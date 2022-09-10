Теннис. US Open 2022. Мужчины: результаты и видео

С 29 августа по 11 сентября 2022 года в Нью-Йорке на хардовых кортах Флашинг-Медоуз пройдут матчи теннисного US Open в мужском одиночном разряде с участием чемпиона 2021 года Даниила Медведева, Рафаэля Надаля, Карлоса Алькараса и другие суперзвезд. Olympicsна этой страничке по ходу US Open 2022 публикует все результаты в мужском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Результаты

29 августа, понедельник

Первый круг

Итоги первого дня. Вылет Циципаса, Халеп, Тима и Фрица, продолжение для Серены

Даниил Медведев (1) - Стефан Козлов (США) - 6:2, 6:4, 6:0

Ник Кирьос (Австралия, 23) – Танаси Коккинакис (Австралия) - 6:3, 6:4, 7:6(4)

Энди Маррей (Великобритания) - Франсиско Серундоло (Аргентина, 24) - 7:5, 6:3, 6:3

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) - Стефанос Циципас (Греция, 4) - 6:0, 6:1, 3:6, 7:5

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) - Александр Ритшард (Швейцария) - 6:3, 6:4, 3:6, 6:3

Брэндон Холт (США) - Тэйлор Фриц (США, 10) - 6:7(3), 7:6(1), 6:3, 6:4

Маттео Берреттини (Италия, 13) - Николас Джарри (Чили) - 6:2, 6:3, 6:3

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) - Доминик Тим (Австрия) - 7:5, 6:1, 5:7, 6:3

Себастьян Корда (США) - Факундо Баньис (Аргентина) - 5:7, 7:6(3), 7:5, 6:1

Тьяго Монтейро (Бразилия) - Алекс Молчан (Словакия) - 6:4, 4:6, 6:4, 6:1

Джефф Вольф (США) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 16) - 6:4, 6:4, 6:4

Корентен Муте (Франция) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:4, 7:6(9) - отказ Вавринки

Тим ван Рийтховен (Нидерланды) - Чжичжэнь Чжан (Китай) - 3:6, 6:7(4), 7:6(9), 6:1, 6:4

Бенджамин Бонци (Франция) - Уго Умбер (Франция) - 7:6(1), 6:1, 5:7, 3:6, 6:2

Эмилио Нава (США) - Джон Миллман (Австралия) - 7:6(6), 4:6, 7:6(4), 1:6, 6:1

Алекс Де Минаур (Австралия, 18) - Филип Краинович (Сербия) - 7:5, 6:2, 6:3

Уго Гренье (Франция) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, 21) - Томаш Махач (Чехия) - 3:6, 7:6(3), 6:1, 3:6, 7:5

Алехандро Табило (Чили) - Камил Майхржак (Польша) - 6:1, 6:4, 6:7(3), 6:1

Джек Дрэйпер (Великобритания) - Эмил Руусувуори (Финляндия) - 6:4, 6:3, 6:3

Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Йосихито Нисиока (Япония) - 6:3, 7:5, 6:3

Нуну Боргеш (Португалия) - Бен Шелтон (США) - 7:6(6), 3:6, 7:6(5), 6:7(8), 6:3

Томми Пол (США, 29) - Бернабе Сапата Миральес (Испания) - 4:6, 6:3, 2:6, 6:0, 7:5

Джордан Томпсон (Австралия) - Лоренцо Сонего (Италия) - 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3, 7:5, 6:2

Александр Бублик (Казахстан) - Юго Гастон (Франция) - 6:4, 6:4, 6:4

Ву Жибин (Китай) - Николоз Басилашвили (Грузия, 31) - 6:3, 6:4, 6:0

Карен Хачанов (27) - Денис Кудла (США) - 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) - Максим Кресси (США, 30) - 6:7(4), 7:5, 6:1 - отказ Кресси

