Пекин-2022 | Фигурное катание. Женщины, короткая программа: представительницы ROC в лидерах 

15 февраля 2022 года на Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования по фигурному катанию среди женщин. Сегодня девушки представили короткие программы.

По ее итогам Камила Валиева (ROC) занимает первое место. Результаты Камилы Валиевой, которая согласно решению CAS продолжает участие в зимних Олимпийских играх-2022, являются предварительными, т.к. продолжаются разбирательства в отношении результатов допинг-теста спортсменки. Анна Щербакова — вторая, Сакомото Каори — третья, Александра Трусова — четвертая.

Валиева в своем прокате допустила степ-аут на тройном акселе, исполнила тройной флип, во второй половине программы чисто сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп. За свой прокат она получила 82,16 балла.

Действующая чемпионка мира-2021 Анна Щербакова (ROC) продемонстрировала в своем прокате двойной аксель, тройной флип, во второй половине программы каскад из тройных лутца и тулупа. Как итог, 80,20 балла.

Анна Щербакова: Я очень довольна своим прокатом. Я выполнила поставленную задачу, справилась со всем, что хотела сделать сегодня. Практически не нервничала, что тоже очень важно.

Сакамото Каори из Японии с двойным акселем, тройным лутцем, каскадом тройной флип – трйой тулуп во второй половине программы стала третьей с суммой баллов в 79,84 балла.

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова (ROC) предприняла попытку тройного акселя, но допустила падение. К тому же прыжок был понижен и получил 3,20 балла сбавки за исполнение, а также техническая бригада отметила на тройном флипе неясное ребро. 74,60 за прокат. Александра – четвертая.

Александра Трусова: «Могу сказать, что прежде тройной аксель у меня не получался, потому что я нервничала. Сегодня мне казалось, что я не волнуюсь. Мне реально хотелось выступить. Я была очень рада кататься на Олимпийских играх. Для меня было удовольствием кататься, поэтому не знаю почему так случилось (падение на тройном акселе). Не могу сказать, что прыжок нестабильный. Я работала над ним, и он был стабильный.

Мне действительно нравится выступать на Олимпийских играх, здесь необычная атмосфера, не такая, как на других соревнованиях. Многие люди говорили об этом, я хотела это прочувствовать. И она действительно отличается.

Тройной аксель исполнила японка Хигути Вакаба. На каскаде тройной лутц – тройной тулуп был понижен тулуп, а на тройном флипе отмечено неясное ребро и недокрут в четверть. 73,51 – она на пятом месте.

Произвольную программу одиночницы исполнят 17 февраля в 13.00 мск. Прямую трансляцию смотрите на Первом канале и сайте Первого канала.

Расписание выступлений участниц в произвольной программе одиночниц смотрите здесь. Время – пекинское.

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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