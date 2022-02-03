Пекин-2022 | Фигурное катание, командный турнир: шансы и состав команды ОКР, расписание, фавориты
4-7 февраля фигуристы разыграют первый комплект наград
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдет с 4 по 7 февраля 2022 года. В нем будет разыгран один комплект медалей.
В Пекине в этом виде выступят команды ОКР, Канады, КНР, Чехии, Грузии, Германии, Италии, Японии, Украины и США. Главными претендентами на призовые места являются ОКР, США и Япония — только эти сборные могут похвастаться сбалансированным составом, который особенно важен в командных соревнованиях.
Сегодня были объявлены представители сборных, которые выступят в короткой программе в мужском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.
В составе сборной ОКР выступят 4 февраля первые номера команды. В мужском одиночном катании — чемпион Европы-2022 и чемпион России-2022 Марк Кондратюк, в парном катании — чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022, чемпионы России-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022, 2020 Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
По правилам командного олимпийского турнира, составы участников конкретных соревнований подтверждаются командами накануне вечером. Состав мужчин-одиночников на произвольную программу объявят после завершения короткой программы в женском одиночном катании, за час до начала произвольной у мужчин.
Капитаном команды ОКР стал олимпийский чепмпион-2014 (как раз в командном турнире) и бронзовый призер Игр в Сочи в танцах на льду Никита Кацалапов.
Откроют выступления 4 февраля мужчины-одиночники. Помимо Марка Кондратюка в короткой программе выступит трехкратный чемпион мира Нейтан Чен (США), он и считается фаворитом, а также двукратный серебряный призер чемпионата мира Сема Уно (Япония), двукратный бронзовый призер чемпионата мира Боян Цзинь (Китай), серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль (Италия). Скорее всего, именно с ним и призером чемпионата Европы-2020 Морисом Квителашивили (Грузия) и будет соперничать Кондратюк. Также в турнире выступят Пауль Фенц (Германия), Михал Бржезина (Чехия). Из-за положительного теста на коронавирус не примет участия в короткой программе Иван Шмуратко (Украина), и у команды нет возможности замены.
В парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, скорее всего, будут бороться за лидерство с хозяевами, серебряными призерами Игр-2018 и двукратными чемпионами мира Суй Вэньцзин – Хан Цунь. Но в их противостояние может вмешаться и пара из Японии Рику Миура и Риючи Кихара, ставшие в этом сезоне призерами этапов Гран-при. В командном турнире также выступят Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада), Николь делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия), Алекса Книрим – Брэндан Фрейзер (США), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия), Софья Холиченко – Артем Даренский (Украина). Из-за положительного теста на коронавирус у партнера не выступит дуэт из Германии Миневра-Фабьен Хасе – Нолан Зигерт.
В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут конкурировать с призерами чемпионата мира-2021 Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью из США и Пайпер Гиллес – Полем Пуарье из Канады, а также призерами чемпионатов Европы Шарлен Гуинар – Марко Фаббри (Италия). Также в этом виде выступят Мисато Комацубаро – Тим Колето (Япония), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) и Шайю Венг –*Ксинью Лю* (Китай).
Фигурное катание. Командный турнир. Расписание
(время московское)
4 февраля
- 05.55 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа
- 06.35 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец
- 08.15 Командный турнир. Парное катание, короткая программа
6 февраля
- 04.30 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа
- 06.50 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа
7 февраля
- 04.15 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа
- 05.30 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец
- 06.35 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа
Трансляции
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