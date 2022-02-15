Пекин-2022 | Анна Щербакова: «На меня не давило то, что это Олимпийские игры»

Фигуристка ROC Анна Щербакова, занимающая второе место после выступлений одиночниц в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, призналась, что совсем не нервничала и довольна своим прокатом.

— Как оцените свое выступление?

— Я очень довольна своим прокатом. Я выполнила поставленную задачу, справилась со всем, что хотела сделать сегодня. Практически не нервничала, что тоже очень важно.

— В чем особенность выступления именно на Олимпийских играх?

— Как уже сказала, почти не нервничала, на меня не давило то, что это Олимпийские игры. Я осознавала это, помнила об этом в течение всего проката. И это, наоборот, давало стимул показать все наилучшее на сегодняшний день.

— Писали о том, что вам пришлось поменять коньки на днях. Повлияло ли это как-то на ваше выступление?

— Это правда, что я поменяла коньки пару дней назад. Самое главное, что это никак не сказалось на моем выступлении, и я бы не хотела акцентировать внимание на этом.

— Хотелось бы, чтобы зрителей на трибунах было побольше?

— Очень был хотелось, конечно! При полных трибунах совершенно другие ощущения, но и сейчас очень даже чувствовалась поддержка, особенно с сектора, где сидят спортсмены. Они прям невероятную поддержку оказывали — это очень приятно.

— Вы уже отметили, что держали все под контролем, но можете рассказать подробнее, что в это время происходило у вас в голове?

— Я действительно не нервничала и от самой стартовой позы до окончания программы я контролировала каждое движение, каждый прыжок, каждое вращение. Я была полностью сконцентрирована и сейчас счастлива, что не допустила никаких ошибок. Мы здесь уже достаточно долгое время и, наверное, все мои нервы ушли на тренировки, и сегодня я была уже совершенно спокойна.

— Как теперь сохранить это спокойствие и на произвольную программу?

— Думаю, завтра я отойду после короткой программы, потренируюсь и постараюсь быть готовой к тому, чтобы послезавтра быть в лучшей форме.

— Что вам особенно понравилось в олимпийской деревне?

— Думаю, что яркие воспоминания появятся у меня только после окончания соревнований, потому что до этого момента я сосредоточена только на своих выступлениях.

— Ощущаете ли вы сейчас поддержку вашей страны, вашей семьи?

— Да, я действительно чувствую поддержку моих российских фанатов — они постоянно пишут мне, присылают видео… Кроме того, я ощущаю поддержку от китайских фанатов — я была очень удивлена, что они настолько любят фигурное катание. Они знают меня — это очень приятно. Ну и моя семья, конечно, всегда со мной.