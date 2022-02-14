Пекин-2022 | Фигурное катание. Женщины, короткая программа: что ждать, где смотреть

15 и 17 февраля 2022 года на Олимпийских играх в Пекине пройдут соревнования по фигурному катанию среди женщин. 15 февраля девушки представят короткие программы. Представительницы команды ROC — Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева — фаворитки турнира. Все три девушки успешно исполняют многооборотные прыжки на соревнованиях

Также за медали могут побороться две ведущие фигуристки команды Японии — Сакомото Каори и Хигути Вакаба, а также кореянка Ю Ен. Хигути и Ю имеют в своем арсенале тройной аксель и заявили его в короткой программе. Сакомото элементов «ультра-си» на соревновательном уровне не выполняет.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова в этом сезоне испытывает проблемы со своими коронными элементами — четвертными флипом и лутцем, а также с каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. На предолимпийском чемпионате России Анна стала третьей, уступив Трусовой и Валиевой, а на чемпионате Европы — второй. В короткой программе Щербакова не выполняет элементов «ультра-си», но при чистом исполнении будет все равно претендовать на самые высокие позиции. Лучший результат Щербаковой в короткой программе был зафиксирован в прошлом году на командном чемпионате мира — 81.07 балла.

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова — первая женщина, исполнившая четверной флип, лутц и тулуп на соревнованиях и несколько четверных прыжков в одной программе. В этом сезоне Трусова получила травму ноги и пропустила несколько стартов. Однако это не помешало ей стать второй на чемпионате России и третьей на чемпионате Европы. Уже который старт подряд Александра Трусова заявляет в короткой программе тройной аксель, но исполнить его на соревнованиях спортсменке пока не удавалось. Если Трусова допустит ошибку на этом элементе и на Олимпийских играх, то по итогам короткой программы она может уступить не только подругам по команде, но и ряду других фигуристок. Свой лучший результат в короткой программе (77.69 балла) Трусова показала в этом сезоне на этапе серии Гран-при ISU. Примечательно, что на этом старте из-за травмы ноги фигуристка отказалась от попытки выполнить прыжок в три с половиной оборота.

Камила Валиева, которая согласно решению CAS продолжит участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, к короткой программе подходит обладательницей мирового рекорда. Если ей удастся выполнить заявленный набор элементов, то составить ей конкуренцию будет очень сложно. Лучшая оценка действующей чемпионки Японии Сакамото Каори в короткой программе — 77.78 балла. У ее соотечественницы Хигути Вакабы — 79.73. Обе японки при чистых прокатах смогут побороться за лидерство с представительницами ROC.

Листайте ниже, чтобы найти расписание турнира по женскому одиночному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

(Все время пекинское, UTC+8)

На территории России соревнования покажет «Первый канал» на сайте и в прямом эфире.

Женское одиночное катание

15 февраля

18:08-22:25 Женское одиночное катание, короткая программа

17 февраля

18:08-21:57 Женское одиночное катание, произвольная программа

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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