Кристиан Гарин (Чили) - Иржи Лехечка (Чехия) - 3:6, 7:6(3), 7:5, 6:1

Артур Риндеркнех (Франция) - Кантен Гали (Франция) - 4:6, 7:6(4), 6:3, 6:2

Альяж Бедене (Словения) - Педро Качин (Аргентина) - 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 7:6(6)

30 августа, вторник

Первый круг

Радукану не справилась с защитой титула уже в первом круге, Корне и Уильямс побили рекорды

Карлос Алькараc (Испания, 3) - Себастьян Баэс (Аргентина) - 7:5, 7:5, 2:0 - отказ Баэса

Ринки Хиджиката (Австралия) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 4:6, 6:2, 6:3, 6:3

Янник Синнер (Италия, 11) - Даниэль Альтмайер (Германия) - 5:7, 6:2, 6:1, 3:6, 6:1

Диего Шварцман (Аргентина, 14) - Джек Сок (США) - 3:6, 5:7, 6:0, 1:0 - отказ Сока

Джон Иснер (США) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 6:1, 7:5

Марин Чилич (Хорватия, 15) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:3, 6:2, 7:5

Григор Димитров (Болгария, 17) - Стив Джонсон (США) - 6:3, 6:2, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Маркос Гирон (США) - 7:6(0), 6:4, 6:3

Хольгер Руне (Дания, 28) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:2, 6:4, 7:6(5)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Норберт Гомбош (Словакия) - 6:3, 6:4, 7:5

Андрей Рублв (9) - Ласло Джере (Сербия) - 7:6(5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 8) - Оскар Отте (Германия) - 6:4, 6:2, 6:4

Федерико Кория (Аргентина) - Таллон Грикспур (Нидерланды) - 7:5, 6:4, 6:3

Дженсон Бруксби (США) - Душан Лайович (Сербия) - 6:2, 6:0, 3:0 - отказ Лайовича

Жоао Соуза (Португалия) - Маккензи Макдональд (США) - 1:6, 7:6(4), 7:6(4), 6:3

Илья Ивашко - Сэм Куэрри (США) - 4:6, 6:4, 7:6(8), 6:3

Миомир Кецманович (Сербия, 31) - Лернер Тин (США) - 3:6, 6:1, 6:3, 6:3

Гийс Брувер (Нидерланды) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:3, 6:4, 6:4

Джеймс Дакворт (Австралия) - Кристофер О'Коннел (Австралия) - 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:3

Алексей Попырин (Австралия) - Чун Син Цен (Тайвань) - 6:3, 7:6(5), 7:6(3)

Дэниэл Эванс (Великобритания, 20) - Иржи Веселы (Чехия) - 6:4, 6:1, 6:1

Денис Шаповалов (Канада, 19) - Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) - 2:6, 6:4, 6:4, 3:6, 6:1

Кэмерон Норри (Великобритания, 7) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:0, 7:6(1), 6:0

Борна Чорич (Италия, 25) - Энцо Коко (Франция) - 6:2, 7:6(5), 3:6, 4:6, 7:5

Брэндон Накашима (США) - Павел Котов - 7:6(4), 6:2, 6:2

Лоренцо Музетти (Италия, 26) - Давид Гоффен (Бельгия) - 3:6, 7:5, 6:4, 3:6, 7:6(9)

Кристофер Юбэнкс (США) - Педро Мартинес (Испания) - 7:5, 6:3, 7:6(3)

Фабио Фоньини (Италия) - Аслан Карацев - 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4

Сун-Ву Квон (Южная Корея) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:2, 6:7(4), 6:3, 6:3

Ришар Гаске (Франция) - Таро Даниэль (Япония) - 6:4, 6:7(1), 6:2, 6:2

31 августа, среда

Итоги третьего дня. Мечты Серены Уильямс сбываются, прошлогодние герои вылетают

Первый круг

Джейсон Каблер (Австралия) - Микаэль Имер (Швеция) - 5:7, 6:4, 6:2, 6:4

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Хауме Муньяр (Испания) - 6:1, 6:3, 4:6, 6:2

