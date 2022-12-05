Марокко – Испания. 1/8 финала: что ждать и где смотреть 

6 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в 1/8 финала сыграют Марокко и Испания: вся информация о матче
Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут заключительные матчи 1/8 финала. В первом из них в 18.00 по московскому времени сыграют Марокко и Испания. Olympicsпредставляет анонс матча за выход в четвертьфинал чемпионата мира Марокко – Испания.
Пожалуй, сборная Марокко – наряду с Японией главная сенсация чемпионата мира в Катаре. Африканская сборная не просто вышла в плей-офф, но и сделала это с первого места, набрав семь очков. А ведь в ее группе были вторые и третьи призеры ЧМ-2018 – хорваты и бельгийцы. В трех встречах Марокко великолепно действовала в обороне, пропустив лишь от канадцев (победа 2:1), да и то не без «помощи» рикошета. С Хорватией матч завершился 0:0, Бельгия была обыграна 2:0. Таким образом, марокканцы набрали семь очков, выйдя в плей-офф чемпионатов мира впервые с 1986 года.
Любопытно, что лидер марокканцев на нынешнем турнире Хаким Зиеш из «Челси» буквально полгода назад объявил о завершении карьеры в сборной из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халилходжичем, который и вывел марокканцев на чемпионат в Катар. Но затем Халилходжича уволили, а новый наставник Валид Реграги в отличие от жесткого предшественника быстро нашел общий язык с главной звездой. А заодно и не стал втискивать его в какие-то рамки, позволив творить на поле.
В связке с Ашрафом Хакими при поддержке тренера и партнеров Хаким действительно способен творить футбольную магию, обострять, создавать опаснейшие моменты. При этом марокканцы, отведя лидеру роль свободного художника, с точки зрения оборонительных действий играют очень грамотно и надежно. В общем, на чемпионате мира в Катаре мы наблюдаем от них практически идеальный (по крайней мере, на групповой стадии) баланс из творчества и порядка. Не стоит также забывать, что ведущие футболисты Марокко выступают в ведущих европейских чемпионатах и хорошо подкованы тактически.
Хотя Испания, конечно же, располагает более внушительным подбором классных исполнителей. В первом матче, завершившемся разгромом Коста-Рики 7:0, команда Луиса Энрике ярко продемонстрировала свой атакующий потенциал, однако матчи с Германией (1:1) и Японией (1:2) просигнализировали о наличии проблем. В обеих этих встречах испанцы первыми открывали счет, но затем упускали преимущество. Пусть против японцев и не обошлись без ротации состава. Джокером этой испанской сборной можно назвать Альваро Морату, который выходил только во втором тайме в первых двух играх, но в общей сложности забил три мяча (по голу в каждой встрече).
Испанский футбол построен на постоянном контроле мяча, но в игре с японцами подавляющее преимущество во владении не помогло. Но можно сказать, что Испания просто воспользовалась правом на ошибку, а в плей-офф предстанет более собранной. Благо опыт матчей на таком уровне у нее гораздо больше, чем у марокканцев. В 21-м веке чемпионы мира 2010 года в пятый из шести раз вышли в 1/8 финала. Правда, две из пяти предыдущих попыток на старте плей-офф завершились неудачно – в 2006-м (поражение от Франции) и в 2018-м, когда Испания сенсационно уступила сборной России.
Отметим также, что Марокко и Испания провели все свои матчи на чемпионате мира по одинаковой схеме – 4-3-3. Между собой испанцы и марокканцы встречались трижды – в 1961 году дважды выиграла Испания, а на чемпионате мира 2018 года матч в группе завершился вничью 2:2, причем европейцы сравняли счет только в самой концовке.
Матч Марокко и Испании в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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