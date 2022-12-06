Португалия – Швейцария. 1/8 финала. Итоги: португальцы нашли замену Роналду и эффектно вышли в четвертьфинал  

Гонсалу Рамуш своим хет-триком вывел сборную Португалии в четвертьфинал чемпионата мира, выйдя в стартовом составе против Швейцарии вместо Криштиану Роналду
Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, разгромно обыграв Швейцарию 6:1. Причем главным героем встречи стал вовсе не Криштиану Роналду, вышедший на поле только в середине второго тайма, а Гонсалу Рамуш, сделавший хет-трик. Теперь Португалия встретится в четвертьфинале с удивительной сборной Марокко. (новость дополняется)
Голы: Гонсалу Рамуш (17) - 1:0, Пепе (33) - 2:0, Гонсалу Рамуш (51) - 3:0, Герейру (55) - 4:0, Аканджи (58) - 4:1, Гонсалу Рамуш (67) - 5:1, Леау (90+2) - 6:1
Подробнее о сборной Португалии на чемпионате мира читайте здесь
Матч Португалии и Швейцарии в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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