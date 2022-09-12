Теннис. Итоги US Open 2022. Алькарас переписывает рекорды

Теннисный турнир «Большого шлема» US Open в 2022 году проходил с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Победы в одиночных разрядах одержали Карлос Алькарас у мужчин и Ига Швентек у женщин. Отметим, что 19-летний Алькарас впервые завоевал титул на Гранд-слэме, благодаря чему стал самой юной первой ракеткой мира в истории.

Год назад Алькарас на открытом чемпионате США дошел до четвертьфинала, удивив очень и очень многих. Сейчас же его победу вряд ли стоит назвать сенсацией – юный испанец прибыл в Нью-Йорк с двумя титулами Masters и в статусе четвертой ракетки мира. Но все же подвиги юного Карлито впечатляют – он буквально «выгрыз» трофей, отыграв в четвертьфинале против Янника Синнера матчбол и выиграв три пятисетовых матчах подряд – у Марина Чилича в четвертом круге, Синнера и Фрэнсиса Тиафо в полуфинале. В финале против Каспера Рууда он ограничился четырьмя партиями.

Примечательно, что за всю историю только двум чемпионам «Больших шлемов» прежде удавалось по ходу турниров брать верх в трех пятисетовых встречах кряду – Стефану Эдбергу на US Open в 1992-м и Густаво Куэртену на «Ролан Гаррос» в 1997-м. А вообще столько пятисетовых встреч на пути к Гранд-слэму в последний раз выигрывал Роджер Федерер на Australian Open в 2017 году. Кроме того, Алькарас стал 15-м теннисистом в истории, взявшим турнир «Большого шлема», отыграв по его ходу матчбол. И восьмым, выигравшим Гранд-слэм до достижения 20 лет.

Впрочем, есть в его активе и уникальные достижения. Так, Алькарас поставил абсолютный рекорд (данные считаются с 1999 года) по времени проведенному на корте в рамках одного турнира – 23 часа и 39 минут, на 38 минут превзойдя достижения Кевина Андерсона на Уимблдоне-2018. Но что еще важнее – Карлос побил рекорд Ллейтона Хьиютта, возглавив рейтинг ATP в возрасте 19 лет и 4 месяцев. Теперь именно Алькарас – самая юная первая ракетка мира в истории мужского тенниса. Ничего не скажешь, своей скоростью, изобретательностью и бойцовским характером юный испанец это заслужил.

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова собрали в Нью-Йорке карьерный "Большой шлем" Фото © 2022 Getty Images

У женщин 21-летняя Ига Швентек и вовсе превратилась в нынешнем сезоне в явного лидера, подробности ее успеха в Нью-Йорке – читайте здесь. Отметим только, что для Иги это второй «Большой шлем» в сезоне и третий – в карьере. Впечатляющее достижение в парном разряде покорилось Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой – олимпийские чемпионки Токио взяли уже третий трофей на «Больших шлемах» в сезоне и собрали карьерный Шлем. Джо Солсбери и Раджив Рам, в свою очередь, защитили прошлогодний титул US Open. Для Сторм Сандерс в миксте титул стал первым на Гранд-слэмах в карьере, а для ее партнера Джона Пирса – вторым, ранее он с Хенри Континеном первенствовал в мужских парах на Australian Open-2017.