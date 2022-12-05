Португалия – Швейцария. 1/8 финала: что ждать и где смотреть 

Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре завершится стадия 1/8 финала. В 22.00 по московскому времени последними в первом раунде плей-офф сыграют Португалия и Швейцария. Olympics представляет анонс матча за выход в четвертьфинал чемпионата мира между Португалией и Швейцарией.

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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Португалия – Швейцария. 1/8 финала. 6 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «Лусаил»

Сборная Португалии вышла в плей-офф с первого места в группе благодаря победам над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), но поражение в последнем матче от Республики Кореи (1:2) немного подпортило впечатление от ее игры, несмотря на полурезервный состав в этой встрече. Понятно, что в центре внимания находится Криштиану Роналду, который в трех матчах в Катаре забил всего лишь один гол с пенальти. Да, Криштиану - это топ-игрок, прирожденный лидер, но все же в нынешней сборной Португалии он находится в тени того же Бруну Фернандеша, в двух проведенных матчах против Ганы и Уругвая отметившегося двумя голами и двумя результативными передачами. Молодые звезды атаки Жоау Феликс и Рафаэл Леау забили пока по голу.

Португальцы, которых давно называют "европейскими бразильцами", на нынешнем ЧМ хороши в атаке, но вот к защите есть определенные вопросы. К тому же не обошлись они и без травм - по ходу групповой стадии выбыли защитник Нуну Мендеш и полузащитник Данилу Перейра. Наверняка Португалия и лично Криштиану мечтают прервать серию неудач в плей-офф на чемпионатов мира. На данный момент Роналду в шести играх плей-офф ЧМ не забил ни одного гола, а португальцы после четвертого места в 2006 году дважды оступились в 1/8 финала (2010 и 2018 годы), а один раз вообще не вышли из группы (2014 год). На ЧМ-2018 они уступили Уругваю, взяв, впрочем, реванш у них на групповой стадии в Катаре.