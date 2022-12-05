Теннис. Мужчины. ATP-тур. Итоги сезона 2022

Результаты и видео «Больших шлемов» и итогового турнира, рейтинг ATP и главные события 2022 года в мужском теннисе
В сезоне 2022 года в мужском теннисном туре засверкала новая сверхяркая звезда - Карлос Алькарас, который выиграл дебютный Гранд-слэм и стал первой ракеткой мира по итогам года. Кроме того, заметно прибавил Каспер Рууд, ворвавшийся в топ-3. Тем не менее, три из четырех «Больших шлемов» на двоих выиграли суперветераны - Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
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Первая половина сезона прошла под знаком Надаля, триуфально вернувшегося после пяти месяцев отсутствие в туре из-за травм. Рафа выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», однако по состоянию здоровья не смог на столь же высоком уровне завершить год. Тем не менее, он увеличил количество побед на Гранд-слэмах до рекоррдных 22 титулов, хотя Джокович, выиграв Уимблдон, находится совсем близко. Алькарас в возрасте 19 лет и четырех месяцев стал самой молодой первой ракеткой в истории, побив достижение Ллейтона Хьюитта.
Также в 2022 году с теннисом попрощался легендарный Роджер Федерер. 41-летний теннисист очень хотел вернуться в ATP-тур, но последствия травм не позволили ему восстановиться на 100 процентов. Как следствие, Роджер попрощался с любимой игрой на Кубке Лейвера в сентябре.
Финалы
В рейтинге ATP по сравнению с сезоном-2021 (прошлогодние итоги смотрите здесь) произошли значительные изменения - в топ-10 появились сразу четыре новичка. Это - Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фриц и Хольгер Руне. Причем больше всего, само собой, впечатляет прорыв Алькараса, который в 19 лет выиграл свой первый турнир «Большого шлема» (US Open), стал первой ракеткой мира и удержал лидерство в концовке сезона, несмотря на полученную в начале ноября травму. Достаточно сказать, что предыдущий сезон испанец завершил только 32-й ракеткой мира. Его ровесник Руне заблистал только в конце 2022 года, но титул на Masters в Париже помог ему ворваться в топ-10. 2022-й год он и вовсе начинал 103-й ракеткой мира! В свою очередь, лидеры сезона-2021 Новак Джокович и Даниил Медведев по разным причинам завершили год только на шестом и седьмом местах соответственно, хотя по его ходу успели полидировать в рейтинге ATP. Третья ракетка мира по итогам 2021 года Александр Зверев вылетел за пределы топ-10, поскольку из-за тяжелой травмы пропустил больше половины сезона. Зато Рафаэль Надаль, несмотря на обилие травм, вновь вернулся на пик формы, став второй ракеткой мира.
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