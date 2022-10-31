Теннис. WTA Finals: все чемпионки с 1972 года

Итоговый теннисный чемпионат WTA Finals у женщин, ранее известный как WTA Tour Championships WTA Championships, проводится с 1972 года. Рекордсменкой по числу побед в одиночном разряде итогового турнира WTA является Мартина Навратилова, побеждавшая на этом турнире восемь раз в период с 1978 по 1986 годы. По пять титулов - у Штеффи Граф и Серены Уильямс.

Первые два турнира прошли на грунте в Бока Ратоне, затем с 1974 по 2000 год включительно итоговые женские чемпионаты проходили на "ковре" (carpet), после чего начали играть на харде. C 1984 по 1998 годы финалы проходили в пятисетовом, а не в традиционном для женщин трехсетовом формате. Два турнира в 1986 году объясняется сменой времени проведения. Если с 1972 по 1974 годы турниры проводились в октябре, то с 1975 по 1986 годы в марте. Так что в 1986-м состоялись мартовский и ноябрьский турниры. В 2020-м из-за пандемии коронавируса WTA Finals отменили. Olympics представляет всех чемпионок WTA Finals.