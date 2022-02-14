Пекин-2022 | Фигурное катание, танцы на льду: Синицина и Кацалапов с личным рекордом в сезоне завоевали серебро
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции стали олимпийскими чемпионами, дуэт ROC – на втором месте, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) – третьи
14 февраля на Олимпийских играх в Пекине в фигурном катании завершились соревнования танцевальных дуэтов.
Чемпионы мира-2015, 2016, 2018, 2019, серебряные призеры Олимпийских игр-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) выиграли турнир, установив мировой рекорд по сумме баллов за произвольный танец – 226,98.
Чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2020, 2022 Виктория Синицина – Никита Кацалапов стали серебряными призерами с 220,51 балла. В произвольной программе они получили лучшую сумму баллов в сезоне – 131,66.
Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) завоевали бронзовые награды (218,02).
Более подробный отчет читайте позднее.