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания) - Эмилио Нава (США) - 5:7, 6:3, 6:1, 6:0

Даниил Медведев (1) - Артур Риндеркнех (Франция) - 6:2, 7:5, 6:3

Ник Кирьос (Австралия, 23) - Бенджамин Бонзи (Франция) - 7:6(3), 6:4, 4:6, 6:4

Джек Дрэйпер (Великобритания) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) - 6:4, 6:4, 6:4

Маттео Берреттини (Италия, 13) - Уго Гренье (Франция) - 2:6, 6:1, 7:6(4), 7:6(7)

Томми Пол (США, 29) - Себастьян Корда (США) - 6:0, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4

Алекс Де Минаур (Австралия, 18) - Кристиан Гарин (Чили) - 6:3, 6:0, 4:6, 6:2

Джефф Вольф (США) - Алехандро Табило (Чили) - 4:6, 7:5, 6:4, 6:3

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) - Александр Бублик (Казахстан) - 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(5)

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) - Джордан Томпсон (Австралия) - 6:3, 2:6, 3:6, 6:4, 6:3

Педро Качин (Аргентина) - Брэндон Холт (США) - 1:6, 2:6, 6:1, 7:6(1), 7:6(6)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Мартон Фучович (Венгрия) - 7:6(3), 5:7, 3:6, 6:0, 7:6(3)

Корентен Муте (Франция) - Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, 21) - 6:4, 1:6, 6:2, 6:4

Ву Жибин (Китай) - Нуну Боргеш (Португалия) - 6:7(3), 7:6(4), 4:6, 6:4, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Тим ван Рийтховен (Нидерланды) - 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:4

Карен Хачанов (27) - Тьяго Монтейро (Бразилия) - 6:3, 6:3, 5:7, 6:4

1 сентября, четверг

Второй круг

Итоги четвертого дня. Надаль получил по носу, но спасся

Карлос Алькарас (Испания, 3) - Федерико Кория (Аргентина) - 6:2, 6:1, 7:5

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Фабио Фоньини (Италия) - 2:6, 6:4, 6:2, 6:1

Янник Синнер (Италия, 11) - Кристофер Юбенкс (США) - 6:4, 7:6(8), 6:2

Дженсон Бруксби (США) - Борна Чорич (Хорватия, 25) - 6:4, 7:6(10), 6:1

Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Джейсон Кублер (Австралия) - 7:6(3), 7:5, 7:6(2)

Андрей Рублев (9) - Сун-Ву Квон (Южная Корея) - 6:3, 6:0, 6:4

Марин Чилич (Хорватия, 15) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:3, 7:6(4), 6:3

Лоренцо Музетти (Италия, 26) - Гийс Брувер (Нидерланды) - 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:2

Ришар Гаске (Франция) - Миомир Кецманович (Сербия, 32) - 6:2, 6:4, 4:6, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 14) - Алексей Попырин (Австралия) - 7:6(3), 7:5, 7:6(6)

Илья Ивашко - Хуберт Хуркач (Польша, 8) - 6:4, 4:6, 7:6(5), 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания, 22) - Джеймс Дакворт (Австралия) - 6:3, 6:2, 4:6, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, 7) - Жоао Соуза (Португалия) - 6:4, 6:4, 7:6(4)

Брэндон Накашима (США) - Григор Димитров (Болгария, 17) – 7:6(5), 7:5, 6:3

Денис Шаповалов (Канада, 19) – Роберто Карабаллес-Баэна (Испания) - 6:4, 4:6, 6:3, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 28) - Джон Иснер (США) - отказ Иснера

2 сентября, пятница

Третий круг

Маттео Берреттини (Италия, 13) - Энди Маррей (Великобритания) - 6:4, 6:4, 6:7(1), 6:3

Даниил Медведев (1) - Ву Жибин (Китай) - 6:4, 6:2, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Томми Пол (США, 29) - 7:6(3), 6:7(3), 7:6(2), 5:7, 6:0

