Марокко – Испания. 1/8 финала: что ждать и где смотреть 

Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут заключительные матчи 1/8 финала. В первом из них в 18.00 по московскому времени сыграют Марокко и Испания. Olympicsпредставляет анонс матча за выход в четвертьфинал чемпионата мира Марокко – Испания.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Марокко – Испания. 1/8 финала. 6 декабря. Начало в 18:00 мск. Стадион «Эдьюкейшн Сити»

Пожалуй, сборная Марокко – наряду с Японией главная сенсация чемпионата мира в Катаре. Африканская сборная не просто вышла в плей-офф, но и сделала это с первого места, набрав семь очков. А ведь в ее группе были вторые и третьи призеры ЧМ-2018 – хорваты и бельгийцы. В трех встречах Марокко великолепно действовала в обороне, пропустив лишь от канадцев (победа 2:1), да и то не без «помощи» рикошета. С Хорватией матч завершился 0:0, Бельгия была обыграна 2:0. Таким образом, марокканцы набрали семь очков, выйдя в плей-офф чемпионатов мира впервые с 1986 года.

Любопытно, что лидер марокканцев на нынешнем турнире Хаким Зиеш из «Челси» буквально полгода назад объявил о завершении карьеры в сборной из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халилходжичем, который и вывел марокканцев на чемпионат в Катар. Но затем Халилходжича уволили, а новый наставник Валид Реграги в отличие от жесткого предшественника быстро нашел общий язык с главной звездой. А заодно и не стал втискивать его в какие-то рамки, позволив творить на поле.

В связке с Ашрафом Хакими при поддержке тренера и партнеров Хаким действительно способен творить футбольную магию, обострять, создавать опаснейшие моменты. При этом марокканцы, отведя лидеру роль свободного художника, с точки зрения оборонительных действий играют очень грамотно и надежно. В общем, на чемпионате мира в Катаре мы наблюдаем от них практически идеальный (по крайней мере, на групповой стадии) баланс из творчества и порядка. Не стоит также забывать, что ведущие футболисты Марокко выступают в ведущих европейских чемпионатах и хорошо подкованы тактически.