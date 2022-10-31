Теннис. WTA Finals: все чемпионки с 1972 года

Итоговый теннисный чемпионат WTA Finals у женщин, ранее известный как WTA Tour Championships WTA Championships, проводится с 1972 года. Рекордсменкой по числу побед в одиночном разряде итогового турнира WTA является Мартина Навратилова, побеждавшая на этом турнире восемь раз в период с 1978 по 1986 годы. По пять титулов - у Штеффи Граф и Серены Уильямс.
Первые два турнира прошли на грунте в Бока Ратоне, затем с 1974 по 2000 год включительно итоговые женские чемпионаты проходили на "ковре" (carpet), после чего начали играть на харде. C 1984 по 1998 годы финалы проходили в пятисетовом, а не в традиционном для женщин трехсетовом формате. Два турнира в 1986 году объясняется сменой времени проведения. Если с 1972 по 1974 годы турниры проводились в октябре, то с 1975 по 1986 годы в марте. Так что в 1986-м состоялись мартовский и ноябрьский турниры. В 2020-м из-за пандемии коронавируса WTA Finals отменили. Olympics представляет всех чемпионок WTA Finals.
|Год
|Теннисистка
|Страна
|Место проведения
|1972
|Крис Эверт
|США
|Бока Ратон, США
|1973
|Крис Эверт
|США
|Бока Ратон, США
|1974
|Ивонн Гулагонг-Коули
|Австралия
|Лос-Анджелес, США
|1975
|Крис Эверт
|США
|Лос-Анджелес, США
|1976
|Ивонн Гулагонг-Коули
|Австралия
|Лос-Анджелес, США
|1977
|Крис Эверт
|США
|Нью-Йорк, США
|1978
|Мартина Навратилова
|Чехословакия
|Окленд, США
|1979
|Мартина Навратилова
|Чехословакия
|Нью-Йорк, США
|1980
|Трэйси Остин
|США
|Нью-Йорк, США
|1981
|Мартина Навратилова
|Чехословакия
|Нью-Йорк, США
|1982
|Сильвия Ханека
|Германия
|Нью-Йорк, США
|1983
|Мартина Навратилова
|США
|Нью-Йорк, США
|1984
|Мартина Навратилова
|США
|Нью-Йорк, США
|1985
|Мартина Навратилова
|США
|Нью-Йорк, США
|1986 (март)
|Мартина Навратилова
|США
|Нью-Йорк, США
|1986 (ноябрь)
|Мартина Навратилова
|США
|Нью-Йорк, США
|1987
|Штеффи Граф
|Германия
|Нью-Йорк, США
|1988
|Габриэла Сабатини
|Аргентина
|Нью-Йорк, США
|1989
|Штеффи Граф
|Германия
|Нью-Йорк, США
|1990
|Моника Селеш
|Югославия
|Нью-Йорк, США
|1991
|Моника Селеш
|Югославия
|Нью-Йорк, США
|1992
|Моника Селеш
|Югославия
|Нью-Йорк, США
|1993
|Штеффи Граф
|Германия
|Нью-Йорк, США
|1994
|Габриэла Сабатини
|Аргентина
|Нью-Йорк, США
|1995
|Штеффи Граф
|Германия
|Нью-Йорк, США
|1996
|Штеффи Граф
|Германия
|Нью-Йорк, США
|1997
|Яна Новотна
|Чехия
|Нью-Йорк, США
|1998
|Мартина Хингис
|Швейцария
|Нью-Йорк, США
|1999
|Линдсей Дэвенпорт
|США
|Нью-Йорк, США
|2000
|Мартина Хингис
|Швейцария
|Нью-Йорк, США
|2001
|Серена Уильямс
|США
|Мюнхен, Германия
|2002
|Ким Клийстерс
|Бельгия
|Лос-Анджелес, США
|2003
|Ким Клийстерс
|Бельгия
|Лос-Анджелес, США
|2004
|Мария Шарапова
|Россия
|Лос-Анджелес, США
|2005
|Амели Моресмо
|Франция
|Лос-Анджелес, США
|2006
|Жюстин Энен
|Бельгия
|Мадрид, Испания
|2007
|Жюстин Энен
|Бельгия
|Мадрид, Испания
|2008
|Винус Уильямс
|США
|Доха, Катар
|2009
|Серена Уильямс
|США
|Доха, Катар
|2010
|Ким Клийстерс
|Бельгия
|Доха, Катар
|2011
|Петра Квитова
|Чехия
|Стамбул, Турция
|2012
|Серена Уильямс
|США
|Стамбул, Турция
|2013
|Серена Уильямс
|США
|Стамбул, Турция
|2014
|Серена Уильямс
|США
|Сингапур
|2015
|Агнешка Радваньска
|Польша
|Сингапур
|2016
|Доминика Цибулкова
|Словакия
|Сингапур
|2017
|Каролина Возняцки
|Дания
|Сингапур
|2018
|Элина Свитолина
|Украина
|Сингапур
|2019
|Эшли Барти
|Австралия
|Шэньчжэнь, Китай
|2020
|Отменен из-за пандемии
|Шэньчжэнь, Китай
|2021
|Гарбин Мугуруса
|Испания
|Гвадалахара, Мексика