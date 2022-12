Теннис. Мужчины. ATP-тур. Итоги сезона 2022

В рейтинге ATP по сравнению с сезоном-2021 (прошлогодние итоги смотрите здесь ) произошли значительные изменения - в топ-10 появились сразу четыре новичка. Это - Карлос Алькарас , Феликс Оже-Альяссим , Тейлор Фриц и Хольгер Руне . Причем больше всего, само собой, впечатляет прорыв Алькараса, который в 19 лет выиграл свой первый турнир «Большого шлема» (US Open), стал первой ракеткой мира и удержал лидерство в концовке сезона, несмотря на полученную в начале ноября травму. Достаточно сказать, что предыдущий сезон испанец завершил только 32-й ракеткой мира. Его ровесник Руне заблистал только в конце 2022 года, но титул на Masters в Париже помог ему ворваться в топ-10. 2022-й год он и вовсе начинал 103-й ракеткой мира! В свою очередь, лидеры сезона-2021 Новак Джокович и Даниил Медведев по разным причинам завершили год только на шестом и седьмом местах соответственно, хотя по его ходу успели полидировать в рейтинге ATP. Третья ракетка мира по итогам 2021 года Александр Зверев вылетел за пределы топ-10, поскольку из-за тяжелой травмы пропустил больше половины сезона. Зато Рафаэль Надаль , несмотря на обилие травм, вновь вернулся на пик формы, став второй ракеткой мира.

