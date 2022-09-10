Теннис. US Open 2022. Женщины. Итоги. Финальный аккорд Швентек

Первая ракетка мира Ига Швентек выиграла US Open-2022 по теннису в женском одиночном разряде, обыграв в финале Онс Жабер 6:2, 7:6. Для польской теннисистки этот титул стал уже третьим на «Больших шлемах» в карьере. Причем она стала самой молодой трехкратной чемпионкой Гранд-слэмов с 2008 года.

Швентек в очередной раз доказала, что великолепна в финалах. После того как она уступила в 2019-м в Лугано Полоне Херцог, она провела на уровне WTA с учетом нынешнего открытого чемпионата США в Нью-Йорке десять финалов и все из них выиграла. Мало того, не отдала в этих десяти финалах ни одной партии. Правда, сейчас Жабер подобралась ближе всех, доведя второй сет до тай-брейка и ведя там со счетом 5:4, но в самой концовке партии Ига справилась с давлением заметно лучше, взяв три розыгрыша подряд, а с ними сет, матч и титул.

Теперь уже очевидно, что ни у кого в обозримом будущем нет даже теоретических шансов подвинуть Швентек с первой строчки рейтинга, у нее в понедельник будет уже больше 10 тысяч очков, в два с лишних раза, чем у второй ракетки мира с 12 сентября Жабер. Сама же Ига стремится к рекордам. Впервые с 2016 года (тогда отличилась Ангелика Кербер) одна теннисистка сумела взять в сезоне больше одного Гранд-слэма. К тому же семь титулов в сезоне в последний раз брала Серена Уильямс в 2014 году, а к 21 году три «Больших шлема» не завоевывала ни одна теннисистка со времен 20-летней Марии Шараповой в 2008-м.

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