Теннис. WTA Finals. Форт-Уэрт 2022: где смотреть и что ждать

Итоговый теннисный чемпионат WTA Finals у женщин в 2022 году пройдет с 31 октября по 8 ноября (по московскому времени) в Форт-Уэрте. Само собой, главным фаворитом считается Ига Швентек, выигравшая в нынешнем сезоне два из четырех турнирах «Большого шлема». Хотя соперницы во главе с Онс Жабер и Джессикой Пегулой, надеются навязать Швентек борьбу.

Отметим, что действующие победительницы Australian Open Эшли Барти и Уимблдона Елена Рыбакина не выступят в Форт-Уэрте. Барти еще в начале минувшей весны объявила о завершении карьеры, а Рыбакина не смогла квалифицироваться на итоговый турнир, поскольку очки за Уимблдон не шли в рейтинг из-за отстранения российских и белорусских теннисисток. Отметим, что Форт-Уэрт впервые принимает итоговый турнир, о его проведении в этом городе было объявлено в начале сентября. Мало того, WTA Finals возвращается в США впервые за 17 лет. В следующем году планируется возвращение итогового чемпионата WTA в Шэньчжэнь.

Отметим, что сразу четыре теннисистки сыграют на WTA Finals впервые в карьере – Дарья Касаткина, Кори Гауфф, Жабер и Пегула. Швентек вне зависимости от результатов в Форт-Уэрте уже давно гарантировала себе первое место в рейтинге по итогам сезона-2022, а за вторую строчку, скорее всего, поборются Жабер и Пегула, выигравшая совсем недавно WTA 1000 в Гвадалахаре. Примечательно, что Онс и Джессика сыграют друг с другом уже на предварительном этапе в группе Нэнси Ричи. Матчем открытия турнира в Форт-Уэрте станет игра тех же соперниц, что разыграли финал в Гвадалахаре – Пегулы и Марии Саккари. После чего на корт выйдут Жабер и Арина Соболенко.

Онс Жабер в нынешнем сезоне дважды играла в финалах "Больших шлемов" Фото © Getty Images

Теннисистки из группы Трэйси Остин начнут итоговый турнир днем позже – Швентек стартует встречей с Касаткиной. Добавим, что в случае травм возможны замены, статус первой запасной получила Вероника Кудерметова, которая, кстати, выступит на WTA Finals в парном разряде с Элизе Мертенс. Вне зависимости от результатов участницы за каждый матч получат по 125 очков (+ 125 очков за каждую победу). Выигрыш в полуфинале оценивается в 330 очков, в финале – 420 очков. Теннисистка, не проигравшая в Форт-Уэрте ни одного матча, заработает 1500 очков и 1,68 миллиона долларов.

Состав участниц WTA Finals-2022

Группа Трэйси Остин: Ига Швентек, Кори Гауфф, Каролин Гарсия, Дарья Касаткина

Группа Нэнси Ричи: Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари, Арина Соболенко

Теннис. WTA Finals 2022. Форт-Уэрт, США (Hard). Расписание соревнований в одиночном разряде

время начала матчей - московское

1 ноября, вторник

Группа Нэнси Ричи. Начало не ранее 1:00 и 3:00

2 ноября, среда

Группа Трэйси Остин. Начало не ранее 1:00 и 3:00

3 ноября, четверг

Группа Нэнси Ричи. Начало не ранее 1:00 и 3:00

4 ноября, пятница

Группа Трэйси Остин. Начало не ранее 1:00 и 3:00

5 ноября, суббота

Группа Нэнси Ричи. Начало не ранее 1:00 и 3:00

6 ноября, воскресенье

Группа Трэйси Остин. Начало не ранее 1:00 и 3:00

7 ноября, понедельник

Полуфиналы. Начало не ранее 1:00

8 ноября, вторник

Финал одиночного разряда. Начало не ранее 4:00

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