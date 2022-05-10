Спортивная гимнастика. Оксана Чусовитина планирует готовиться к Олимпийским играм в Париже

46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина после победы в соревнованиях по опорному прыжку на чемпионате Узбекистана по спортивной гимнастике рассказала журналистам о своем желании готовиться к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут в 2024 году. Чусовитина — чемпионка Олимпийских игр 1992 года в команде и вице-чемпионка Игр 2008 года в опорном прыжке.

До этого легендарная гимнастка объявляла о завершении карьеры после Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. На своей восьмой Олимпиаде Чусовитина, к сожалению, не смогла квалифицироваться в финал своей коронной дисциплины — опорного прыжка. Однако спустя некоторое время спортсменка вернулась к тренировкам и выиграла Кубок мира в опорном прыжке, соревнуясь против спортсменок втрое младше себя.

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Своей главной мотивацией вернуться Чусовитина называла победу на Азиатских играх, которые должны были состояться в сентябре 2022 году в китайском Ханчжоу. Однако из-за пандемии COVID-19 Игры были перенесены на неопределенный срок. На вопрос журналистов, как повлияет перенос Азиатских игр на ее спортивную карьеру и поможет ли это сохранить мотивацию остаться в большом спорте до следующей Олимпиады, Чусовитина ответила следующее:

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024!»

Если Чусовитина действительно продолжит карьеру на еще один олимпийский цикл, то на Играх в Париже ей будет 49 лет.