Теннис. Мужчины. ATP-тур. Итоги сезона 2022

В сезоне 2022 года в мужском теннисном туре засверкала новая сверхяркая звезда - Карлос Алькарас, который выиграл дебютный Гранд-слэм и стал первой ракеткой мира по итогам года. Кроме того, заметно прибавил Каспер Рууд, ворвавшийся в топ-3. Тем не менее, три из четырех «Больших шлемов» на двоих выиграли суперветераны - Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

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Первая половина сезона прошла под знаком Надаля, триуфально вернувшегося после пяти месяцев отсутствие в туре из-за травм. Рафа выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», однако по состоянию здоровья не смог на столь же высоком уровне завершить год. Тем не менее, он увеличил количество побед на Гранд-слэмах до рекоррдных 22 титулов, хотя Джокович, выиграв Уимблдон, находится совсем близко. Алькарас в возрасте 19 лет и четырех месяцев стал самой молодой первой ракеткой в истории, побив достижение Ллейтона Хьюитта.

Также в 2022 году с теннисом попрощался легендарный Роджер Федерер. 41-летний теннисист очень хотел вернуться в ATP-тур, но последствия травм не позволили ему восстановиться на 100 процентов. Как следствие, Роджер попрощался с любимой игрой на Кубке Лейвера в сентябре.

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