Велоспорт. Шоссейные гонки. Итоги чемпионата Европы — 2022. Золото Вибес помогло Нидерландам догнать Швейцарию

Победой Лорены Вибес из Нидерландов в групповой гонке завершился 21 августа 2022 года чемпионат Европы по велоспорту на шоссе в Мюнхене. Таким образом, сборная Нидерландов догнала Швейцарию по золоту (по две победы в четырех гонках), а по количеству наград и вовсе вышла на первое место в медальном зачете.

Год назад титул чемпионки Европы завоевала опытнейшая Эллен ван Дейк, но на сей раз она работала на свою 23-летнюю соотечественницу Вибес. Что и неудивительно, рельеф дистанции с большой долей вероятности подразумевал групповой спринтерский финиш, а Вибес считается одним из лучших спринтеров-велосипедисток. На недавнем дебютном «Тур де Франс» она вошла в истории, став победительницей первого этапа, затем выиграв и пятый этап. Да и вообще в нынешнем сезоне у нее немало выигранных гонок. Тем не менее, золото чемпионата Европы для Лорены не менее важный успех, чем триумф на Европейских играх 2019 года в Минске. Отметим, что на финише Вибес на половину колеса опередила Элизу Бальзамо из Италии. Бронза у еще одной итальянки – Ракель Барбьери.

Напомним, что ранее титул чемпиона Европы у мужчин в групповой гонке взял ураганным спринтом гонщик из Нидерландов Фабио Якобсен. В «разделках» доминировали швейцарцы – Штефан Биссегер у мужчин и Марлен Ройссер у женщин. Что же касается общего количества медалей шоссейного ЧЕ-2022, то у Нидерландов их в сумме четыре, у швейцарцев – три.