Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Теннис. Календарь турниров ATP 2023: где смотреть и что ждать

Подробное расписание теннисных турниров ATP на 2023 год

9 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТеннис
alcaraz37
(Фото © 2022 Getty Images)

В 2023 году календарь теннисных турниров ATP постарается вернуться к своему допандемийному виду. Хотя будут и серьезные календарные инновации. Самая основная – сразу пять турниров серии Masters (вместо двух традиционных в Индиан-Уэллс и Майами) будут проходить в 12-дневном формате, начинаясь в среду и завершаясь в воскресенье следующей недели. Такими новичками станут Мадрид, Рим и Шанхай. Кроме того, в календаре появятся и турниры, стартующие и завершающиеся в середине недели. Стоит и отметить и масштабное увеличение призового фонда – суммарно на турнирах ATP и «челленджерах» будет в 2023 году разыграно рекордные 217,9 миллионов долларов призовых, что на 37,5 миллионов больше, чем в 2022 году. Olympics представляет подробное расписание турниров ATP на 2023 год.

Январь 2023 года

  • 29 декабря – 8 января
  • United Cup. Брисбен, Перт, Сидней, Австралия (Hard)
  • 2 – 8 января
  • ATP 250. Adelaide International 1. Аделаида, Австралия (Hard)
  • ATP 250. Tata Open Maharashtra. Пуна, Индии (Hard)
  • 9 – 14 января
  • ATP 250. Adelaide International 2. Аделаида, Австралия (Hard)
  • ATP 250. ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия (Hard)
  • 16 – 29 января
  • Большой шлем. Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard)

Стартует новый сезон еще в конце декабря, причем командный United Cup с участием мужчин и женщин – это новое соревнование, сменившее чисто мужской ATP Cup. Кроме того, до старта первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open в Австралии, Новой Зеландии и Индии состоятся и четыре турнира категории ATP 250. Все они, как и открытый чемпионат Австралии в Мельбурне, пройдут на харде.

Февраль – март 2023 года

  • 30 января – 5 февраля
  • Квалификационные матчи Кубка Дэвиса
  • 6 – 12 февраля
  • ATP 250. Open Sud de France-Montpellier. Монпелье, Франция (Hard)
  • ATP 250. Cordoba Open. Кордоба, Испания (Clay)
  • ATP 250. Dallas Open. Даллас, США (Hard)
  • 13 – 19 февраля
  • ATP 500. ABN AMRO World Tennis Tournament. Роттердам, Нидерланды (Hard)
  • ATP 250. Argentina Open. Буэнос-Айрес, Аргентина (Clay)
  • ATP 250. Delray Beach Open. Делрей-Бич, США (Hard)
  • 20 – 26 февраля
  • ATP 500. Rio Open. Рио-де-Жанейро, Бразилия (Clay)
  • ATP 250. Open 13 Provence. Марсель, Франция (Hard)
  • 20 – 25 февраля
  • ATP 250. Qatar ExxonMobil Open. Доха, Катар (Hard)
  • 27 февраля – 5 марта
  • ATP 250. Chile Dove Men+Care Open. Сантьяго, Чили (Clay)
  • 27 февраля – 4 марта
  • ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай, ОАЭ (Hard)
  • ATP 500. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько, Мексика (Hard)
  • 8 – 19 марта
  • ATP 1000. BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США (Hard)
  • 22 марта – 2 апреля
  • ATP 1000. Miami Open presented by Itaú. Майами, США (Hard)

В феврале и марте нет «Больших шлемов», но возможностей подняться в рейтинге для теннисистов предостаточно. Как специалистов по игре на харде, так и грунтовикам. Хотя у последних из крупных турниров будет только ATP 500 в Рио-де-Жанейро, в то время как на жестком покрытии состоятся сразу три турнира ATP 500 в Роттердаме, Дубае и Акапулько. Также на североамериканском харде игров ждет привычная связка престижнейших 12-дневных турниров Masters (ATP 1000) – в Индиан-Уэллс и Майами, где в 2022 году засверкал Карлос Алькарас, ставший по итогам сезона первой ракеткой мира.

