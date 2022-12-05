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Теннис. Мужчины. ATP-тур. Итоги сезона 2022

Результаты и видео «Больших шлемов» и итогового турнира, рейтинг ATP и главные события 2022 года в мужском теннисе

4 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТеннис
alcaraz38
(Фото © 2022 Getty Images)

В сезоне 2022 года в мужском теннисном туре засверкала новая сверхяркая звезда - Карлос Алькарас, который выиграл дебютный Гранд-слэм и стал первой ракеткой мира по итогам года. Кроме того, заметно прибавил Каспер Рууд, ворвавшийся в топ-3. Тем не менее, три из четырех «Больших шлемов» на двоих выиграли суперветераны - Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

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«Большие шлемы» и ATP Finals

Первая половина сезона прошла под знаком Надаля, триуфально вернувшегося после пяти месяцев отсутствие в туре из-за травм. Рафа выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», однако по состоянию здоровья не смог на столь же высоком уровне завершить год. Тем не менее, он увеличил количество побед на Гранд-слэмах до рекоррдных 22 титулов, хотя Джокович, выиграв Уимблдон, находится совсем близко. Алькарас в возрасте 19 лет и четырех месяцев стал самой молодой первой ракеткой в истории, побив достижение Ллейтона Хьюитта.

Также в 2022 году с теннисом попрощался легендарный Роджер Федерер. 41-летний теннисист очень хотел вернуться в ATP-тур, но последствия травм не позволили ему восстановиться на 100 процентов. Как следствие, Роджер попрощался с любимой игрой на Кубке Лейвера в сентябре.

Финалы

  • Australian Open. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев – 2:6, 6:7(7), 6:4, 6:4, 7:5
  • «Ролан Гаррос». Рафаэль Надаль – Каспер Рууд - 6:3, 6:3, 6:0
  • Все результаты и видео «Ролан Гаррос» смотрите здесь
  • Уимблдон. Новак Джокович – Ник Кирьос – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3)
  • Все результаты и видео Уимблдона смотрите здесь
  • US Open. Карлос Алькарас – Каспер Рууд – 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3
  • Все результаты и видео US Open смотрите здесь
  • Итоговый турнир WTA. Турин. Новак Джокович – Каспер Рууд – 7:5, 6:3
  • Все результаты и видео ATP Finals смотрите здесь
  • Результаты всех турниров ATP смотрите здесь
Рафаэль Надаль выиграл открытый чемпионат Франции в 2022 году уже в 14-й раз за карьеру!
Рафаэль Надаль выиграл открытый чемпионат Франции в 2022 году уже в 14-й раз за карьеру! (2022 Getty Images)

Рейтинг ATP по итогам сезона 2022

В рейтинге ATP по сравнению с сезоном-2021 (прошлогодние итоги смотрите здесь) произошли значительные изменения - в топ-10 появились сразу четыре новичка. Это - Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фриц и Хольгер Руне. Причем больше всего, само собой, впечатляет прорыв Алькараса, который в 19 лет выиграл свой первый турнир «Большого шлема» (US Open), стал первой ракеткой мира и удержал лидерство в концовке сезона, несмотря на полученную в начале ноября травму. Достаточно сказать, что предыдущий сезон испанец завершил только 32-й ракеткой мира. Его ровесник Руне заблистал только в конце 2022 года, но титул на Masters в Париже помог ему ворваться в топ-10. 2022-й год он и вовсе начинал 103-й ракеткой мира! В свою очередь, лидеры сезона-2021 Новак Джокович и Даниил Медведев по разным причинам завершили год только на шестом и седьмом местах соответственно, хотя по его ходу успели полидировать в рейтинге ATP. Третья ракетка мира по итогам 2021 года Александр Зверев вылетел за пределы топ-10, поскольку из-за тяжелой травмы пропустил больше половины сезона. Зато Рафаэль Надаль, несмотря на обилие травм, вновь вернулся на пик формы, став второй ракеткой мира.

Рейтинг ATP от 5 декабря 2022 года

  • 1. Карлос Алькарас (Испания) – 6820 очков
  • 2. Рафаэль Надаль (Испания) – 6020
  • 3. Каспер Рууд (Норвегия) - 5820
  • 4. Стефанос Циципас (Греция) – 5550
  • 5. Новак Джокович (Сербия) – 4820
  • 6. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4195
  • 7. Даниил Медведев – 4065
  • 8. Андрей Рублев – 3930
  • 9. Тейлор Фриц (США) – 3355
  • 10. Хольгер Руне (Дания) - 2888

Полный рейтинг ATP от 5 декабря смотрите здесь

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