Ковтун Илья (14.966) 🇦🇺 Морганс Митчелл (14.733) 🇺🇸 Мэлоун Броди (14.466)
Перекладина 🇺🇸 Мэлоун Броди (14.7) 🇭🇷 Србич Тин (14.333) 🇮🇱 Мякинин Александр (14.1)
🇩🇪 Котбус. Женщины
Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза
Бревно 🇺🇦 Батрона Даниэла (13.2) 🇨🇿 Трнкова Люция (12.766) ⬜ Сманцар Анастасия (12.666)
Вольные упражнения 🇪🇸 Петиско Альба (12.9) ⬜ Сманцар Анастасия (12.4) 🇳🇱 Воллеман Тиша (12.133)
Опорный прыжок 🇸🇮 Кисселеф Тьяса (13.183) 🇮🇱 Нетцер Офир (12.983) 🇪🇸 Петиско Альба (12.916)
Разновысокие брусья 🇳🇱 Воллеман Тиша (13.333) 🇳🇱 Веерман Санна (13.166) ⬜ Сманцар Анастасия (13.1)

🇶🇦 Результаты 2-го этапа. Доха (Катар). 2–5 марта

Полные результаты — здесь.

🇶🇦 Доха. Мужчины
Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза
Вольные упражнения 🇮🇱 Долгопят Артем (14.733) 🇺🇦 Ковтун Илья (14.333) 🇭🇷 Бенович Аурель (14.000)
Кольца 🇦🇲 Давтян Ваагн (14.700) 🇦🇲 Аветисян Артур (14.500) 🇦🇿 Симонов Никита (14.333)
Конь 🇰🇿 Курбанов Нариман (15.200) 🇮🇪 Маккленаган Рис (14.933) 🇦🇲 Мердинян Арутюн (14.600)
Опорный прыжок 🇦🇲 Давтян Артур (15.033) 🇺🇦 Чепурный Назар (14.833) 🇦🇺 Баквети Джеймс (14.666)
Параллельные брусья 🇺🇦 Ковтун Илья (15.166) 🇰🇿 Карими Милад (14.566) ⬜ Куляк Иван (14.533)
Перекладина 🇮🇱 Мякинин Александр (14.333) 🇱🇹 Творогал Роберт (13.933) 🇺🇦 Ковтун Илья (13.933)
🇶🇦 Доха. Женщины
Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза
Бревно ⬜ Уразова Владислава (13.200) 🇭🇺 Перестеги Нора (12.733) 🇭🇰 Хю Ин Вон (12.333)
Вольные упражнения ⬜ Минаева Мария (12.666) 🇺🇦 Батрона Даниэла (12.666) 🇭🇺 Бецеге Дорина (12.433)
Опорный прыжок 🇺🇿 Чусовитина Оксана (13.433) 🇭🇺 Бачкай Ченге Мария (13.150) ⬜ Листунова Виктория (13.133)
Разновысокие брусья ⬜ Листунова Виктория (14.566) ⬜ Минаева Мария (13.366) 🇺🇦 Батрона Даниэла (12.466)

🇪🇬 Результаты 3-го этапа. Каир (Египет). 17–20 марта

Полные результаты — здесь.

🇪🇬 Каир. Мужчины
Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза
Вольные упражнения 🇮🇱 Долгопят Артем (14.500) 🇺🇸 Жуда Пол (14.333) 🇮🇪 Стил Адам (13.933)
Кольца 🇦🇲 Давтян Ваагн (14.800) 🇹🇷 Колак Ибрагим (14.700) 🇮🇹 Мареска Сальваторе (14.633)
Конь 🇮🇪 Маккленаган Рис (14.966) 🇦🇲 Мердинян Арутюн (14.533) 🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад (14.533)
Опорный прыжок 🇦🇲 Давтян Артур (14.983) 🇺🇦 Чепурный Назар (14.849) 🇮🇱 Долгопят Артем (14.450)
Параллельные брусья 🇺🇦 Ковтун Илья (14.833) 🇹🇷 Ариджан Ферхат (14.800) 🇨🇾 Георгиу Элиас (14.366)
Перекладина 🇮🇹 Маккини Карло (14.400) 🇺🇸 Жуда Пол (13.933) 🇮🇱 Мякинин Александр (13.666)
🇪🇬 Каир. Женщины
Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза
Бревно 🇺🇦 Касьяненко Юлия (13.400) 🇭🇺 Ковач Жофия (13.133) 🇺🇦 Батрона Даниэла (12.166)
Вольные упражнения 🇭🇺 Бецеге Дорина (12.733) 🇺🇿 Арипова Дилдора (12.600) 🇨🇦 Деномми Лори (12.566)
Опорный прыжок 🇸🇮 Кисселеф Тьяса (13.183) 🇺🇿 Чусовитина Оксана (12.950) 🇨🇦 Деномми Лори (12.849)
Разновысокие брусья 🇿🇦 Рускрантц Кэйтлин (12.300) 🇨🇦 Деномми Лори (12.033) 🇳🇴 Кантер Мари (11.733)

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