Теннис. US Open 2022. Мужчины: результаты и видео

Все результаты и видео лучших моментов US Open 2022 года в мужском одиночном разряде

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2021 Getty Images

С 29 августа по 11 сентября 2022 года в Нью-Йорке на хардовых кортах Флашинг-Медоуз пройдут матчи теннисного US Open в мужском одиночном разряде с участием чемпиона 2021 года Даниила Медведева, Рафаэля Надаля, Карлоса Алькараса и другие суперзвезд. Olympicsна этой страничке по ходу US Open 2022 публикует все результаты в мужском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Результаты

  • 29 августа, понедельник
  • Первый круг
  • Итоги первого дня. Вылет Циципаса, Халеп, Тима и Фрица, продолжение для Серены
  • Даниил Медведев (1) - Стефан Козлов (США) - 6:2, 6:4, 6:0
  • Ник Кирьос (Австралия, 23) – Танаси Коккинакис (Австралия) - 6:3, 6:4, 7:6(4)
  • Энди Маррей (Великобритания) - Франсиско Серундоло (Аргентина, 24) - 7:5, 6:3, 6:3
  • Даниэль Элахи Галан (Колумбия) - Стефанос Циципас (Греция, 4) - 6:0, 6:1, 3:6, 7:5
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) - Александр Ритшард (Швейцария) - 6:3, 6:4, 3:6, 6:3
  • Брэндон Холт (США) - Тэйлор Фриц (США, 10) - 6:7(3), 7:6(1), 6:3, 6:4
  • Маттео Берреттини (Италия, 13) - Николас Джарри (Чили) - 6:2, 6:3, 6:3
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) - Доминик Тим (Австрия) - 7:5, 6:1, 5:7, 6:3
  • Себастьян Корда (США) - Факундо Баньис (Аргентина) - 5:7, 7:6(3), 7:5, 6:1
  • Тьяго Монтейро (Бразилия) - Алекс Молчан (Словакия) - 6:4, 4:6, 6:4, 6:1
  • Джефф Вольф (США) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 16) - 6:4, 6:4, 6:4
  • Корентен Муте (Франция) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:4, 7:6(9) - отказ Вавринки
  • Тим ван Рийтховен (Нидерланды) - Чжичжэнь Чжан (Китай) - 3:6, 6:7(4), 7:6(9), 6:1, 6:4
  • Бенджамин Бонци (Франция) - Уго Умбер (Франция) - 7:6(1), 6:1, 5:7, 3:6, 6:2
  • Эмилио Нава (США) - Джон Миллман (Австралия) - 7:6(6), 4:6, 7:6(4), 1:6, 6:1
  • Алекс Де Минаур (Австралия, 18) - Филип Краинович (Сербия) - 7:5, 6:2, 6:3
  • Уго Гренье (Франция) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
  • Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, 21) - Томаш Махач (Чехия) - 3:6, 7:6(3), 6:1, 3:6, 7:5
  • Алехандро Табило (Чили) - Камил Майхржак (Польша) - 6:1, 6:4, 6:7(3), 6:1
  • Джек Дрэйпер (Великобритания) - Эмил Руусувуори (Финляндия) - 6:4, 6:3, 6:3
  • Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Йосихито Нисиока (Япония) - 6:3, 7:5, 6:3
  • Нуну Боргеш (Португалия) - Бен Шелтон (США) - 7:6(6), 3:6, 7:6(5), 6:7(8), 6:3
  • Томми Пол (США, 29) - Бернабе Сапата Миральес (Испания) - 4:6, 6:3, 2:6, 6:0, 7:5
  • Джордан Томпсон (Австралия) - Лоренцо Сонего (Италия) - 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4
  • Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3, 7:5, 6:2
  • Александр Бублик (Казахстан) - Юго Гастон (Франция) - 6:4, 6:4, 6:4
  • Ву Жибин (Китай) - Николоз Басилашвили (Грузия, 31) - 6:3, 6:4, 6:0
  • Карен Хачанов (27) - Денис Кудла (США) - 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
