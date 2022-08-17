Велоспорт. Шоссейные гонки. Чемпионат Европы — 2022. Биссегер сенсационно обогнал Ганну и Кюнга в «разделке»

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе в Мюнхене в индивидуальной гонке на время у мужчин завершился сенсацией. Победу 17 августа 2022 года одержал 23-летний швейцарец Штефан Биссегер, опередивший двух главных фаворитов – соотечественника Штефана Кюнга и итальянца Филиппо Ганну. У женщин прошлогодний титул защитила швейцарка Марлен Ройссер.

О чемпионате Европы по велогонкам на шоссе в Мюнхене читайте здесь

Звездный состав участников мужской «разделки» вроде как не предусматривал неожиданности. Чемпион мира 2020 и 2021 годов в этой дисциплине Ганна пропустил трековую часть соревнований в Мюнхене и явно был настроен на победу. Помешать ему мог, казалось, только Кюнг, выигравший в 2020 и 2021 годах чемпионаты Европы. Фавориты стартовали в самом конце – предпоследним Кюнг и последним Ганна. Но довольно неожиданно вместо дуэли все увидели сражение трех «раздельщиков», к битве гигантов подключился Биссегер.

Не сказать, что Биссегер – совсем уж «темная лошадка». Нет, он выигрывал медали чемпионатов Европы среди андеров (U23), а в прошлом году в индивидуальной гонке на время стал четвертым на чемпионате Европы и седьмым на чемпионате мира. Однако по уровню достижений он заметно уступал Ганне и Кюнгу, к тому же по дистанции служил им ориентиром. На первой контрольной отметке он уступал несколько десятых Ганне, а Кюнг отставал на несколько секунд. На второй отметке уже Кюнг вышел вперед, Ганна отставал на 1,8 секунды, а Биссегер – на 2,8. По идее, шансы молодого швейцарца на золото были невелики, но он сумел заключительный отрезок дистанции 24 км пройти очень мощно. В итоге, Кюнг уступил ему 0,53 секунды и стал серебряным призером, а Ганна выиграл бронзу с отставанием 8,04 секунды.

Марлен Ройссер защитила в "разделке" титул чемпионки Европы Фото © 2022 Getty Images

После победы Биссегер признался, что очень счастлив, особенно после стольких неурядиц в 2022 году – болезнь, падения, травмы. Действительно, в этом сезоне у него была всего одна победа – в «разделке» «Тура ОАЭ».

У женщин индивидуальная гонка на время получилась более предсказуемой. Главные фавориты Ройссер и Эллен ван Дейк, не подпустили соперниц, разыграв золото между собой. Гонщица из Нидерландов побеждала в «разделке» чемпионатов Европы четырежды, но защищала титул как раз швейцарка, отличившаяся в 2021-м. И ей удалось победить во второй раз подряд. Марлен очень быстро начала, быстро создав преимущество над ван Дейк примерно в десять секунд. А вот во второй половине дистанции лучше смотрелась как раз Эллен. На финальном отрезке она даже отыграла часть отставания, но, в итоге, уступила в борьбе за победу 5,77 секунды. Бронзу завоевала еще одна гонщица из Нидерландов – Рианна Маркус.

Добавим, что у женщин в воскресенье пройдет групповая гонка, которая и завершит шоссейный чемпионат Европы по велоспорту. У мужчин все медали уже распределены. Золото в групповой гонке в минувшее воскресенье выиграл Фабио Якобсен из Нидерландов.

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