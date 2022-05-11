Надя Команечи: «фея Карпат», покорившая Монреаль-1976 

Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Надя Команечи как героиня книги или фильма прошла сквозь огонь, воду и испытания медными трубами. Спортивный успех, всемирная слава, признание у себя в Румынии и за рубежом, а затем побег в США, адаптация в новой стране и личное счастье. Всю жизнь она посвятила спортивной гимнастике – сначала являясь примером и кумиром миллионов как спортсменка, затем как спортивный деятель. Рассказываем о великой Наде Команечи, вдохновляющей весь мир спортивной гимнастики.

Надя Команечи с детства была невероятно активным и энергичным ребенком, и чтобы направить ее энергию в полезное русло, в три года мама отдала Надю мама в гимнастику. Она от природы была одарена талантом и спортивным характером: стойкая, выносливая, амбициозная. Уже в детстве Надя проводила в зале на тренировках по четыре часа. В возрасте шести лет Команечи заметил тренер Бела Каройи, так Надя стала тренироваться под началом Бела и его жены Марты Каройи. Наставники разглядели потенциал будущей звезды и всеми силами направляли девочку на путь спортивных достижений. Невероятно работоспособная Надя выкладывалась на все сто. Результаты не заставили себя долго ждать. В 1970 году в возрасте девяти лет Команечи впервые выиграла чемпионат Румынии и стала самой молодой гимнасткой, выигравшей национальное первенство.

В 1975 году 13-летняя Команечи выиграла чемпионат Европы в абсолютном первенстве, в упражнениях на брусьях, бревне и в опорном прыжке, поразив судей и зрителей сложностью элементов своих программ. А через год произошел эпизод, вошедший не только в спортивную и олимпийскую историю.

Надя Команечи на Олимпийских играх в Монреале Фото © 2016 Getty Images

Хрупкая 14-летняя Команечи приехала на свою дебютную Олимпиаду в Монреаль. Надя блестяще отработала сложнейшую программу на разновысоких брусьях. Зал, затаив дыхание, ждал судейского вердикта. Наконец, на табло высветились цифры «1,00». Табло оказалось не в состоянии показать «10,00» – высшую оценку. Такой балл на Олимпийских играх еще никому не давали, поэтому техники отключили цифру «10,00». Так, благодаря румынской спортсменке, началась новая глава в истории спортивной гимнастики. На Играх в Монреале Надя получила еще шесть «десяток». Она стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье, упражнениях на бревне и разновысоких брусьях.

Внимание всего мира было приковано к новой звезде и, конечно, к самому виду спорта. СМИ прозвали Надю «феей Карпат»: она творила магию на гимнастическом помосте. После Олимпийских Игр в Монреале Команечи была признана BBC «Зарубежным спортсменом года», Ассошиэйтед Пресс – «Спортсменкой года». На родине она была награждена Золотой медалью Серпа и Молота и получила звание Героя Социалистического Труда, став при этом самой молодой румынкой, получившей такое признание.

После чемпионата Европы 1977 года, где Команечи защитила титул абсолютной чемпионки, она меньше стала уделять внимание тренировкам и не перестала следить за питанием. К проблемам взросления добавились переживания из-за семейных проблем. Все это повлияло на результаты. На чемпионате мира 1978 года она упала во время упражнения на брусьях и стала лишь четвертой после Елены Мухиной, Нелли Ким и Натальи Шапошниковой. Стойкая и волевая Команечи смогла завоевать титул чемпионки мира в упражнениях на бревне, стать вице-чемпионкой в опорном прыжке и в командном первенстве.

В следующем сезоне Команечи снова пришлось преодолевать сложности, в этот раз связанные со здоровьем. На предолимпийском чемпионате мира Надя вместе с командой была госпитализирована с пищевым отравлением. Но несмотря на предупреждения врачей она все же выступила на соревнованиях, получила оценку «9,95» за упражнения на бревне и помогла румынской сборной добыть золото в командном первенстве. После турнира ей пришлось вернуться в больницу и перенести операцию на руке из-за инфекции.

В 1980 году Команечи приняла участие в Олимпийских играх в Москве. 18-летняя гимнастка защитила титул олимпийской чемпионки в вольных упражнениях и упражнениях на бревне, но в личном многоборье уступила Елене Мухиной.

В 1981 году Команечи завершила свою яркую спортивную карьеру. В 1984-м была удостоена Олимпийского ордена МОК, став самым молодым кавалером этой награды.

После завершения спортивной карьеры Команечи властями Румынии ей было запрещено покидать страну, исключением стали лишь Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе.

В Бухаресте Надя Команечи окончила Институт физкультуры, затем работала тренером. В 1989 году, незадолго до революции в Румынии, Команечи бежала в США, а затем эмигрировала в Канаду. Первое время Надя работала в Монреале, а затем ее будущий муж – двукратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Барт Коннер, с которым они познакомились перед Играми в Монреале, предложил ей переехать в Оклахому. Приехала на родину Команечи снова в 1996 году: именно там прошла церемония бракосочетания с Коннером. В 2006 году в возрасте 44 лет Надя стала матерью, родив сына Дилана.

Сегодня Команечи продолжает являться ролевой моделью и вносить вклад в развитие и популяризацию спортивной гимнастики. В 2003 году она издала автобиографию «Письма юной гимнастки», в которой рассказала о своем пути и цене побед. На данный момент вместе с мужем управляет академией гимнастики, занимается благотворительностью, поддерживает талантливых спортсменов, издает журнал о спортивной гимнастике.