  • Мартон Фучович (Венгрия) - Максим Кресси (США, 30) - 6:7(4), 7:5, 6:1 - отказ Кресси
  • Кристиан Гарин (Чили) - Иржи Лехечка (Чехия) - 3:6, 7:6(3), 7:5, 6:1
  • Артур Риндеркнех (Франция) - Кантен Гали (Франция) - 4:6, 7:6(4), 6:3, 6:2
  • Альяж Бедене (Словения) - Педро Качин (Аргентина) - 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 7:6(6)
  • 30 августа, вторник
  • Первый круг
  • Радукану не справилась с защитой титула уже в первом круге, Корне и Уильямс побили рекорды
  • Карлос Алькараc (Испания, 3) - Себастьян Баэс (Аргентина) - 7:5, 7:5, 2:0 - отказ Баэса
  • Ринки Хиджиката (Австралия) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 4:6, 6:2, 6:3, 6:3
  • Янник Синнер (Италия, 11) - Даниэль Альтмайер (Германия) - 5:7, 6:2, 6:1, 3:6, 6:1
  • Диего Шварцман (Аргентина, 14) - Джек Сок (США) - 3:6, 5:7, 6:0, 1:0 - отказ Сока
  • Джон Иснер (США) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 6:1, 7:5
  • Марин Чилич (Хорватия, 15) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:3, 6:2, 7:5
  • Григор Димитров (Болгария, 17) - Стив Джонсон (США) - 6:3, 6:2, 6:2
  • Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Маркос Гирон (США) - 7:6(0), 6:4, 6:3
  • Хольгер Руне (Дания, 28) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:2, 6:4, 7:6(5)
  • Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Норберт Гомбош (Словакия) - 6:3, 6:4, 7:5
  • Андрей Рублв (9) - Ласло Джере (Сербия) - 7:6(5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4
  • Хуберт Хуркач (Польша, 8) - Оскар Отте (Германия) - 6:4, 6:2, 6:4
  • Федерико Кория (Аргентина) - Таллон Грикспур (Нидерланды) - 7:5, 6:4, 6:3
  • Дженсон Бруксби (США) - Душан Лайович (Сербия) - 6:2, 6:0, 3:0 - отказ Лайовича
  • Жоао Соуза (Португалия) - Маккензи Макдональд (США) - 1:6, 7:6(4), 7:6(4), 6:3
  • Илья Ивашко - Сэм Куэрри (США) - 4:6, 6:4, 7:6(8), 6:3
  • Миомир Кецманович (Сербия, 31) - Лернер Тин (США) - 3:6, 6:1, 6:3, 6:3
  • Гийс Брувер (Нидерланды) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:3, 6:4, 6:4
  • Джеймс Дакворт (Австралия) - Кристофер О'Коннел (Австралия) - 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:3
  • Алексей Попырин (Австралия) - Чун Син Цен (Тайвань) - 6:3, 7:6(5), 7:6(3)
  • Дэниэл Эванс (Великобритания, 20) - Иржи Веселы (Чехия) - 6:4, 6:1, 6:1
  • Денис Шаповалов (Канада, 19) - Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) - 2:6, 6:4, 6:4, 3:6, 6:1
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 7) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:0, 7:6(1), 6:0
  • Борна Чорич (Италия, 25) - Энцо Коко (Франция) - 6:2, 7:6(5), 3:6, 4:6, 7:5
  • Брэндон Накашима (США) - Павел Котов - 7:6(4), 6:2, 6:2
  • Лоренцо Музетти (Италия, 26) - Давид Гоффен (Бельгия) - 3:6, 7:5, 6:4, 3:6, 7:6(9)
  • Кристофер Юбэнкс (США) - Педро Мартинес (Испания) - 7:5, 6:3, 7:6(3)
  • Фабио Фоньини (Италия) - Аслан Карацев - 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4
  • Сун-Ву Квон (Южная Корея) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:2, 6:7(4), 6:3, 6:3
  • Ришар Гаске (Франция) - Таро Даниэль (Япония) - 6:4, 6:7(1), 6:2, 6:2
