Чемпионат Европы по летним видам спорта — 2022: вся информация

11-21 августа в Мюнхене пройдет 2-й чемпионат Европы по летним видам спорта. В его рамках в одном городе и в одно время пройдут первенства континента сразу по нескольким видам спорта: легкой атлетике, гимнастике, пляжному волейболу, велоспорту, академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, настольному теннису, триатлону, спортивному скалолазанию.

Впервые соревнования в таком формате прошли четыре года назад. В 2018-м атлеты выявляли лучших в шотландском Глазко и немецком Берлине. В отличие от первого турнира в этот раз чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет отдельно, в Риме.

Чемпионат Европы по летним видам спорта — 2022 является для Мюнхена первым масштабным мультиспортивным событием со времен Олимпийских игр — 1972. Поэтому неудивительно, что в качестве объектов баталий — 2022 задействованы многие сооружения, ставшие местом розыгрыша олимпийских наград 50 лет назад. Центральным из них является, безусловно, Олимпийский парк.

В первый день соревнований в борьбу вступят представительницы спортивной гимнастики. В этом виде награды разыграют уже 11 августа. Гимнастический чемпионат Европы продлится до 21 августа.

11-го же начнется турнир в BMX-фристайле. Обладатели медалей определятся здесь 12 и 13 августа.

В первый же день будут соревноваться и в велоспорте на треке. А награды найдут своих обладателей в этом виде 12 —16 августа.

В академической гребле заезды пройдут 11 и 12 августа, а награды распределят 13 и 14-го.

В спортивном скалолазании также выйдут на старт 11 и 12 августа, а медали разыграют 13 — 15 и 17 — 18 августа.

В триатлоне лучших выявят 12, 13, 14 августа.

В настольном теннисе турнир откроется 13 августа и пройдет до 21-го. А владельцы награды будут определены 15, 18, 20, 21 августа.

Велогонки на шоссе пройдут 14, 17, 21 августа.

В легкой атлетике ежедневно, с 15 по 21 августа, будут названы имена чемпионов Европы 2022 года.

В пляжном волейболе игры пройдут 15 — 21 августа, а медали будут разыграны в последние два дня.

В гребле на байдарках и каноэ спортсмены начнут соревноваться 18 августа и в последующие три дня определят победителей.

В маунтинбайке победители и призеры будут названы 19 и 20 августа.

Информация о чемпионате Европы по летним видам спорта — 2022 доступна на сайте турнира.

Всю информацию о расписании турниров в отдельных видах и трансляциях читайте в превью чемпионата Европы по каждому из них.

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BMX-фристайл. Чемпионат Европы — 2022: что ждать и где смотреть

BMX-фристайл. Чемпионат Европы — 2022: итоги

Велоспорт на треке:

Велоспорт на треке. Чемпионат Европы — 2022: что ждать и где смотреть

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Настольный теннис:

Настольный теннис. Чемпионат Европы — 2022: что ждать и где смотреть

Триатлон:

Триатлон. Чемпионат Европы — 2022: что ждать и где смотреть

Триатлон. Чемпионат Европы — 2022: итоги

Скалолазание:

Скалолазание. Чемпионат Европы — 2022: что ждать и где смотреть

Академическая гребля:

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Велоспорт. Шоссейные гонки:

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Маунтинбайк:

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