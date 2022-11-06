Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: Давтян берет золото в опорном прыжке и другие итоги второго дня финалов в отдельных видах

6 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) были разыграны последние медали в финалах индивидуальных видах. Новыми чемпионами мира стали Артур Давтян (Армения) в мужском опорном прыжке, Ватанабэ Хадзуки (Япония) на бревне, Цзоу Цзинъюань (КНР) на брусьях, Джессика Гадирова (Великобритания) в вольных упражнениях и Броди Мелоун (США) на перекладине.

Кто победил в первый день финалов, можно узнать здесь.

ПО ТЕМЕ:

Артуру Давтяну (Армения) не было равных в опорном прыжке. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в этом виде почти идеально справился со своими попытками и стал лучшим со средней оценкой 15.050 балла. Филиппинец Карлос Юло — неудачник вольных упражнений — уступил Давтяну ровно 0.1 балла. Третьим стал украинец Игорь Радивилов с оценкой 14.733.

В финале упражнений на бревне гимнастки, в том числе и фаворитки, совершали ошибки. Чище всех оказалась «темная лошадка» этого финала — Ватанабэ Хадзуки (Япония) с 13.600 балла. Золото чемпионата мира — первая «большая» награда 18-летней японки. Второй стала Блэк Элизабет, принеся вторую медаль Канаде на этом чемпионате. Блэк уступила лидеру совсем немного — ее сумма 13.566. На третьем месте еще одна представительница Японии — Мията Шоко с оценкой 13.533.

Чемпион Токио-2020 ​на брусьях ​Цзоу Цзинъюаню (КНР) и сегодня был недосягаем в своем коронном виде. Китаец выиграл свое третье золото чемпионатов мира на этом снаряде с оценкой 16.166 балла и астрономическим отрывом от соперников. Лукас Даузер (Германия) стал вторым с оценкой 15.500, а Карлос Юло (Филиппины) выиграл вторую медаль за день — бронзу с 15.366 балла.

Женские вольные упражнения закончились триумфом одной из сестер Гадировых — Джессика закрывала соревнования в финале и выиграла золото с результатом 14.200 балла. Британка показала самую высокую сложность дня, а ее преимущество составило почти 0.4 балла. Второй стала Джордан Чайлз с оценкой 13.833. Для Чайлз это вторая медаль индивидуальных финалов — за день до этого она стала вице-чемпионкой в опорном прыжке. Бронзу разделили спортсменки, которые уже выиграли личное золото на этом турнире: абсолютная чемпионка Ребека Андраде (Бразилия) и чемпионка в опорном прыжке Кэри Джейд (США). Обе гимнастки набрали 13.733 балла.

Броди Мэлоун (США) смог выиграть золото на перекладине, которое стало первой и единственной медалью мужской команды США на этом чемпионате. Броди занял обидное четвертое местно в личном многоборье, но показал лучший результат того дня на перекладине, получив 14.500 балла. В день личных финалов американец смог превзойти свое достижение, подняв планку до 14.800. Дайки Хасимото (Япония) — абсолютный чемпион мира — 2022 и действующий олимпийский чемпион в этом виде уступил Мэлоуну всего 0.100 и стал вторым. Третьим стал бразилец Артур Марьяно с 14.466 балла.

Полные результаты турнира — здесь.

Финал | Мужчины, опорный прыжок

🥇 🇦🇲 Давтян Артур (Армения) — 15.05 🥈 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.95 🥉 🇺🇦 Радивилов Игорь (Украина) — 14.733 🇷🇴 Буртанете Габриэль (Румыния) — 14.533 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 14.416 🇰🇷 Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14.316 🇯🇵 Танигава Ватару (Япония) — 13.999 🇰🇷 Ким Хан Соль (Южная Корея) — 13.9

Финал | Женщины, бревно

🥇 🇯🇵 Ватанабэ Хадзуки (Япония) — 13.6 🥈 🇨🇦 Блэк Элизабет (Канада) — 13.566 🥉 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.533 🇫🇷 Бойер Марин (Франция) — 13.3 🇺🇸 Блейкли Скай (США) — 13.3 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 13 🇭🇺 Ковач Жофия (Венгрия) — 12.733 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 12.733

Финал | Мужчины, параллельные брусья

🥇 🇨🇳 Цзоу Цзинъюань (КНР) — 16.166 🥈 🇩🇪 Даузер Лукас (Германия) — 15.5 🥉 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.366 🇹🇷 Ариджан Ферхат (Турция) — 15.066 🇨🇴 Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 14.966 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 14.9 🇬🇧 Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.733 🇬🇧 Фрейзер Джо (Великобритания) — 14.7

Финал | Женщины, вольные упражнения

🥇 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 14.2 🥈 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 13.833 🥉 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 13.733 | 🥉 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 13.733 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 13.666 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 13.533 🇬🇧 Гадирова Дженнифер (Великобритания) — 13.166 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.066

Финал | Мужчины, перекладина