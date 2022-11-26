Теннис. Календарь турниров ATP 2023: где смотреть и что ждать

В 2023 году календарь теннисных турниров ATP постарается вернуться к своему допандемийному виду. Хотя будут и серьезные календарные инновации. Самая основная – сразу пять турниров серии Masters (вместо двух традиционных в Индиан-Уэллс и Майами) будут проходить в 12-дневном формате, начинаясь в среду и завершаясь в воскресенье следующей недели. Такими новичками станут Мадрид, Рим и Шанхай. Кроме того, в календаре появятся и турниры, стартующие и завершающиеся в середине недели. Стоит и отметить и масштабное увеличение призового фонда – суммарно на турнирах ATP и «челленджерах» будет в 2023 году разыграно рекордные 217,9 миллионов долларов призовых, что на 37,5 миллионов больше, чем в 2022 году. Olympics представляет подробное расписание турниров ATP на 2023 год.

Январь 2023 года

29 декабря – 8 января

United Cup. Брисбен, Перт, Сидней, Австралия (Hard)

2 – 8 января

ATP 250. Adelaide International 1. Аделаида, Австралия (Hard)

ATP 250. Tata Open Maharashtra. Пуна, Индии (Hard)

9 – 14 января

ATP 250. Adelaide International 2. Аделаида, Австралия (Hard)

ATP 250. ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия (Hard)

16 – 29 января

Большой шлем. Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard)

Стартует новый сезон еще в конце декабря, причем командный United Cup с участием мужчин и женщин – это новое соревнование, сменившее чисто мужской ATP Cup. Кроме того, до старта первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open в Австралии, Новой Зеландии и Индии состоятся и четыре турнира категории ATP 250. Все они, как и открытый чемпионат Австралии в Мельбурне, пройдут на харде.

Февраль – март 2023 года

30 января – 5 февраля

Квалификационные матчи Кубка Дэвиса

6 – 12 февраля

ATP 250. Open Sud de France-Montpellier. Монпелье, Франция (Hard)

ATP 250. Cordoba Open. Кордоба, Испания (Clay)

ATP 250. Dallas Open. Даллас, США (Hard)

13 – 19 февраля

ATP 500. ABN AMRO World Tennis Tournament. Роттердам, Нидерланды (Hard)

ATP 250. Argentina Open. Буэнос-Айрес, Аргентина (Clay)

ATP 250. Delray Beach Open. Делрей-Бич, США (Hard)

20 – 26 февраля

ATP 500. Rio Open. Рио-де-Жанейро, Бразилия (Clay)

ATP 250. Open 13 Provence. Марсель, Франция (Hard)

20 – 25 февраля

ATP 250. Qatar ExxonMobil Open. Доха, Катар (Hard)

27 февраля – 5 марта

ATP 250. Chile Dove Men+Care Open. Сантьяго, Чили (Clay)

27 февраля – 4 марта

ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай, ОАЭ (Hard)

ATP 500. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько, Мексика (Hard)

8 – 19 марта

ATP 1000. BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США (Hard)

22 марта – 2 апреля

ATP 1000. Miami Open presented by Itaú. Майами, США (Hard)

В феврале и марте нет «Больших шлемов», но возможностей подняться в рейтинге для теннисистов предостаточно. Как специалистов по игре на харде, так и грунтовикам. Хотя у последних из крупных турниров будет только ATP 500 в Рио-де-Жанейро, в то время как на жестком покрытии состоятся сразу три турнира ATP 500 в Роттердаме, Дубае и Акапулько. Также на североамериканском харде игров ждет привычная связка престижнейших 12-дневных турниров Masters (ATP 1000) – в Индиан-Уэллс и Майами, где в 2022 году засверкал Карлос Алькарас, ставший по итогам сезона первой ракеткой мира.