Теннис. Женщины. WTA-тур. Итоги сезона 2022

Сезон 2022 года в женском теннисном туре подарил новую суперзвезду. Ига Швентек и прежде считалась одной из самых талантливых теннисисток мира, однако мало кто мог предположить, что она выйдет столь высокий уровень и станет доминировать в WTA-туре. Впрочем, впечатляют и прорывы Онс Жабер и Джессики Пегулы – за прошедший год в женской теннисной иерархии поменялось очень многое. Olympics подводит итоги сезона в женском теннисе

«Большие шлемы» и WTA Finals

Эшли Барти, начавшая год уверенным лидером рейтинга и выигравшая Australian Open, в марте неожиданно для многих объявила об уходе из тенниса. На вершине ее сменила Швентек, выдавшая настоящий сезон мечты. Ига выиграла восемь титулов, включая два «Больших шлема» («Ролан Гаррос» и US Open), четыре турнира WTA 1000 и два турнира WTA 500. Кроме того, она выдала феноменальную победную серию из 37 матчей подряд, начавшуюся в феврале и прерванную только на Уимблдоне. Где, кстати, сенсационно первенствовала Елена Рыбакина, которая не попала в топ-10 рейтинга WTA лишь по причине нулевых очков за Уимблдон в связи с недопуском на турнир теннисистов из России и Беларуси.

Одним из главных событий стало возвращение на корт легендарной Серены Уильямс. Впрочем, 41-летняя победительница 23 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде не смогла блеснуть на корте и, скорее всего, попрощалась с теннисом на US Open, где в третьем круге уступила Айле Томлянович.

Финалы

Australian Open . Эшли Барти – Даниэль Коллинз – 6:3, 7:6(2)

. Эшли Барти – Даниэль Коллинз – 6:3, 7:6(2) «Ролан Гаррос» . Ига Швентек – Кори Гауфф - 6:1, 6:2

. Ига Швентек – Кори Гауфф - 6:1, 6:2 Все результаты и видео «Ролан Гаррос» смотрите здесь

Уимблдон . Елена Рыбакина – Онс Жабер – 3:6, 6:2, 6:2

. Елена Рыбакина – Онс Жабер – 3:6, 6:2, 6:2 Все результаты и видео Уимблдона смотрите здесь

US Open . Ига Швентек – Онс Жабер – 6:2, 7:6(5)

. Ига Швентек – Онс Жабер – 6:2, 7:6(5) Все результаты и видео US Open смотрите здесь

Итоговый турнир WTA . Форт-Уэрт. Каролин Гарсия– Арина Соболенко – 7:6(4), 6:4

. Форт-Уэрт. Каролин Гарсия– Арина Соболенко – 7:6(4), 6:4 Все результаты и видео WTA Finals смотрите здесь

Результаты всех турниров WTA смотрите здесь

Елена Рыбакина в 2022 году сенсационно выиграла Уимблдон Фото © Getty Images

Рейтинг WTA по итогам сезона 2022

Вообще позиции в топ-8 рейтинга по итогам сезона 2021 года сохранили только две теннисистки – Арина Соболенко и Мария Саккари (об итогах сезона 2021 года в WTA-туре читайте здесь). И если Швентек и Жабер хотя бы завершили прошлый год в десятке лучших, то чемпионка итогового турнира WTA-2022 Каролин Гарсия за год поднялась с 74 места в рейтинге на четвертое. По количеству титулов (три) в 2022-м Гарсия, кстати, делит второе – третье места с Людмилой Самсоновой. Любопытно, что Жабер завоевала всего два титула, а Пегула и вовсе выиграла лишь один турнир, пусть и WTA 1000 – в Гвадалахаре.

Рейтинг WTA. Ноябрь 2022 года

1. Ига Швентек (Польша) – 11085

2. Онс Жабер (Тунис) – 5055

3. Джессика Пегула (США) – 4691

4. Каролин Гарсия (Франция) - 4375

5. Арина Соболенко – 3925

6. Мария Саккари (Греция) – 3871

7. Кори Гауфф (США) – 3646

8. Дарья Касаткина – 3435

9. Вероника Кудерметова – 2795

10. Симона Халеп (Румыния) – 2661

Рейтинг WTA смотрите здесь

Чемпионскую гонку WTA смотрите здесь

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA