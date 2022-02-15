Пекин-2022 | Фигурное катание. Женщины, произвольная программа: что ждать, где смотреть

17 февраля 2022 года на Олимпийских играх в Пекине произвольной программой закончатся соревнования по фигурному катанию среди женщин. После короткой программы лидирует Камила Валиева, набравшая 82.16 балла. Результаты Камилы Валиевой, которая согласно решению CAS продолжает участие в зимних Олимпийских играх-2022, являются предварительными, так как продолжаются разбирательства в отношении результатов допинг-теста спортсменки. На втором месте действующая чемпионка мира — Анна Щербакова с 80.20 балла. Третье место занимает представительница Японии Сакамото Каори c 79.84 балла. Александра Трусова допустила падение на тройном акселе и занимает четвертое место с 74.60 балла.

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В произвольной программе конкурировать с представительницами ROC будет очень сложно — из 25 участниц, отобравшихся в произвольную программу, только они исполняют четверные прыжки. Если ученицы Этери Тутберидзе будут безошибочны, то догнать их будет практически невозможно из-за разницы в оценке за технику.

В заявке Камилы Валиевой на произвольную программу четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Камила в этом сезоне уже исполняла чисто этот контент.

В заявке Анны Щербаковой только четверной флип. Щербакова также владеет четверным лутцем, но в этом сезоне фигуристка испытывает проблемы с прыжками в четыре оборота, и чистый прокат с двумя четверными ей пока продемонстрировать не удается. Сложный каскад тройной лутц — тройной риттбергер также отсутствует в заявке. Более того, и в короткой программе Щербакова заменила в этом каскаде риттбергера на тройной тулуп. Возможно, фигуристка и тренерский штаб делают ставку на чистое катание, которое может принести свои плоды на фоне ошибок соперниц.

Александра Трусова, в очередной раз сорвавшая тройной аксель в короткой программе, заявляет на произвольную пять четверных прыжков — четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп и два каскада с четверным лутцем во второй половине программы. Если смотреть только на четверные прыжки, то этот контент сопоставим с набором олимпийского чемпиона-2022 в мужском одиночном катании —Нейтана Чена. Таким образом, если Александра Трусова справится со своей заявкой, то она определенно войдет в историю не только как первая девушка, исполнившая пять четверных прыжков. Также Трусова претендует на то, чтобы стать первой одиночницей, исполнившей на соревнованиях четверной лутц и даже флип — Щербакова стартует после нее. Нюанс только в том, что сделать пять четверных Трусовой удалось лишь на предсезонных контрольных прокатах, а вот на соревнованиях этот успех повторить пока не получилось.

За места в тройке также могут побороться японки Хигути Вакаба и Сакамото Каори. Правда сделать это при отсутствии серьезных ошибок у фигуристок ROC будет непросто.

Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

(Все время пекинское, UTC+8)

На территории России соревнования покажет «Первый канал» на сайте и в прямом эфире.

Женское одиночное катание

15 февраля

18:08-22:25 Женское одиночное катание, короткая программа

17 февраля

18:08-21:57 Женское одиночное катание, произвольная программа

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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