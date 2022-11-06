Теннис. WTA Finals. Форт-Уэрт 2022. Полуфиналы: где смотреть и что ждать

На итоговом теннисном чемпионате WTA Finals в Форт-Уэрте определились все полуфиналистки. За выход в финал одиночного разряда сыграют первая ракетка мира Ига Швентек с Ариной Соболенко и Каролин Гарсия с Марией Саккари. Причем Гарсия буквально накануне провела тяжелейший трехсетовый матч с Дарьей Касаткиной.

По теме:

Если кто-то думал, что Швентек не выдержит заданного феноменального темпа и устанет к WTA Finals, то он сильно ошибался. Грамотное, пусть и для многих неожиданное решение, пропустить турнир WTA 1000 в Гвадалахаре, помогло уверенному лидеру мирового рейтинга подойти к играм в Форт-Уэрте в превосходной физической форме. Как следствие, она доминировала в группе Трэйси Остин, не просто выиграв три встречи, а сделав это в доминирующем стиле. В общей сложности в матчах с Касаткиной, Гарсией и Кори Гауфф Ига проиграла только 13 геймов! Само собой, взяв все шесть партий. Естественно, особо устать при таких уверенных победах невозможно.

Впечатляет и ее статистика во встречах против соперниц из топ-10 – Швентек выиграла 15 матчей подряд! А «баранка», которую она «повесила» во второй партии Гауфф стала для нее уже 22-й в сезоне. Столь доминирующей теннисистки в женском туре не было с 2013 года, когда на корте царила Серена Уильямс. В полуфинале Швентек встретится с Соболенко, для которой выход из группы Нэнси Ричи, пусть и со второго места, стал несомненным успехом. Счет личных встреч в пользу Иги 4:1, причем в нынешнем сезоне она победила во всех четырех матчах, пусть на US Open ей понадобилось для этого три партии.

Мария Саккари показывает на WTA Finals свой лучший теннис в сезоне Фото © 2022 Getty Images

Примечательно, что в группе Нэнси Ричи за бортом остались вторая и третья ракетки мира по итогам сезона-2022 Онс Жабер и Джессика Пегула. Они, в отличие от Швентек, не сумели грамотно распределить силы в концовке года и выглядели в Форт-Уэрте измотанными. Зато Мария Саккари только осенью преодолела спад и заиграла на топ-уровне. Она квалифицировалась на итоговый чемпионат благодаря успешной игре в Гвадалахаре, где добралась до финала, а в Форт-Уэрте и вовсе не проиграла пока ни одной партии. Теперь Саккари сыграет с Гарсией. В пользу Марии говорит тот факт, что она получила на день больше для восстановления. К тому же игра Каролин с Касаткиной действительно получилась изматывающей, особенно марафонская третья партия, отдельные геймы соперницы разыгрывали на «больше – меньше» более 10 минут. В итоге, Гарсия все же победила 4:6, 6:1, 7:6(5). С Саккари она прежде встречалась дважды и дважды побеждала, в последний раз – в Цинциннати минувшим летом.

Кроме того, определились полуфиналистки и в парном разряде. Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс, выигравшие все три матча в группе, встретятся с Дезире Кравчик и Деми Шуурс уже после одиночных полуфиналов, а Барбора Крейчикова и Катерина Синякова начнут свой матч с Людмилой Киченок и Аленой Остапенко 6 ноября в 22.30 по московскому времени, открыв программу полуфинального дня.

Теннис. WTA Finals 2022. Форт-Уэрт, США (Hard). Полуфиналы

время начала матчей - московское

7 ноября, понедельник

Каролин Гарсия (Франция, 6) – Мария Саккари (Греция, 5). Начало не ранее 0:00

Ига Швентек (Польша, 1) – Арина Соболенко (7). Начало после окончания первого одиночного полуфинала, ориентировочно в 2:00

Смотрите прямые трансляции турнира на WTA TV по подписке (возможен геоблок)

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA