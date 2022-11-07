Теннис. WTA Finals. Форт-Уэрт 2022. Финал: где смотреть и что ждать

В финале итогового теннисного турнира WTA Finals в Форт-Уэрте рано утром 8 ноября по московскому времени сыграют Арина Соболенко и Каролин Гарсия. Причем Соболенко и Гарсия в своих группах на предварительной стадии заняли только вторые места, зато в полуфиналах выбили соответственно первую ракетку мира Игу Швентек и Марию Саккари.

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Для Арины и Каролин предстоящий финал итогового турнира будет дебютным в карьере. Победительница заработает более полутора миллионов долларов, а также станет четвертой ракеткой мира в сезоне 2022 года, финалистка займет в рейтинге WTA пятое место. Но в любом случае для обеих теннисисток выход в финал WTA Finals – очень серьезный успех. Мало кто предполагал, что Соболенко сумеет справиться с неуязвимой, казалось бы, в Форт-Уэрте Швентек. Арина на групповой стадии потерпела поражение от Саккари, а Ига отдала за три матча лишь 13 геймов. Да и по ходу нынешнего сезона Швентек четырежды подряд побеждала Соболенко, хотя их игра в полуфинале US Open получилась «близкой», с шансами для Арины.

Заметим, что единственную до этого полуфинала победу над Швентек Соболенко также одержала на WTA Finals – в Гвадалахаре в 2021 году 2:6, 6:2, 7:5. Но с тех пор соотношение сил изменилось – Арина по ходу сезона-2022 не блистала, в то время как Ига стала явным лидером женского тенниса. Но в Форт-Уэрте агрессивная игра Соболенко принесла свои плоды, Швентек не всегда успевала, ошибалась, нервничала, от чего допускала еще больше брака, в последнее время ей совершенно несвойственного. В решающем сете Соболенко выиграла важнейший четвертый гейм на подаче Швентек, сделав счет 3:1, после чего Ига совсем сникла. Итог – 6:2, 2:6, 6:1.

Любопытно, что Арина стала третьей теннисисткой с 2000 года, обыгравшей по ходу турнира трех лучших теннисисток мира – в группе она победила Онс Жабер (№ 2) и Джессику Пегулу (№ 3), а в полуфинале № 1 Швентек. Ранее это удавалось только Винус Уильямс в 2008-м на WTA Finals и Серене Уильямс в 2002-м в Майами. «Сегодня я была очень спокойной на корте. Мой настрой заключался в том, чтобы не позволить Иге выиграть легко, как это у нее получилось в трех первых наших встречах в этом сезоне. Хотела заставить ее поработать, что, в итоге, помогло мне сделать немало эйсов и виннерсов», - приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Гарсия обыграла Саккари 6:3, 6:2, несмотря на изматывающий матч накануне с Дарьей Касаткиной. Каролин призналась, что чувствовала усталость, но позитивные эмоции помогли ей настроиться на матч с Марией. Что касается предстоящего финала, то явного фаворита в нем нет. Счет личных встреч 2:2, но за последние четыре года Гарсия и Соболенко встречались лишь однажды – минувшим летом в Цинциннати верх взяла Каролин в трех партиях. Обе теннисистки обладают хорошей подачей и предпочитают мощную игру.

Теннис. WTA Finals 2022. Форт-Уэрт, США (Hard).

время начала матчей - московское

8 ноября, вторник

Финал парного разряда

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (обе - Чехия, 1) - Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия, 4). Начало в 3:30

Финал одиночного разряда

Арина Соболенко (7) – Каролин Гарсия (Франция, 6). Начало не ранее 5:00

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