Стефанос Циципас настроен побороться за первый в карьере титул "Большого шлема"
Стефанос Циципас настроен побороться за первый в карьере титул "Большого шлема" (2022 Getty Images)

Апрель – июнь 2023 года

  • 3 – 9 апреля
  • ATP 250. Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship. Хьюстон, США (Clay)
  • ATP 250. Grand Prix Hassan II. Марракеш, Морокко (Clay)
  • ATP 250. Millennium Estoril Open. Эшторил, Португалия (Clay)
  • 9 – 16 апреля
  • ATP 1000. Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло, Монако (Clay)
  • 17 – 23 апреля
  • ATP 500. Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона, Испания (Clay)
  • ATP 250. BMW Open by American Express. Мюнхен, Германия (Clay)
  • ATP 250. Banja Luca Open. Баня-Лука, Босния и Герцеговина (Clay)
  • 26 апреля7 мая
  • ATP 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид, Испания (Clay)
  • 8 – 21 мая
  • ATP 1000. Internazionali BNL d’Italia. Рим, Италия (Clay)
  • 21 – 27 мая
  • ATP 250. Gonet Geneva Open. Женева, Швейцария (Clay)
  • ATP 250. Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon. Лион, Франция (Clay)
  • 28 мая – 11 июня
  • Большой шлем. Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Clay)

Грунтовый сезон начнется на сей раз в первых числах апреля сразу на трех континентах – в Америке, Африке и Европе. Но по традиции основные события пройдут как раз в Европе, где состоятся сразу три турнира категории ATP 1000. Причем если Masters в Монте-Карло останется недельным, то супертурниры этой же категории в Мадриде и Риме впервые в истории переведены в 12-дневный формат с расширением сеток одиночных разрядов до 96 (как на мартовских американских Masters) участников. Также крайне любопытно, сумеет ли кто-то бросить вызов в конце мая – начале июня на «Ролан Гаррос» почти бессменному победителю открытого чемпионата Франции Рафаэлю Надалю.

Рафаэль Надаль не настроен отдавать чемпионский кубок "Ролан Гаррос"
Рафаэль Надаль не настроен отдавать чемпионский кубок "Ролан Гаррос" (2022 Getty Images)

Июнь – июль 2023 года

  • 12 – 18 июня
  • ATP 250. Libema Open. Хертогенбош, Нидерланды (Grass)
  • ATP 250. Boss Cup. Штутгарт, Германия (Grass)
  • 19 – 25 июня
  • ATP 500. Cinch Championhips. Лондон, Великобритания (Grass)
  • ATP 500. Terra Wortmann Open. Галле, Германия (Grass)
  • 25 июня – 1 июля
  • ATP 250. Mallorca Championships. Майорка, Испания (Grass)
  • 26 июня – 1 июля
  • ATP 250. Rothesay International. Истбурн, Великобритания (Grass)
  • 3 – 16 июля
  • Большой шлем. Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Grass)

Короткий травяной сезон в 2023 году составят шесть обычных турниров категорий ATP 500 (два) и ATP 250 (четыре) в Нидерландах, Германии и Испании и, само собой, Великобритании, где в первой половине июля пройдет легендарный Уимбдлон, на котором в 2022 году, напомним, не начислялись рейтинговые очки из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.

Новак Джокович выиграл четыре Уимблдонских теннисных турнирах подряд
Новак Джокович выиграл четыре Уимблдонских теннисных турнирах подряд (2022 Getty Images)

Июль – сентябрь 2023 года

  • 17 – 23 июля
  • ATP 250. Infosys Hall of Fame Open. Ньюпорт, США (Grass)
  • ATP 250. Nordea Open. Бостад, Швеция (Clay)
  • ATP 250. EFG Swiss Open. Гштад, Швейцария (Clay)
  • 24 – 30 июля
  • ATP 500. Hamburg European Open. Гамбург, Германия (Clay)
  • ATP 250. Plava Laguna Croatia Open. Умаг, Хорватия (Clay)
  • ATP 250. Truist Atlanta Open presented by Fiserv. Атланта, США (Hard)
  • 31 июля – 6 августа
  • ATP 500. Citi Open. Вашингтон, США (Hard)
  • ATP 250. Generali Open. Китцбюэль, Австрия (Clay)
  • ATP 250. Abierto de Tenis Mifel. Лос-Кабос, Мексика (Hard)
  • 7 – 13 августа
  • ATP 1000. National Bank Open Presented by Rogers. Торонто, Канада (Hard)
  • 13 – 20 августа
  • ATP 1000. Western & Southern Open. Цинциннати, США (Hard)
  • 20 – 26 августа
  • ATP 250. Winston-Salem Open. Уинстон-Салем, США (Hard)
  • 28 августа – 10 сентября
  • Большой шлем. Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Hard)

Теннисные инновации ATP по части турниров не затронули и эту (как и травяную) часть сезона, где все пройдет в обычном графике. В конце июня – начале августа состоятся пять турниров на грунте в Европе, однако параллельно стартует уже летний сезон на американском харде. Канадский Masters по принципу ротации в 2023 году пройдет в Торонто, а не в Монреале, затем топ-игроков ждет Masters в Цинциннати и, конечно же, US Open.

