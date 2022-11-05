Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: Маккленаган выигрывает первое золото в истории Ирландии и другие итоги первого дня финалов в отдельных видах

5 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) были разыграны медали в финалах индивидуальных видах. Новыми чемпионами мира стали Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) в мужских вольных упражнениях, Джейд Кэри (США) в женском опорном прыжке, Маккленаган Рис (Ирландия) в упражнениях на коне, Вей Сяоюань (КНР) на разновысоких брусьях и Асил Адем (Турция) в упражнениях на кольцах.

Медали в остальных видах будут разыграны в заключительный день соревнований 6 ноября.

В мужском финале вольных упражнений было видно, что фавориты слишком выложились в личном многоборье. Филиппинец Карлос Юло, который в многоборье получил за свою попытку 15.166, начал с падения в конце первой акробатической связки и после не смог закончить чисто ни один из проходов. Чемпион мира — 2019 в этом виде стал только 7-м. Дайки Хасимото, который за день до этого стал абсолютным чемпионом мира, тоже не смог продемонстрировать идеальное исполнение. В итоге лучшим заслуженно стал Реджини-Моран Джиарни — представитель хозяев турнира выглядел сегодня чище соперников и смог обойти Хасимото на 0.033 балла — 14.533 против 14.500. Третьим стал еще один японец — Дои Ресукэ с оценкой 14.266 балла.

В женском финале опорного прыжка предсказуемо победили американки. Действующая олимпийская чемпионка в этом виде Ребека Андраде неудачно выступила в квалификации и в финал не попала. Джейд Кэри заявила и успешно выполнила два самых сложных прыжка дня, так что ни у кого не осталось сомнений в ее превосходстве на этом старте. Ее подруга по команде Шайлиз Джонс уступила совсем немного — 14.350 против 14.516, Джонс проиграла в основном в сложности. На третьем месте француженка Девиллар Колин со средней оценкой 14.166.

В упражнениях на коне историческую медаль выиграл Маккленаган Рис — это первое золото чемпионатов мира в истории Ирландии. Рису не было сегодня равных — он единственный из гимнастов, кто получил больше 15 баллов — 15.300. Вторым стал иорданец — Абу Аль-Соуд Ахмад с суммой 14.866. Третий — 38-летнйи представитель Армении Мердинян Арутюн. Для Арутюна это вторая бронза чемпионатов мира в карьере — в прошлый раз он поднимался на подиум в Глазго в 2015-м, также в упражнениях на коне. Чемпион мира — 2021 в этом виде Стивен Недоросик не допустил серьезных ошибок, но стал только пятым.

В соревнованиях на разновысоких брусьях гимнастки сегодня совершали ошибки — все началось с Ребеки Андраде (Бразилия), которой пришлось подниматься на брусья дважды. Вей Сяоюань (КНР) смогла защитить свой титул и второй год подряд стать чемпионкой на разновысоких брусьях — ее сумма 14.966 ровно на 0.2 лучше, чем у Шайлиз Джонс, которая выиграла вторую серебряную медаль за день. Действующая олимпийская чемпионка в этом виде Нина Дерваль (Бельгия) стала третьей с оценкой 14.700 балла.

Под конец дня Адем Асил на кольцах выиграл второе золото в истории Турции на кольцах. Действующий вице-чемпион Европы в этом виде закрывал соревнования первой группы участников, но никто из второй четверки не смог превзойти его результат 14.933 балла. Всего 0.067 проиграл Асилу представитель КНР Цзоу Цзинъюань. Кортни Таллоч выиграл еще одну медаль для хозяев турнира — бронзу с результатом 14.733 балла.

Финал | Мужчины, вольные упражнения

🥇 🇬🇧 Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.533 🥈 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 14.5 🥉 🇯🇵 Дои Ресукэ (Япония) — 14.266 🇫🇷 Беньямин Осбергер (Франция) — 14.233 🇮🇹 Бартолини Никола (Италия) — 14.233 🇰🇷 Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 14.2 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 13.3 🇰🇿 Карими Милад (Казахстан) — 12.1

Финал | Женщины, опорный прыжок

🥇 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 14.516 🥈 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 14.35 🥉 🇫🇷 Девиллар Колин (Франция) — 14.166 🇨🇦 Блэк Элизабет (Канада) — 14.116 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.999 🇧🇪 Вален Лиза (Бельгия) — 13.733 🇰🇷 Е Со Чжон (Южная Корея) — 13.349 🇮🇱 Рац Лихи (Израиль) — 12.599

Финал | Мужчины, конь

🥇 🇮🇪 Маккленаган Рис (Ирландия) — 15.3 🥈 🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад (Иордания) — 14.866 🥉 🇦🇲 Мердинян Арутюн (Армения) — 14.733 🇰🇿 Курбанов Нариман (Казахстан) — 14.533 🇺🇸 Недоросик Стивен (США) — 14.4 🇳🇱 Де Мунк Лоран (Нидерланды) — 13.533 🇯🇵 Дои Ресукэ (Япония) — 12.933 🇭🇷 Уде Филип (Хорватия) — 12.5

Финал | Женщины, разновысокие брусья

🥇 🇨🇳 Вей Сяоюань (КНР) — 14.966 🥈 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 14.766 🥉 🇧🇪 Дерваль Нина (Бельгия) — 14.7 🇩🇪 Зайтц Элизабет (Германия) — 14.366 🇳🇱 Веерман Санна (Нидерланды) — 14.166 🇨🇳 Луо Руй (КНР) — 13.8 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 13.233 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 12.8

Финал | Мужчины, кольца

🥇 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 14.933 🥈 🇨🇳 Цзоу Цзинъюань (КНР) — 14.866 🥉 🇬🇧 Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.733 🇦🇲 Аветисян Артур (Армения) — 14.6 🇨🇳 Ю Хао (КНР) — 14.6 🇦🇲 Давтян Ваагн (Армения) — 14.533 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 14.466 🇺🇸 Виттенбург Доннел (США) — 14.433

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения

14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок

15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь

16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья

16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)