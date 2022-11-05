Спортивная гимнастика: снаряды, виды, самые титулованные гимнасты

В современной спортивной гимнастике упражнения выполняются на шести снарядах в соревнованиях мужчин, и на четырех — в соревнованиях женщин. Традиционно, медали разыгрываются на каждом из снарядов, а так же в многоборье. В индивидуальном многоборье побеждает гимнаст или гимнастка, набравшие наивысший суммарный балл на всех снарядах, а в команде в зачет идет сумма всех ее представителей.

Мужчины, виды:

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Женщины, виды:

Бревно

Вольные упражнения

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

На Олимпийских играх гимнастика дебютировала в 1896 году и остается в программе до сих пор. Программа соревнований в ее современном виде сформировалась в 1936 году у мужчин и в 1960-м у женщин. С тех пор в спортивной гимнастике на Олимпийских играх разыгрывается 14 комплектов медалей: 10 в индивидуальных видах, 2 медали в личном многоборье и 2 в командном.

Листайте ниже, чтобы узнать про особенности соревнований на каждом снаряде, а также имена самых титулованных гимнастов и гимнасток на каждом из них.

Женщины и мужчины: вольные упражнения

Действующие нормативы для снаряда:

Площадь помоста для выступления: 12 м x 12 м.

Вольные упражнения выполняются на квадратном помосте. Он представляет собой фанеру, которая поддерживается пружинами, и покрыта слоем твердой пены и ковролином. Такая поверхность помогает гимнастам «пружинить» и выше подпрыгивать, а также обеспечивает более мягкое приземление.

Мужчины выполняют программы от 60 до 70 секунд без музыки, хотя с недавних пор и могут ее использовать. Обязательное требование — коснуться каждого угла помоста хотя бы один раз за свое выступление. Программы состоят из акробатических связок («проходов»), в которых демонстрируется гибкость, сила и баланс. Также в программу входят неакробатические элементы: стойки на руках, шпагаты, медленные перевороты, круги ногами и другие.

Женщины представляют хореографические рутины под музыку длительностью 90 секунд. В их программы входят акробатические связки, прыжки, повороты и танцевальные элементы. Гимнастки высшего уровня исполняют до четырех связок в своих программах.

Вольные упражнения: звезды

Марьян Драгулеску (Румыния) — абсолютный чемпион по количеству выигранных титулов среди мужчин, но при этом на Олимпийских играх Марьян был только вторым. Игорь Коробчинский (СССР, Украина), Виталий Щербо (Беларусь) и Кензо Сирай (Япония) имеют в активе по три титула высшего достоинства.

Среди женщин равных здесь нет Симоне Байлз, выигравшей шесть титулов, включая золото Рио-2016. Следующая за ней — Лариса Латынина (СССР): дважды олимпийская чемпионка (Мельбурн-1956 и Рим-1960) и двукратная чемпионка мира в этом виде.

Женщины и мужчины: опорный прыжок

Действующие нормативы для снаряда:

Высота снаряда: 1.35 м.

Длина снаряда: 1.2 м.

Ширина снаряда: 0.95 м.

Длина поля для разбега: 25 м.

Опорный прыжок — дисциплина, в которой соревнуются и мужчины, и женщины. Гимнасты разбегаются перед тем как оттолкнуться от гимнастического мостика и совершить прыжок с опорой на специальный снаряд. До 2004 года это был гимнастический конь, который был заменен снарядом новой формы — его называют столом или пегасом. Уже привычный нам стол — длиннее и шире своего предшественника, и это позволило гимнастам усложнять свои прыжки. Гимнасты высшего уровня перед приземлением успевают исполнить обороты с несколькими вращениями и сальто.

Опорный прыжок: звезды

Румын Марьян Драгулеску и Ли Сегван из Северной Кореи — рекордсмены по количеству титулов в опорном прыжке среди мужчин. Драгулеску четырежды чемпион мира, а Ли — олимпийский чемпион Рио-2016 и трижды чемпион мира. Ян Хак Сон (Южная Корея), Юджин Мак (Швейцария), Алексей Немов (Россия), Виталий Щербо (Беларусь), Ли Сяопэн и Лоу Юнь (оба КНР) выигрывали титулы высшего достоинства трижды.

Среди женщин также четыре титула выиграла Вера Чаславска (Чехословакия), включая золото Токио-1964 и Мехико-1968. Симона Аманар (Румыния), Симона Байлз (США), Чэн Фэй (КНР) и Елена Замолодчикова (Россия) становились олимпийскими чемпионками или чемпионками мира в этом виде трижды.

Женщины: бревно

Действующие нормативы для снаряда:

Длина: 5 м.

Ширина: 10 см.

Высота над полом: 1.25 м.

Бревно, как снаряд, появилось еще в конце 19-го века — тогда оно располагалось низко к полу, но к 1920-м года бревно уже «поднялось» под влиянием шведской школы гимнастики.

На бревне гимнастки выполняют программы длительностью от 70 до 90 секунд, которые включают в себя прыжки, акробатические и танцевальные элементы, а также повороты.

Бревно: звезды

По статистике выигранных чемпионатов мира и Олимпийских игр, бревно — самый коварный снаряд. Всего три гимнастки в истории смогли выиграть на нем три титула высшего достоинства: Симона Байлз (США), Надя Команечи (Румыния) и Даниэла Силиваш (Румыния).

Женщины: разновысокие брусья

Действующие нормативы для снаряда:

Высота верхней жерди: 2.55 м.

Высота нижней жерди: 1.75 м.

Диаметр жердей: 4 см.

Длина жердей: 2.4 м.