  • 31 августа, среда
  • Итоги третьего дня. Мечты Серены Уильямс сбываются, прошлогодние герои вылетают
  • Первый круг
  • Джейсон Каблер (Австралия) - Микаэль Имер (Швеция) - 5:7, 6:4, 6:2, 6:4
  • Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Хауме Муньяр (Испания) - 6:1, 6:3, 4:6, 6:2
  • Второй круг
  • Энди Маррей (Великобритания) - Эмилио Нава (США) - 5:7, 6:3, 6:1, 6:0
  • Даниил Медведев (1) - Артур Риндеркнех (Франция) - 6:2, 7:5, 6:3
  • Ник Кирьос (Австралия, 23) - Бенджамин Бонзи (Франция) - 7:6(3), 6:4, 4:6, 6:4
  • Джек Дрэйпер (Великобритания) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) - 6:4, 6:4, 6:4
  • Маттео Берреттини (Италия, 13) - Уго Гренье (Франция) - 2:6, 6:1, 7:6(4), 7:6(7)
  • Томми Пол (США, 29) - Себастьян Корда (США) - 6:0, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4
  • Алекс Де Минаур (Австралия, 18) - Кристиан Гарин (Чили) - 6:3, 6:0, 4:6, 6:2
  • Джефф Вольф (США) - Алехандро Табило (Чили) - 4:6, 7:5, 6:4, 6:3
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) - Александр Бублик (Казахстан) - 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(5)
  • Даниэль Элахи Галан (Колумбия) - Джордан Томпсон (Австралия) - 6:3, 2:6, 3:6, 6:4, 6:3
  • Педро Качин (Аргентина) - Брэндон Холт (США) -  1:6, 2:6, 6:1, 7:6(1), 7:6(6)
  • Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Мартон Фучович (Венгрия) - 7:6(3), 5:7, 3:6, 6:0, 7:6(3)
  • Корентен Муте (Франция) - Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, 21) - 6:4, 1:6, 6:2, 6:4
  • Ву Жибин (Китай) - Нуну Боргеш (Португалия) - 6:7(3), 7:6(4), 4:6, 6:4, 6:4
  • Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Тим ван Рийтховен (Нидерланды) - 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:4
  • Карен Хачанов (27) - Тьяго Монтейро (Бразилия) - 6:3, 6:3, 5:7, 6:4
  • 1 сентября, четверг
  • Второй круг
  • Итоги четвертого дня. Надаль получил по носу, но спасся
  • Карлос Алькарас (Испания, 3) - Федерико Кория (Аргентина) - 6:2, 6:1, 7:5
  • Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Фабио Фоньини (Италия) - 2:6, 6:4, 6:2, 6:1
  • Янник Синнер (Италия, 11) - Кристофер Юбенкс (США) - 6:4, 7:6(8), 6:2
  • Дженсон Бруксби (США) - Борна Чорич (Хорватия, 25) - 6:4, 7:6(10), 6:1
  • Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Джейсон Кублер (Австралия) - 7:6(3), 7:5, 7:6(2)
  • Андрей Рублев (9) - Сун-Ву Квон (Южная Корея) - 6:3, 6:0, 6:4
  • Марин Чилич (Хорватия, 15) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:3, 7:6(4), 6:3
  • Лоренцо Музетти (Италия, 26) - Гийс Брувер (Нидерланды) - 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:2
  • Ришар Гаске (Франция) - Миомир Кецманович (Сербия, 32) - 6:2, 6:4, 4:6, 6:4
  • Диего Шварцман (Аргентина, 14) - Алексей Попырин (Австралия) - 7:6(3), 7:5, 7:6(6)
  • Илья Ивашко - Хуберт Хуркач (Польша, 8) - 6:4, 4:6, 7:6(5), 6:3
  • Дэниэл Эванс (Великобритания, 22) - Джеймс Дакворт (Австралия) - 6:3, 6:2, 4:6, 6:4
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 7) - Жоао Соуза (Португалия) - 6:4, 6:4, 7:6(4)
  • Брэндон Накашима (США) - Григор Димитров (Болгария, 17) – 7:6(5), 7:5, 6:3
