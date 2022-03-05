【競泳】国際大会日本代表選手選考会4日目：水沼尚輝、日本新で男子100mバタフライ優勝

競泳の国際大会日本代表選手選考会（東京辰巳国際水泳場／東京都江東区）が3月5日に最終日を迎えた。男子100mバタフライは水沼尚輝（新潟医療福祉大学職員）が日本新記録の50秒86で優勝。51秒18の松元克央（セントラルスポーツ）が2位、51秒69の本多灯（ATSC.YW／日本大学）が3位だった。

男子200m平泳ぎは花車優（東洋大学）が東京2020日本代表との争いを制し、2分7秒99で優勝。武良竜也（ミキハウス）が2分8秒11で2位、佐藤翔馬（東京SC／慶應義塾大学）が2分8秒26で3位だった。

男子200m背泳ぎは入江陵介（イトマン東進）が1分56秒99で優勝。男子50m自由形は塩浦慎理（イトマン東進）が21秒91で、男子800m自由形は竹田渉瑚（オーエンス）が7分53秒03で制した。

今大会では、FINA（国際水泳連盟）世界選手権（6月18日-7月3日／ハンガリー・ブダペスト）などの日本代表選手を選考。世界選手権出場選手については、大会後に日本水泳連盟選手選考委員会が編成方針（日本水泳連盟が決定）に沿って総合的な判断により選考する。