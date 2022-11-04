Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: Дайки Хасимото выиграл личное многоборье

Рассказываем, как прошли соревнования в личном многоборье среди мужчин на чемпионате мира в Ливерпуле

Автор: Тамара Романова
Спортивная гимнастика
Daiki HASHIMOTO

4 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) мужчины разыграли медали в личном многоборье. Лучшим стал Дайки Хасимото (Япония) — олимпийский чемпион Токио-2020 в этой дисциплине. Чемпион мира — 2021 в личном многоборье Чжан Бохен не смог защитить титул, уступив Хасимото меньше пяти десятых балла. Еще один японец Танигава Ватару выиграл бронзу. 

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Хасимото показал лучший результат дня на коне и второй во всех видах кроме брусьев, на которых он стал четвертым. Однако оценки сегодня располагались очень плотно: итоговая сумма Хасимото 87.198 балла оказалась лишь немного выше суммы Чжана Бохена86.765 балла. Чжан уступил Хасимото около 0.6 балла в самом первом виде — вольных упражнениях — и так и не смог их наверстать. Судьба золота могла решиться на последнем снаряде: оба гимнаста закрывали соревнования на перекладине, но получили  одинаковые оценки в 14.433 балла, так что финальная расстановка сил не изменилась. 

Драма развернулась и в борьбе за бронзу. На медаль претендовали Мэлоун Броди (США) и Танигава Ватару. В своем последнем виде — вольных упражнениях — Броуди набрал 14.133, а Танигава на перекладине — 13.600. К сожалению, 0.5 балла американцу не хватило, чтобы сократить разрыв до третьего места. Танигава третий с 85.231 балла, Броуди — четвертый с 84.931

Действующий чемпион Европы в личном многоборье, представитель хозяев турнира Джо Фрейзер, к сожалению, не смог выступить в свою силу и финишировал только на 22 месте.

5 и 6 ноября гимнасты и гимнастки разыграют медали в финале отдельных видов.

Финал | Мужчины, личное многоборье

Полные результаты здесь.

  1. 🥇 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 87.198
  2. 🥈 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 86.765
  3. 🥉 🇯🇵 Танигава Ватару (Япония) — 85.231
  4. 🇺🇸 Мэлоун Броди (США) — 84.931
  5. 🇬🇧 Джарман Джейк (Великобритания) — 82.865
  6. 🇺🇸 Хонг Ашер (США) — 82.365
  7. 🇺🇦 Ковтун Илья (Украина) — 82.365
  8. 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 82.098
  9. Чиа-Хунг Тан (Китайский Тайбэй) — 81.964
  10. 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 81.631
  11. 🇩🇪 Даузер Лукас (Германия) — 81.598
  12. 🇳🇱 Шмидт Казимир (Нидерланды) — 81.499
  13. 🇮🇹 Касали Лоренцо Мин (Италия) — 80.331
  14. 🇭🇺 Месарош Кристофер (Венгрия) — 79.965
  15. 🇭🇺 Балаж Кристиан (Венгрия) — 79.832
  16. 🇪🇸 Абад Нестор (Испания) — 79.665
  17. 🇧🇷 Соарес Диого (Бразилия) — 79.664
  18. 🇪🇸 Плата Джоэл (Испания) — 79.598
  19. 🇳🇴 Хеггемснес Софус (Норвегия) — 78.931
  20. 🇧🇪 Ван Ден Кейбус Лука (Бельгия) — 78.264
  21. 🇮🇹 Аббадини Юмин (Италия) — 77.23
  22. 🇬🇧 Фрейзер Джо (Великобритания) — 77.098
  23. 🇷🇴 Буртанете Габриэль (Румыния) — 76.899
  24. 🇨🇴 Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 75.398

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

  • 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

  • 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

  • 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

  • 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

  • 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

  • 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

  • 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

  • 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
  • 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
  • 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
  • 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
  • 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)

  • 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
  • 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
  • 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
  • 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
  • 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина

📆 Спортивная гимнастика: календарь соревнований в 2022 году

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