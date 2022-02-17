Что значат зеленые и красные квадратики в трансляции соревнований по фигурному катанию

С 4 по 19 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования по фигурному катанию. У зрителей, которые нечасто имеют дело с этой дисциплиной, возникают закономерные вопросы, когда выигрывает фигурист с падением или другой серьезной ошибкой. Этот эффект усиливается еще и за счет трансляционной графики — во время проката каждого фигуриста отображается его техническая оценка, обновляемая в режиме реального времени, техническая оценка текущего лидера, а также линия из серых квадратиков, которые по мере выступления окрашиваются в разные цвета. Olympics объясняет, как интерпретировать эту графику.

Трансляционная графика в фигурном катании меняется от соревнования к соревнованию. Где-то в прямом эфире выводят название исполненного элемента и разбивку оценки по базовой и бонусной части. На Олимпийских играх уже не в первый раз используют другой вариант — отображается только суммарная техническая оценка выступающего фигуриста, а также табло (та самая линия с квадратиками) обязательных элементов, количество которых зафиксировано для каждого вида программы.

Какой элемент был исполнен — из этой графики понять невозможно, но можно узнать, как он был оценен судьями и технической бригадой. Если загорелся зеленый квадратик — значит элемент засчитан и получил положительную бонусную оценку. Если элемент был выполнен с ошибкой — загорается красный квадратик. Желтый цвет означает, что элемент был отправлен на пересмотр, — такое случается, когда у технической панели есть сомнения в случае неочевидных на первый взгляд ошибок. Иногда желтый квадратик становится зеленым или красным прямо во время выступления — его цвет меняется, как только было принято окончательное решение. Белый квадрат с крестом появляется тогда, когда фигурист исполняет неразрешенный элемент — например, происходит повтор одиночного прыжка из-за сорванного каскада, который не будет оценен судьями. Так, например, у Александры Трусовой (фотография вверху статьи) из семи обязательных элементов короткой программы четыре были исполнены чисто, а три были отправлены на пересмотр — вердикт по ним может быть как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Но обратите внимание, что стоимость технических элементов может существенно различаться в зависимости от их сложности. И, таким образом прыжок, на «красный квадрат» может оказаться значительно дороже «зеленого» у другого фигуриста. Даже более того, фигурист с несколькими «красными» элементами может оказаться выше фигуриста, который исполнил чисто (на все «зеленые квадраты») гораздо менее сложный контент.

Как складывается техническая оценка и почему фигурист с падением может выиграть у фигуристов без видимых ошибок — читайте здесь.

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Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

(Все время пекинское, UTC+8)

На территории России соревнования покажет «Первый канал» на сайте и в прямом эфире.

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18:08-21:57 Женское одиночное катание, произвольная программа

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Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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