Ник Кирьос (Австралия, 23) - Джефф Вольф (США) - 6:4, 6:2, 6:3

Карен Хачанов (27) - Джек Дрэйпер (Великобритания) - 6:3, 4:6, 6:5 - отказ Дрэйпера

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) - Алекс Де Минаур (Австралия, 18) - 6:1, 6:1, 3:6, 7:6(5)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Даниэль Элахи Галан (Колумбия) - 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

Корентен Муте (Франция) - Педро Качин (Аргентина) - 6:3, 4:6, 6:2, 7:5

3 сентября, суббота

Третий круг

Итоги шестого дня. Надаль и Алькарас – в двух шагах от дуэли

Карлос Алькарас (Испания, 3) - Дженсон Бруксби (США) - 6:3, 6:3, 6:3

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Ришар Гаске (Франция) - 6:0, 6:1, 7:5

Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Диего Шварцман (Аргентина, 14) - 7:6(7), 6:4, 6:4

Янник Синнер (Италия, 11) - Брэндон Накашима (США) - 3:6, 6:4, 6:1, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания, 7) - Хольгер Руне (Дания, 28) - 7:5, 6:4, 6:1

Андрей Рублев (Россия, 9) - Денис Шаповалов (Канада, 19) - 6:4, 2:6, 6:7(3), 6:4, 7:6(6)

Илья Ивашко - Лоренцо Музетти (Италия, 26) - 6:4, 3:6, 6:2, 6:3

Марин Чилич (Хорватия, 15) - Дэниэл Эванс (Великобритания, 20) - 7:6(11), 6:7(3), 6:2, 7:5

4 сентября, воскресенье

Четвертый круг

Итоги седьмого дня. Кирьос поменял первую ракетку мира

Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Корентен Муте (Франция) - 6:1, 6:2, 6:7(4), 6:2

Ник Кирьос (Австралия, 23) - Даниил Медведев (1) - 7:6(11), 3:6, 6:3, 6:2

Маттео Берреттини (Италия, 13) - Алехандро Давидович Фокина (Испания) - 3:6, 7:6(2), 6:3, 4:6, 6:2

Карен Хачанов (27) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) - 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3

5 сентября, понедельник

Четвертый круг

*Итоги восьмого дня: Надаль вылетел, дав шанс на лидерство Алькарасу и Рууду Андрей Рублев (9) - Кэмерон Норри (Великобритания, 7) - 6:4, 6:4, 6:4

Андрей Рублев (9) - Кэмерон Норри (Великобритания, 7) - 6:4, 6:4, 6:4 Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Карлос Алькараc (Испания, 3) - Марин Чилич (Хорватия, 15) - 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3

Янник Синнер (Италия, 11) - Илья Ивашко - 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3

6 сентября, вторник

Четвертьфиналы

Итоги девятого дня. Личный рекорд Хачанова

Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Маттео Берреттини (Италия, 13) - 6:1, 6:4, 7:6(4)

Карен Хачанов (27) - Ник Кирьос (Австралия, 23) - 7:5, 4:6, 7:5, 6:7(3), 6:4

О предстоящем матче Кирьоса и Хачанова читайте здесь

7 сентября, среда

Четвертьфиналы

Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Андрей Рублев (9) - 7:6(3), 7:6(0), 6:4

Карлос Алькараc (Испания, 3) - Янник Синнер (Италия, 11) - 6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3

О предстоящем матче Рублева и Тиафо читайте здесь

Онлайн-трансляцию матча Рублева и Тиафо смотрите здесь

9 сентября, пятница

Полуфиналы

Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Карен Хачанов (27) – 7:6(5), 6:2, 5:7, 6:2

О предстоящем матче Хачанов - Рууд читайте здесь

Карлос Алькарас (3) – Фрэнсис Тиафо (США, 24) - 6:7(8), 6:3, 6:1, 6:7(5), 6:3

О предстоящем матче Алькарас - Тиафо читайте здесь

Полные турнирные сетки в мужском одиночном разряде смотрите здесь

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