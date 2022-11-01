Теннис. WTA Finals. Форт-Уэрт 2022: результаты, видео, расписание

C 31 октября по 8 ноября (по московскому времени) 2022 года в Форт-Уэрте проходит итоговыйтеннисный турнир WTA*Finalsу женщин, в котором принимают восемь лучших теннисисток мира нынешнего сезона во главе с лидером рейтинга WTA Игой Швентек. Olympics на этой страничке публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов WTA Finals.

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Результаты

1 ноября, вторник

Групповой этап.

Группа Нэнси Ричи. Первый тур

Мария Саккари (Греция, 5) - Джессика Пегула (США, 3) - 7:6(6), 7:6(4)

Арина Соболенко (7) - Онс Жабер (Тунис, 2) - 3:6, 7:6(5), 7:5

Состав участниц WTA Finals-2022

Группа Трэйси Остин: Ига Швентек, Кори Гауфф, Каролин Гарсия, Дарья Касаткина

Группа Нэнси Ричи: Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари, Арина Соболенко

Теннис. WTA Finals 2022. Форт-Уэрт, США (Hard). Расписание соревнований в одиночном разряде

время начала матчей - московское

1 ноября, вторник

Группа Нэнси Ричи. Начало не ранее 1:00 и 3:00

2 ноября, среда

Группа Трэйси Остин. Начало не ранее 1:00 и 3:00

3 ноября, четверг

Группа Нэнси Ричи. Начало не ранее 1:00 и 3:00

4 ноября, пятница

Группа Трэйси Остин. Начало не ранее 1:00 и 3:00

5 ноября, суббота

Группа Нэнси Ричи. Начало не ранее 1:00 и 3:00

6 ноября, воскресенье

Группа Трэйси Остин. Начало не ранее 1:00 и 3:00

7 ноября, понедельник

Полуфиналы. Начало не ранее 1:00

8 ноября, вторник

Финал одиночного разряда. Начало не ранее 4:00

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