Как считается оценка в соревнованиях по фигурному катанию

С 4 по 19 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования по фигурному катанию. У зрителей, которые нечасто имеют дело с этой дисциплиной, возникают закономерные вопросы, когда выигрывает фигурист с падением или другой серьезной ошибкой. Например, почему в короткой программе индивидуальных соревнований Камила Валиева с грубой ошибкой смогла обойти Анну Щербакову с чистым прокатом и занять первое место. Результаты Камилы Валиевой, которая согласно решению CAS продолжает участие в зимних Олимпийских играх-2022, являются предварительными, так как продолжаются разбирательства в отношении результатов допинг-теста спортсменки.

Olympics объясняет из чего складывается оценка за прокат и как определяется победитель.

Из чего состоит итоговая оценка

За свой прокат фигуристы получают две оценки, которые в итоге суммируются, — техническую (TES — Technical Element Score) и оценку за компоненты (PCS — Program Component Score). Первая оценка складывается из оценки за отдельные элементы, которые фигурист исполняет во время прокатов. У одиночников это прыжки, вращения и дорожки шагов. У парников к этому набору добавляются поддержки, выбросы и подкрутки, а у танцоров оцениваются поддержки, твиззлы и определенные хореографические элементы. Итоговая техническая оценка складывается из суммы оценок за все исполненные элементы.

Вторая оценка складывается из оценки мастерства катания (SS — Skating Skills), переходов (TR — Transitions), представления (PE — Performance), композиции (CO — Composition) и интерпретации музыки (IN — Interpretation). Оценка за каждый компонент — это средняя оценок всех судей по шкале от 0 до 10. Итоговая оценка за компоненты — сумма оценок за пять компонентов. Хоть оценка за компоненты может существенно отличаться даже среди топовых фигуристов, обычно речь здесь идет о разнице в несколько баллов. А главная борьба разворачивается именно в технической части.

Между прочим, информация об оценках — открытая, и после каждого официального старта публикуются официальные протоколы. Например, здесь можно найти все протоколы соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, а здесь — короткой программы у женщин.

Из чего складывается техническая оценка

Каждый элемент, который оценивается в рамках технической части, имеет базовую стоимость (BV — Base Value) и бонусную надбавку от судей (GOE—Grade of Execution). Последняя может быть как положительной, так и отрицательной в зависимости от качества исполнения элемента. Базовая стоимость — это та оценка за элемент, которую фигурист получит, если успешно его выполнит. Например, в случае прыжков это значит, что спортсмен правильно зашел на прыжок и выполнил все необходимые вращения. Дальше в игру вступает бонусная часть оценки. Каждый судья выставляет элементу оценку от -5 до +5, а их среднее с определенным коэффициентом потом учитывается при расчете дополнительных баллов за элемент. Для каждого элемента регламентом Международного союза конькобежцев (ISU) определен набор пунктов, на которые судьи ориентируются при выставлении бонусных баллов. Например, фигурист может получить высокий бонус за прыжок, который был исполнен на большой скорости, а прыжку предшествовали интересные шаги и движения.

Бонусная часть оценки может быть и отрицательной — например, прыжок может быть засчитан технической панелью (был корректный заход и все вращения на месте), но фигурист упал. Тогда он получает полную базовую стоимость за этот элемент, но -5 от всех судей в бонусной части оценки и дополнительный штраф -1 балл от итоговой оценки за падение.

Как может выиграть фигурист, который упал или допустил другую грубую ошибку?

Теперь перейдем к главному вопросу, почему фигурист с падением может оказаться выше фигуриста, продемонстрировавшего катание близкое к идеалу. В современном одиночном и парном катании разница в технической оценке появляется в основном из-за прыжковых элементов. Например, базовая стоимость тройного акселя — 8.0 баллов, а двойного — всего 3.30. Этот прыжок является обязательным для исполнения в короткой программе в одиночном катании. Теперь давайте посмотрим на конкретный пример.

В короткой программе индивидуального турнира Камила Валиева и Анна Щербакова набрали практические одинаковые оценки за компоненты (37.65 и 37.33), а вот по технике Щербакова уступила Валиевой 1.64 балла (44.51 против 42.87). Единственная разница в прыжковом наборе соперниц как раз аксель: Валиева исполнила тройной прыжок с серьезной ошибкой на приземлении, а Щербакова чисто исполнила более простой прыжок в два с половиной оборота. Несмотря на ошибку, тройной аксель Камилы был засчитан технической панелью, и фигуристка получила за прыжков 8.0 баллов полной базовой стоимости с негативной бонусной оценкой -2.74 балла — 5.26 балла в итоге. Анна Щербакова получила полную базовую стоимость двойного акселя (3.30 балла) и надбавку +0.99 — 4.29 в итоге. Остальная разница в технической оценки фигуристок складывается из чуть более высоких бонусов Валиевой за исполнение некоторых элементов. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что фигурист с чистым прокатом может проиграть тому, кто допустил видимую ошибку. Например, Александра Трусова, исполняющая несколько сложнейших четверных прыжков в произвольной программе, даже с ошибками и падениями очень часто оказывается выше фигуристок, которые не выполняют элементов ультра-си, но катаются абсолютно чисто.

Как интерпретировать трансляционную графику соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх читайте здесь.

По теме:

Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

(Все время пекинское, UTC+8)

На территории России соревнования покажет «Первый канал» на сайте и в прямом эфире.

Женское одиночное катание

15 февраля

18:08-22:25 Женское одиночное катание, короткая программа

17 февраля

18:08-21:57 Женское одиночное катание, произвольная программа

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях