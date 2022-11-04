Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: Дайки Хасимото выиграл личное многоборье

4 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) мужчины разыграли медали в личном многоборье. Лучшим стал Дайки Хасимото (Япония) — олимпийский чемпион Токио-2020 в этой дисциплине. Чемпион мира — 2021 в личном многоборье Чжан Бохен не смог защитить титул, уступив Хасимото меньше пяти десятых балла. Еще один японец Танигава Ватару выиграл бронзу.

ПО ТЕМЕ:

Хасимото показал лучший результат дня на коне и второй во всех видах кроме брусьев, на которых он стал четвертым. Однако оценки сегодня располагались очень плотно: итоговая сумма Хасимото 87.198 балла оказалась лишь немного выше суммы Чжана Бохена — 86.765 балла. Чжан уступил Хасимото около 0.6 балла в самом первом виде — вольных упражнениях — и так и не смог их наверстать. Судьба золота могла решиться на последнем снаряде: оба гимнаста закрывали соревнования на перекладине, но получили одинаковые оценки в 14.433 балла, так что финальная расстановка сил не изменилась.

Драма развернулась и в борьбе за бронзу. На медаль претендовали Мэлоун Броди (США) и Танигава Ватару. В своем последнем виде — вольных упражнениях — Броуди набрал 14.133, а Танигава на перекладине — 13.600. К сожалению, 0.5 балла американцу не хватило, чтобы сократить разрыв до третьего места. Танигава третий с 85.231 балла, Броуди — четвертый с 84.931.

Действующий чемпион Европы в личном многоборье, представитель хозяев турнира Джо Фрейзер, к сожалению, не смог выступить в свою силу и финишировал только на 22 месте.

5 и 6 ноября гимнасты и гимнастки разыграют медали в финале отдельных видов.

Финал | Мужчины, личное многоборье

Полные результаты здесь.

🥇 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 87.198 🥈 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 86.765 🥉 🇯🇵 Танигава Ватару (Япония) — 85.231 🇺🇸 Мэлоун Броди (США) — 84.931 🇬🇧 Джарман Джейк (Великобритания) — 82.865 🇺🇸 Хонг Ашер (США) — 82.365 🇺🇦 Ковтун Илья (Украина) — 82.365 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 82.098 Чиа-Хунг Тан (Китайский Тайбэй) — 81.964 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 81.631 🇩🇪 Даузер Лукас (Германия) — 81.598 🇳🇱 Шмидт Казимир (Нидерланды) — 81.499 🇮🇹 Касали Лоренцо Мин (Италия) — 80.331 🇭🇺 Месарош Кристофер (Венгрия) — 79.965 🇭🇺 Балаж Кристиан (Венгрия) — 79.832 🇪🇸 Абад Нестор (Испания) — 79.665 🇧🇷 Соарес Диого (Бразилия) — 79.664 🇪🇸 Плата Джоэл (Испания) — 79.598 🇳🇴 Хеггемснес Софус (Норвегия) — 78.931 🇧🇪 Ван Ден Кейбус Лука (Бельгия) — 78.264 🇮🇹 Аббадини Юмин (Италия) — 77.23 🇬🇧 Фрейзер Джо (Великобритания) — 77.098 🇷🇴 Буртанете Габриэль (Румыния) — 76.899 🇨🇴 Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 75.398

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения

14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок

15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь

16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья

16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)