Каспер Рууд - один из самых прогрессирующих игроков ATP-тура
Каспер Рууд - один из самых прогрессирующих игроков ATP-тура (2022 Getty Images)

Сентябрь – ноябрь 2023 года

  • 11 – 17 сентября
  • Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Групповой этап. Несколько стран
  • 20 – 26 сентября
  • ATP 250. Chengdu Open. Чэнду, Китай (Hard)
  • ATP 250. Zhuhai Championships Чжухай, Китай (Hard)
  • 22 – 24 сентября
  • Laver Cup. Ванкувер, Канада (Hard)
  • 27 сентября – 3 октября
  • ATP 250. Astana Open. Нур-Султан, Казахстан (Hard)
  • 28 сентября – 4 октября
  • ATP 500. China Open. Пекин, Китай (Hard)
  • 4 – 15 октября
  • ATP 1000. Rolex Shanghai Masters. Шанхай, Китай (Hard)
  • 16 – 22 октября
  • ATP 500. Rakuten Japan Open Tennis Championships. Токио, Япония (Hard)
  • ATP 250. European Open. Антверпен, Бельгия (Hard)
  • ATP 250. Кубок Кремля (Kremlin Cup). Москва, Россия (Hard) – отложен
  • 23 - 29 октября
  • ATP 500. Erste Bank Open. Вена, Австрия (Hard)
  • ATP 500. Swiss Indoors Basel. Базель, Швейцария (Hard)
  • 30 октября – 5 ноября
  • ATP 1000. Rolex Paris Masters. Париж, Франция (Hard)
  • 5 – 11 ноября
  • ATP 250. Moselle Open. Мец, Франция (Hard)
  • ATP 250. Stockholm Open. Стокгольм, Швеция (Hard)
  • 12 – 19 ноября
  • Nitto ATP Finals. Турин, Италия (Hard)
  • Next Gen ATP Finals. Место будет определено позднее (Hard)
  • 20 – 27 ноября
  • Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф. Малага (Hard)

Заключительная и при этом очень насыщенная часть сезона 2023 года как раз и претерпит значительные изменения по сравнению с 2022 годом. Если, конечно, вновь не вмешаются форс-мажорные обстоятельства. Планируется возвращение ATP-тура в Китай, где должны состояться сразу четыре турнира – в Чжухае, Чэнду, Пекине и Шанхае. Причем все они намечены на необычные даты – турниры ATP 250 в Чжухае, Чэнду и ATP 500 в Пекине будут начинаться в среду-четверг и завершаться во вторник-среду, сместится с привычного графика и турнир ATP 250 в Астане, запланированный параллельно с пекинским. А Masters в Шанхае, отсутствовавший в календаре в последние три сезона, получит 12-дневный формат.

Затем тур переберется в Европу, где, в частности, пройдут традиционные турниры ATP 500 в Вене и Базеле и, конечно же, Masters в Париже. Однако и здесь будут определенные новшества – между Masters в Париже и ATP Finals состоятся два турнира ATP 250. Сам итоговый турнир ATP третий год подряд пройдет в Турине, а после него состоится финальный плей-офф Кубка Дэвиса в Малаге с участием восьми команды. Добавим, что в сезоне-2023 Кубок Дэвиса интегрирован в календарь ATP, но рейтинговые очки за него по-прежнему не начисляются.

Смотрите прямые трансляции турниров ATP и «Большого шлема» в EurosportPlayer (нужна подписка).

Добавить это в ваше избранное
ТеннисТеннис

Похожий контент

Теннис. Рейтинг ATP по итогам 52 недель на сегодня
Теннисная математика: все о системе начисления рейтинговых очков WTA и ATP
Теннис. Чемпионская гонка ATP на сегодня
Теннис. Мужчины. ATP-тур. Итоги сезона-2021
Теннис. Календарь турниров WTA-2022: где смотреть и что ждать
Больше от
disciplineТеннис

You May Like