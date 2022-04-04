Медитация вместо слез. Как Ига Швентек превратилась в лучшую теннисистку мира

Ига Швентек стала первой ракеткой мира в женском теннисе 4 апреля 2022 года. Польской теннисистки только в конце мая исполнится 21 год, но она уже доминирует в WTA-туре.

Вообще Игу можно назвать потомственной спортсменкой – ее отец Томаш Швентек не просто занимался академической греблей, он дошел до олимпийского уровня. В составе польской четверки он стал седьмым на Олимпиаде-1988 в Сеуле, выиграл Универсиаду и принял участие в нескольких чемпионатах мира, где его лучший результат – пятое место. Кстати, по словам Иги, отец потом рассказывал, как стоял в олимпийской столовой рядом с теннисными суперзвездами – Штеффи Граф и Габриэлой Сабатини. Возможно, именно эта встреча и предопределила спортивное будущее Швентек.

Уже в 17 лет ее считали большим талантом – Ига в паре с Кайей Юван выиграла Летние юношеские Олимпийские Игры-2018 в Буэнос-Айресе, а несколькими месяцами раньше стала чемпионкой юниорского Уимблдона. Но сколько таких ярких талантов потом не могут реализоваться во взрослом теннисе? Швентек прогрессировала, но все же к осени 2020 года никто не считал ее звездой. И тут она взяла, да и выиграла турнир «Большого шлема» - «Ролан Гаррос».

Ее теннисное путешествие в Париже получилось красивым и стильным – она не просто завоевала престижнейший титул, она все свои матчи выиграла в двух партиях, ни разу даже не доигравшись до тай-брейка. Спустя год еще более впечатляюще на US Open «выстрелила» Эмма Радукану. Но британка до сих пор пытается прийти в себя после сенсационного успеха, а Ига, пусть она и постарше, к настоящему моменту прекрасно справилась с «медными трубами». Пусть и не сразу - в 2021-м у нее были не только яркие победы (вроде WTA 1000 в Риме), но и обиднейшие поражения. В том числе и на Олимпиаде в Токио. Ига выглядела растерянной на корте, много плакала. Однако все же справилась с переходным периодом в жизни и в теннисе. Вероятно, помогла и смена тренера. По окончании прошлого сезона она рассталась с П**етром Сержпутовским** и начала сотрудничество с Томашом Викторовски - бывшим наставником Агнешки Радваньской.

В 2020 году Ига стала сенсационной чемпионкой "Ролан Гаррос" Фото © Getty Images

Сама Швентек уверена, что своими успехами обязана в том числе и работой с постоянным спортивным психологом. Она занимается медитацией, применяет визуализацию, вдохновляется победами других молодых теннисисток и теннисистов. Ига вообще старается мыслить позитивно, на корте она также держит себя в руках (когда, конечно, справляется со слезами), выплескивая эмоции только в самые важные моменты. В теннисном плане она, конечно, еще не достигла совершенства, но очень близка.

Поскольку в ее игре уже сейчас нет особо слабых мест – она прекрасно держит мяч, от чего особо опасна на грунте, стремительно перемещается по всему корту и мгновенно «переключается» от обороны к атаке. Швентек способна пробить навылет и слева и справа, у нее стабильная подача и классный прием, а, главное, благодаря теннисному интеллекту она хорошо подкована тактически. Пусть и перестала слишком зацикливаться на игре соперниц, а все чаще играет, что называется, от себя. Все это на данном этапе позволило ей в начале 2022 года выиграть 17 матчей и три турнира WTA 1000 подряд, чего в женском теннисе не случалось более десяти лет. Польская теннисистка продолжает скромничать, продолжает сомневаться в себе, но, выходя на корт, превращается в бойца с железным характером. Не исключено, что 28-я первая ракетка мира в истории WTA взошла на теннисный трон всерьез и надолго.