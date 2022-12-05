Португалия – Швейцария. 1/8 финала: что ждать и где смотреть 

6 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в 1/8 финала сыграют Португалия и Швейцария: вся информация о матче
Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре завершится стадия 1/8 финала. В 22.00 по московскому времени последними в первом раунде плей-офф сыграют Португалия и Швейцария. Olympics представляет анонс матча за выход в четвертьфинал чемпионата мира между Португалией и Швейцарией.
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Сборная Португалии вышла в плей-офф с первого места в группе благодаря победам над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), но поражение в последнем матче от Республики Кореи (1:2) немного подпортило впечатление от ее игры, несмотря на полурезервный состав в этой встрече. Понятно, что в центре внимания находится Криштиану Роналду, который в трех матчах в Катаре забил всего лишь один гол с пенальти. Да, Криштиану - это топ-игрок, прирожденный лидер, но все же в нынешней сборной Португалии он находится в тени того же Бруну Фернандеша, в двух проведенных матчах против Ганы и Уругвая отметившегося двумя голами и двумя результативными передачами. Молодые звезды атаки Жоау Феликс и Рафаэл Леау забили пока по голу.
Португальцы, которых давно называют "европейскими бразильцами", на нынешнем ЧМ хороши в атаке, но вот к защите есть определенные вопросы. К тому же не обошлись они и без травм - по ходу групповой стадии выбыли защитник Нуну Мендеш и полузащитник Данилу Перейра. Наверняка Португалия и лично Криштиану мечтают прервать серию неудач в плей-офф на чемпионатов мира. На данный момент Роналду в шести играх плей-офф ЧМ не забил ни одного гола, а португальцы после четвертого места в 2006 году дважды оступились в 1/8 финала (2010 и 2018 годы), а один раз вообще не вышли из группы (2014 год). На ЧМ-2018 они уступили Уругваю, взяв, впрочем, реванш у них на групповой стадии в Катаре.
Швейцарцы на нынешнем чемпионате мира выглядят менее ярко и звездно, зато действуют более прагматично. Да, они не удержали ничью в игре с Бразилией, пропустив в концовке и уступив 0:1. Зато с задачей-минимум справились превосходно, обыграв обоих конкурентов в борьбе за вторую путевку в плей-офф - Камерун (1:0) и Сербию (3:2). Причем в матче с сербами команда Мурата Якина отыгралась с 1:2. Таким образом, швейцарцы забили четыре гола в трех матчах и опровергли разговоры о своей команде как о максимально закрытой, сконцентрированной на обороне. Хотя, само собой, в плане игровой дисциплины и цельности структуры игры Швейцария выглядит предпочтительнее Португалии, уступая в качестве исполнителей.
Тем не менее, у Якина в распоряжении есть немало очень сильных и мотивированных футболистов. В частности, Джердан Шакири, забив в Катаре, вошел в элитную компанию Роналду и Лео Месси, также отличившихся на трех последних ЧМ. Гранит Джака привычно хорош в центре поля, причем как в разрушении, так и в созидании. Есть у швейцарцев и яркий форвард Брель Эмболо, успевший забить в Катаре два гола.
Скорее всего, Швейцария предпочтет игру вторым номером, отдав иницативу Португалии. Но будет ли она столь эффективна в контратаках, как Англия против Сенегала? Пока это сложно оценить, но явного фаворита в этой чисто европейской паре 1/8 финала все же назвать сложно. Что показывают и последние матчи в Лиге наций, прошедшие в июне 2022 года с разницей в неделю - в первой Португалия победила 4:0, во второй уступила 0:1. Всего же соперники встречались 25 раз: у швейцарцев 11 побед, при 9 поражениях и 5 ничьих. Не в пользу Швейцарии, правда, говорит ее фатальная серию неудач в 1/8 финала чемпионатов мира - до четвертьфинала эта сборная не может дойти с 1954 года, уступив в первом раунде плей-офф за это время все четыре раза - в 1994, 2006, 2014 и 2018 годах.
Подробнее о сборной Португалии на чемпионате мира читайте здесь
Матч Португалии и Швейцарии в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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