Расстояние (диагональ) между жердями: 1.3 м — 1.8 м.

Изначально разновысокие брусья были вариантом параллельных брусьев, который чехословацкая команда разработала незадолго до начала Первой мировой войны. А на Олимпийских играх — 1928 в Амстердаме этот снаряд использовался для показательных выступлений. Сегодня на брусьях гимнастки выполняют обороты и махи, а также полетные элементы — подлеты и перелеты со сменой жерди.

При выполнении элементов гимнастки обычно используют специальные кожаные захваты. Они позволяют крепко держаться на снаряде, и в то же время защищают руки от мозолей и разрывов.

Разновысокие брусья: звезды

Российские гимнастки до сих пор остаются рекордсменками по количеству выигранных титулов высшего достоинства: Светлана Хоркина — дважды Олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира на этом снаряде, Алия Мустафина — дважды Олимпийская и семикратная чемпионка мира. Отдельно стоит отметить Надю Команечи (Румыния) и ее «идеальную десятку» — именно на разновысоких брусьях румынская гимнастка впервые в истории получила все оценки 10 на Олимпийских играх в Монреале.

Мужчины: конь

Действующие нормативы для снаряда:

Длина коня: 1.55–1.65 м.

Ширина коня: 0.3–0.35 м.

Высота коня: 0.28 м.

Высота от пола: 1.15 м.

Высота ручек: 0.12 м.

Расстояние между ручками: 0.40–0.45 м.

На гимнастическом коне гимнасты выполняют маховые элементы ногами, круги и переходы по телу коня. Программа заканчивается соскоком, который часто выполняется из стойки на руках. Весь снаряд поделен на зоны, которые используются для оценки программы. Стоимость элементов зависит от того, в какой зоне они выполнены и сколько зон задействовано в их выполнении.

Конь: звезды

Рекордсмены по количеству золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира — Мирослав Церар (Югославия), Золтан Мадьяр (Венгрия) и Макс Уитлок (Великобритания). У них у всех в активе по пять чемпионских титулов. Кристиан Берки (Венгрия), Дмитрий Билозерчев (СССР), Пэ Гиль Су (КНДР), Сяо Цинь (КНР) и Мариус Урзикэ (Румыния) выигрывали титулы по три раза.

Мужчины: кольца

Действующие нормативы для снаряда:

Высота перекладины от земли: 5.9 м.

Внутренний диаметр колец: 18 см.

Гимнастические кольца подвешиваются на стальной трос на перекладину в 5.9 метра от пола. Расстояние от помоста до самих колец адаптируется под рост гимнаста — у него должна быть возможность свободно висеть на вытянутых руках и совершать перевороты. Для начала упражнений гимнаст пользуется помощью ассистента, который подсаживает его на снаряд.

В упражнениях на кольцах важен баланс и сила — гимнасты выполняет динамические элементы — подъемы, обороты и выкруты, — но при этом не должны раскачивать сами кольца. В программе обязательно должен быть как минимум один статический силовой элемент, но некоторые гимнасты включают два или три. Статические элементы засчитываются, если они были удержаны не менее двух секунд. Завершается программа акробатическим соскоком.

Кольца: звезды

Рекордсмен по количеству золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира на кольцах — легендарный итальянец Юри Кеки, олимпийский чемпион Атланты-1996. Всего на один титул от него отстает Чэнь Ибин (КНР), чемпион Пекина-2008.

Мужчины: перекладина

Действующие нормативы для снаряда:

Диаметр жерди: 2.8 см.

Длина жерди: 2.4 м.

Высота от пола: 2.8 м.

Перекладина — это стальная жердь, которая располагается примерно в 2.8 метра от пола. Часто этот снаряд называют «турник». Программа гимнаста на перекладине состоит из вращений на 360 градусов, перелетов и элементов с прерыванием хвата. В комбинации гимнаст должен продемонстрировать различные виды хватов — снизу, сверху и обратный, а также висов — спереди, сзади, ноги врозь, согнувшись. Также оценивается, насколько чисто и четко гимнаст переходит от одного элемента к другому. Во время вращений, которые выполняются как на одной руке, так и на двух, гимнаст не должен касаться снаряда телом. Завершается комбинация акробатическим соскоком. Для лучшей сцепки с жердью гимнасты используют специальные кожаные захваты.

Перекладина: звезды

Рекордсмен по количеству золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира на перекладине — Эпке Зондерланд (Нидерланды), чемпион Лондона-2012 и трехкратный чемпион мира в этом виде. Цзоу Кай (КНР), Леон Штукаль (Словения) и Оно Такаси (Япония) смогли выиграть по три титула.

Мужчины: параллельные брусья

Действующие нормативы для снаряда:

Длина жердей: 3.5 м.

Высота от пола: 2 м.

Расстояние между жердями: 42–52 см.

Параллельные брусья — это две жерди, которые располагаются примерно на расстоянии ширины плеч друг от друга и на расстоянии около 2 метров от пола. Программы гимнастов на брусьях состоят из разнообразных элементов — как статических, так и динамических. К первым относятся статические положения: например, стойка на руках, угол, горизонтальные упоры. Ко вторым — маховые элементы, элементы с вращением и сальто. Заканчивается комбинация соскоком.

Параллельные брусья: звезды

Рекордсмены по количеству золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира на параллельных брусьях — Владимир Артемов (СССР) и Ли Сяопэн (КНР). В их активе по четыре титула. Сяопэн становился олимпийским чемпионом дважды — в 2000-м и в 2008-м. Ли Цзин (КНР), Виталий Щербо (Беларусь) и Цзоу Цзинъюань (КНР) становились чемпионами трижды.