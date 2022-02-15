Пекин-2022 | Александра Трусова: «Очень понравилось выступать на Олимпийских играх»

Фигуристка ROC Александра Трусова, занимающая четвертое место после выступлений одиночниц в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, не смогла ответить, почему ей не удалось чисто исполнить тройной аксель, и призналась, что ожидание старта было томительным.

— Что пошло не так во время исполнения тройного акселя?

— До этого он у меня не получался, как я считаю, из-за волнения. Сегодня, мне казалось, я практически не волновалась. Мне очень хотелось выступить, получить большое удовольствие от проката, я очень была рада кататься на Олимпиаде, поэтому пока не знаю.

— Почему именно этот прыжок так коварен?

— Он самый сложный, не знаю, почему. Тройной аксель сейчас достаточно часто у меня получается. Я над ним работала, и он был стабильный.

— Какие у вас главные впечатления от Олимпиады на данный момент? Что понравилось больше всего?

— Очень понравилось выступать. Очень необычная атмосфера, непохожая на остальные соревнования. Мне много кто говорил об этом, но хотелось почувствовать самой — реально по-другому.

— Тяжело далось столь долгое ожидание соревнований?

— Да, конечно, хотелось пораньше начать выступать. Когда докатали мальчики, мне сложно было поверить в то, что это произошло. Теперь уже кто-то из ребят уехал, кто-то уедет скоро, а мы еще половину только откатали. Это тяжелее, наверно, но мы дождались и рады.

— Несколько лет назад вы говорили о том, что мечтаете выйти на олимпийский лед. Что чувствуете сейчас? Верите вообще, что вы здесь?

— После короткой программы — да. Я реально почувствовала необычную атмосферу. Мне очень приятно здесь выступать, я очень рада, что добралась и нахожусь на Олимпийских играх.