Теннис. Календарь турниров ATP 2023: где смотреть и что ждать

В 2023 году календарь теннисных турниров ATP постарается вернуться к своему допандемийному виду. Хотя будут и серьезные календарные инновации. Самая основная – сразу пять турниров серии Masters (вместо двух традиционных в Индиан-Уэллс и Майами) будут проходить в 12-дневном формате, начинаясь в среду и завершаясь в воскресенье следующей недели. Такими новичками станут Мадрид, Рим и Шанхай. Кроме того, в календаре появятся и турниры, стартующие и завершающиеся в середине недели. Стоит и отметить и масштабное увеличение призового фонда – суммарно на турнирах ATP и «челленджерах» будет в 2023 году разыграно рекордные 217,9 миллионов долларов призовых, что на 37,5 миллионов больше, чем в 2022 году. Olympics представляет подробное расписание турниров ATP на 2023 год.
Январь 2023 года
- 29 декабря – 8 января
- United Cup. Брисбен, Перт, Сидней, Австралия (Hard)
- 2 – 8 января
- ATP 250. Adelaide International 1. Аделаида, Австралия (Hard)
- ATP 250. Tata Open Maharashtra. Пуна, Индии (Hard)
- 9 – 14 января
- ATP 250. Adelaide International 2. Аделаида, Австралия (Hard)
- ATP 250. ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия (Hard)
- 16 – 29 января
- Большой шлем. Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard)
Стартует новый сезон еще в конце декабря, причем командный United Cup с участием мужчин и женщин – это новое соревнование, сменившее чисто мужской ATP Cup. Кроме того, до старта первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open в Австралии, Новой Зеландии и Индии состоятся и четыре турнира категории ATP 250. Все они, как и открытый чемпионат Австралии в Мельбурне, пройдут на харде.
Февраль – март 2023 года
- 30 января – 5 февраля
- Квалификационные матчи Кубка Дэвиса
- 6 – 12 февраля
- ATP 250. Open Sud de France-Montpellier. Монпелье, Франция (Hard)
- ATP 250. Cordoba Open. Кордоба, Испания (Clay)
- ATP 250. Dallas Open. Даллас, США (Hard)
- 13 – 19 февраля
- ATP 500. ABN AMRO World Tennis Tournament. Роттердам, Нидерланды (Hard)
- ATP 250. Argentina Open. Буэнос-Айрес, Аргентина (Clay)
- ATP 250. Delray Beach Open. Делрей-Бич, США (Hard)
- 20 – 26 февраля
- ATP 500. Rio Open. Рио-де-Жанейро, Бразилия (Clay)
- ATP 250. Open 13 Provence. Марсель, Франция (Hard)
- 20 – 25 февраля
- ATP 250. Qatar ExxonMobil Open. Доха, Катар (Hard)
- 27 февраля – 5 марта
- ATP 250. Chile Dove Men+Care Open. Сантьяго, Чили (Clay)
- 27 февраля – 4 марта
- ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай, ОАЭ (Hard)
- ATP 500. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько, Мексика (Hard)
- 8 – 19 марта
- ATP 1000. BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США (Hard)
- 22 марта – 2 апреля
- ATP 1000. Miami Open presented by Itaú. Майами, США (Hard)
В феврале и марте нет «Больших шлемов», но возможностей подняться в рейтинге для теннисистов предостаточно. Как специалистов по игре на харде, так и грунтовикам. Хотя у последних из крупных турниров будет только ATP 500 в Рио-де-Жанейро, в то время как на жестком покрытии состоятся сразу три турнира ATP 500 в Роттердаме, Дубае и Акапулько. Также на североамериканском харде игров ждет привычная связка престижнейших 12-дневных турниров Masters (ATP 1000) – в Индиан-Уэллс и Майами, где в 2022 году засверкал Карлос Алькарас, ставший по итогам сезона первой ракеткой мира.
Апрель – июнь 2023 года
- 3 – 9 апреля
- ATP 250. Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship. Хьюстон, США (Clay)
- ATP 250. Grand Prix Hassan II. Марракеш, Морокко (Clay)
- ATP 250. Millennium Estoril Open. Эшторил, Португалия (Clay)
- 9 – 16 апреля
- ATP 1000. Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло, Монако (Clay)
- 17 – 23 апреля
- ATP 500. Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона, Испания (Clay)
- ATP 250. BMW Open by American Express. Мюнхен, Германия (Clay)
- ATP 250. Banja Luca Open. Баня-Лука, Босния и Герцеговина (Clay)
- 26 апреля – 7 мая
- ATP 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид, Испания (Clay)
- 8 – 21 мая
- ATP 1000. Internazionali BNL d’Italia. Рим, Италия (Clay)
- 21 – 27 мая
- ATP 250. Gonet Geneva Open. Женева, Швейцария (Clay)
- ATP 250. Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon. Лион, Франция (Clay)
- 28 мая – 11 июня
- Большой шлем. Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Clay)
Грунтовый сезон начнется на сей раз в первых числах апреля сразу на трех континентах – в Америке, Африке и Европе. Но по традиции основные события пройдут как раз в Европе, где состоятся сразу три турнира категории ATP 1000. Причем если Masters в Монте-Карло останется недельным, то супертурниры этой же категории в Мадриде и Риме впервые в истории переведены в 12-дневный формат с расширением сеток одиночных разрядов до 96 (как на мартовских американских Masters) участников. Также крайне любопытно, сумеет ли кто-то бросить вызов в конце мая – начале июня на «Ролан Гаррос» почти бессменному победителю открытого чемпионата Франции Рафаэлю Надалю.
