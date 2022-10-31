Теннис. WTA Finals: все чемпионки с 1972 года

Все победительницы итогового турнира WTA в одиночном разряде

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2011 Getty Images

Итоговый теннисный чемпионат WTA Finals у женщин, ранее известный как WTA Tour Championships WTA Championships, проводится с 1972 года. Рекордсменкой по числу побед в одиночном разряде итогового турнира WTA является Мартина Навратилова, побеждавшая на этом турнире восемь раз в период с 1978 по 1986 годы. По пять титулов - у Штеффи Граф и Серены Уильямс.

Первые два турнира прошли на грунте в Бока Ратоне, затем с 1974 по 2000 год включительно итоговые женские чемпионаты проходили на "ковре" (carpet), после чего начали играть на харде. C 1984 по 1998 годы финалы проходили в пятисетовом, а не в традиционном для женщин трехсетовом формате. Два турнира в 1986 году объясняется сменой времени проведения. Если с 1972 по 1974 годы турниры проводились в октябре, то с 1975 по 1986 годы в марте. Так что в 1986-м состоялись мартовский и ноябрьский турниры. В 2020-м из-за пандемии коронавируса WTA Finals отменили. Olympics представляет всех чемпионок WTA Finals.

WTA Finals: все чемпионки
Год Теннисистка Страна Место проведения
1972 Крис Эверт США Бока Ратон, США
1973 Крис Эверт США Бока Ратон, США
1974 Ивонн Гулагонг-Коули Австралия Лос-Анджелес, США
1975 Крис Эверт США Лос-Анджелес, США
1976 Ивонн Гулагонг-Коули Австралия Лос-Анджелес, США
1977 Крис Эверт США Нью-Йорк, США
1978 Мартина Навратилова Чехословакия Окленд, США
1979 Мартина Навратилова Чехословакия Нью-Йорк, США
1980 Трэйси Остин США Нью-Йорк, США
1981 Мартина Навратилова Чехословакия Нью-Йорк, США
1982 Сильвия Ханека Германия Нью-Йорк, США
1983 Мартина Навратилова США Нью-Йорк, США
1984 Мартина Навратилова США Нью-Йорк, США
1985 Мартина Навратилова США Нью-Йорк, США
1986 (март) Мартина Навратилова США Нью-Йорк, США
1986 (ноябрь) Мартина Навратилова США Нью-Йорк, США
1987 Штеффи Граф Германия Нью-Йорк, США
1988 Габриэла Сабатини Аргентина Нью-Йорк, США
1989 Штеффи Граф Германия Нью-Йорк, США
1990 Моника Селеш Югославия Нью-Йорк, США
1991 Моника Селеш Югославия Нью-Йорк, США
1992 Моника Селеш Югославия Нью-Йорк, США
1993 Штеффи Граф Германия Нью-Йорк, США
1994 Габриэла Сабатини Аргентина Нью-Йорк, США
1995 Штеффи Граф Германия Нью-Йорк, США
1996 Штеффи Граф Германия Нью-Йорк, США
1997 Яна Новотна Чехия Нью-Йорк, США
1998 Мартина Хингис Швейцария Нью-Йорк, США
1999 Линдсей Дэвенпорт США Нью-Йорк, США
2000 Мартина Хингис Швейцария Нью-Йорк, США
2001 Серена Уильямс США Мюнхен, Германия
2002 Ким Клийстерс Бельгия Лос-Анджелес, США
2003 Ким Клийстерс Бельгия Лос-Анджелес, США
2004 Мария Шарапова Россия Лос-Анджелес, США
2005 Амели Моресмо Франция Лос-Анджелес, США
2006 Жюстин Энен Бельгия Мадрид, Испания
2007 Жюстин Энен Бельгия Мадрид, Испания
2008 Винус Уильямс США Доха, Катар
2009 Серена Уильямс США Доха, Катар
2010 Ким Клийстерс Бельгия Доха, Катар
2011 Петра Квитова Чехия Стамбул, Турция
2012 Серена Уильямс США Стамбул, Турция
2013 Серена Уильямс США Стамбул, Турция
2014 Серена Уильямс США Сингапур
2015 Агнешка Радваньска Польша Сингапур
2016 Доминика Цибулкова Словакия Сингапур
2017 Каролина Возняцки Дания Сингапур
2018 Элина Свитолина Украина Сингапур
2019 Эшли Барти Австралия Шэньчжэнь, Китай
2020 Отменен из-за пандемии Шэньчжэнь, Китай
2021 Гарбин Мугуруса Испания Гвадалахара, Мексика

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