  • Денис Шаповалов (Канада, 19) – Роберто Карабаллес-Баэна (Испания) - 6:4, 4:6, 6:3, 6:2
  • Хольгер Руне (Дания, 28) - Джон Иснер (США) - отказ Иснера
  • 2 сентября, пятница
  • Третий круг
  • Маттео Берреттини (Италия, 13) - Энди Маррей (Великобритания) - 6:4, 6:4, 6:7(1), 6:3
  • Даниил Медведев (1) - Ву Жибин (Китай) - 6:4, 6:2, 6:2
  • Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Томми Пол (США, 29) - 7:6(3), 6:7(3), 7:6(2), 5:7, 6:0
  • Ник Кирьос (Австралия, 23) - Джефф Вольф (США) - 6:4, 6:2, 6:3
  • Карен Хачанов (27) - Джек Дрэйпер (Великобритания) - 6:3, 4:6, 6:5 - отказ Дрэйпера
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) - Алекс Де Минаур (Австралия, 18) - 6:1, 6:1, 3:6, 7:6(5)
  • Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Даниэль Элахи Галан (Колумбия) - 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
  • Корентен Муте (Франция) - Педро Качин (Аргентина) - 6:3, 4:6, 6:2, 7:5
  • 3 сентября, суббота
  • Третий круг
  • Итоги шестого дня. Надаль и Алькарас – в двух шагах от дуэли
  • Карлос Алькарас (Испания, 3) - Дженсон Бруксби (США) - 6:3, 6:3, 6:3
  • Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Ришар Гаске (Франция) - 6:0, 6:1, 7:5
  • Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Диего Шварцман (Аргентина, 14) - 7:6(7), 6:4, 6:4
  • Янник Синнер (Италия, 11) - Брэндон Накашима (США) - 3:6, 6:4, 6:1, 6:2
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 7) - Хольгер Руне (Дания, 28) - 7:5, 6:4, 6:1
  • Андрей Рублев (Россия, 9) - Денис Шаповалов (Канада, 19) - 6:4, 2:6, 6:7(3), 6:4, 7:6(6)
  • Илья Ивашко - Лоренцо Музетти (Италия, 26) - 6:4, 3:6, 6:2, 6:3
  • Марин Чилич (Хорватия, 15) - Дэниэл Эванс (Великобритания, 20) - 7:6(11), 6:7(3), 6:2, 7:5
  • 4 сентября, воскресенье
  • Четвертый круг
  • Итоги седьмого дня. Кирьос поменял первую ракетку мира
  • Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Корентен Муте (Франция) - 6:1, 6:2, 6:7(4), 6:2
  • Ник Кирьос (Австралия, 23) - Даниил Медведев (1) - 7:6(11), 3:6, 6:3, 6:2
  • Маттео Берреттини (Италия, 13) - Алехандро Давидович Фокина (Испания) - 3:6, 7:6(2), 6:3, 4:6, 6:2
  • Карен Хачанов (27) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) - 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3
  • 7 сентября, среда
  • Четвертьфиналы
  • Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Андрей Рублев (9) - 7:6(3), 7:6(0), 6:4
  • Карлос Алькараc (Испания, 3) - Янник Синнер (Италия, 11) - 6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3
  • О предстоящем матче Рублева и Тиафо читайте здесь
  • Онлайн-трансляцию матча Рублева и Тиафо смотрите здесь
  • 9 сентября, пятница
  • Полуфиналы
  • Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Карен Хачанов (27) – 7:6(5), 6:2, 5:7, 6:2
  • О предстоящем матче Хачанов - Рууд читайте здесь
  • Карлос Алькарас (3) – Фрэнсис Тиафо (США, 24) - 6:7(8), 6:3, 6:1, 6:7(5), 6:3
  • О предстоящем матче Алькарас - Тиафо читайте здесь

Полные турнирные сетки в мужском одиночном разряде смотрите здесь

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