Июнь – июль 2023 года
- 12 – 18 июня
- ATP 250. Libema Open. Хертогенбош, Нидерланды (Grass)
- ATP 250. Boss Cup. Штутгарт, Германия (Grass)
- 19 – 25 июня
- ATP 500. Cinch Championhips. Лондон, Великобритания (Grass)
- ATP 500. Terra Wortmann Open. Галле, Германия (Grass)
- 25 июня – 1 июля
- ATP 250. Mallorca Championships. Майорка, Испания (Grass)
- 26 июня – 1 июля
- ATP 250. Rothesay International. Истбурн, Великобритания (Grass)
- 3 – 16 июля
- Большой шлем. Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Grass)
Короткий травяной сезон в 2023 году составят шесть обычных турниров категорий ATP 500 (два) и ATP 250 (четыре) в Нидерландах, Германии и Испании и, само собой, Великобритании, где в первой половине июля пройдет легендарный Уимбдлон, на котором в 2022 году, напомним, не начислялись рейтинговые очки из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.
Июль – сентябрь 2023 года
- 17 – 23 июля
- ATP 250. Infosys Hall of Fame Open. Ньюпорт, США (Grass)
- ATP 250. Nordea Open. Бостад, Швеция (Clay)
- ATP 250. EFG Swiss Open. Гштад, Швейцария (Clay)
- 24 – 30 июля
- ATP 500. Hamburg European Open. Гамбург, Германия (Clay)
- ATP 250. Plava Laguna Croatia Open. Умаг, Хорватия (Clay)
- ATP 250. Truist Atlanta Open presented by Fiserv. Атланта, США (Hard)
- 31 июля – 6 августа
- ATP 500. Citi Open. Вашингтон, США (Hard)
- ATP 250. Generali Open. Китцбюэль, Австрия (Clay)
- ATP 250. Abierto de Tenis Mifel. Лос-Кабос, Мексика (Hard)
- 7 – 13 августа
- ATP 1000. National Bank Open Presented by Rogers. Торонто, Канада (Hard)
- 13 – 20 августа
- ATP 1000. Western & Southern Open. Цинциннати, США (Hard)
- 20 – 26 августа
- ATP 250. Winston-Salem Open. Уинстон-Салем, США (Hard)
- 28 августа – 10 сентября
- Большой шлем. Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Hard)
Теннисные инновации ATP по части турниров не затронули и эту (как и травяную) часть сезона, где все пройдет в обычном графике. В конце июня – начале августа состоятся пять турниров на грунте в Европе, однако параллельно стартует уже летний сезон на американском харде. Канадский Masters по принципу ротации в 2023 году пройдет в Торонто, а не в Монреале, затем топ-игроков ждет Masters в Цинциннати и, конечно же, US Open.
Сентябрь – ноябрь 2023 года
- 11 – 17 сентября
- Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Групповой этап. Несколько стран
- 20 – 26 сентября
- ATP 250. Chengdu Open. Чэнду, Китай (Hard)
- ATP 250. Zhuhai Championships Чжухай, Китай (Hard)
- 22 – 24 сентября
- Laver Cup. Ванкувер, Канада (Hard)
- 27 сентября – 3 октября
- ATP 250. Astana Open. Нур-Султан, Казахстан (Hard)
- 28 сентября – 4 октября
- ATP 500. China Open. Пекин, Китай (Hard)
- 4 – 15 октября
- ATP 1000. Rolex Shanghai Masters. Шанхай, Китай (Hard)
- 16 – 22 октября
- ATP 500. Rakuten Japan Open Tennis Championships. Токио, Япония (Hard)
- ATP 250. European Open. Антверпен, Бельгия (Hard)
- ATP 250. Кубок Кремля (Kremlin Cup). Москва, Россия (Hard) – отложен
- 23 - 29 октября
- ATP 500. Erste Bank Open. Вена, Австрия (Hard)
- ATP 500. Swiss Indoors Basel. Базель, Швейцария (Hard)
- 30 октября – 5 ноября
- ATP 1000. Rolex Paris Masters. Париж, Франция (Hard)
- 5 – 11 ноября
- ATP 250. Moselle Open. Мец, Франция (Hard)
- ATP 250. Stockholm Open. Стокгольм, Швеция (Hard)
- 12 – 19 ноября
- Nitto ATP Finals. Турин, Италия (Hard)
- Next Gen ATP Finals. Место будет определено позднее (Hard)
- 20 – 27 ноября
- Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф. Малага (Hard)
Заключительная и при этом очень насыщенная часть сезона 2023 года как раз и претерпит значительные изменения по сравнению с 2022 годом. Если, конечно, вновь не вмешаются форс-мажорные обстоятельства. Планируется возвращение ATP-тура в Китай, где должны состояться сразу четыре турнира – в Чжухае, Чэнду, Пекине и Шанхае. Причем все они намечены на необычные даты – турниры ATP 250 в Чжухае, Чэнду и ATP 500 в Пекине будут начинаться в среду-четверг и завершаться во вторник-среду, сместится с привычного графика и турнир ATP 250 в Астане, запланированный параллельно с пекинским. А Masters в Шанхае, отсутствовавший в календаре в последние три сезона, получит 12-дневный формат.
Затем тур переберется в Европу, где, в частности, пройдут традиционные турниры ATP 500 в Вене и Базеле и, конечно же, Masters в Париже. Однако и здесь будут определенные новшества – между Masters в Париже и ATP Finals состоятся два турнира ATP 250. Сам итоговый турнир ATP третий год подряд пройдет в Турине, а после него состоится финальный плей-офф Кубка Дэвиса в Малаге с участием восьми команды. Добавим, что в сезоне-2023 Кубок Дэвиса интегрирован в календарь ATP, но рейтинговые очки за него по-прежнему не начисляются.