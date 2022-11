Теннис. Календарь турниров ATP 2023: где смотреть и что ждать

Теннисные инновации ATP по части турниров не затронули и эту (как и травяную) часть сезона, где все пройдет в обычном графике. В конце июня – начале августа состоятся пять турниров на грунте в Европе, однако параллельно стартует уже летний сезон на американском харде. Канадский Masters по принципу ротации в 2023 году пройдет в Торонто, а не в Монреале, затем топ-игроков ждет Masters в Цинциннати и, конечно же, US Open.

