Маунтинбайк. Чемпионат Европы — 2022: итоги

Чемпионат Европы по маунтинбайку — 2022 проходил на трассе в Олимпийском парке Мюнхена 19 — 20 августа. Победителями индивидуальных гонок в дисциплине кросс-кантри стали чемпион Токио 2020 Том Пидкок из Великобритании и лидирующая в общем зачете Кубка мира 2022 Лоана Лекомт из Франции.

У мужчин гонка для главного фаворита поначалу не задалась. Пидкок умудрился упасть в первом же повороте. На лидирующие позиции 23-летний райдер из Великобритании вернулся только к четвертому из восьми кругов по 4.2 км. После небольшой передышки за спинами соперников Пидкок совершил решающий рывок и финишировал в одиночестве.

За спиной универсального таланта, успевшего в этом году помимо Мюнхена одержать победы и на чемпионате мира по циклокроссу, и на этапе «Тур де Франс», датчанин Себастьян Карстенсен выиграл спурт у швейцарца Филиппо Коломбо. Без медали остался отставший на последнем подъеме чемпион Европы в категории до 23 лет Виктор Корецки из Франции. Прошлогодний победитель Ларс Фюрстер из Швейцарии на этот раз только седьмой.

У женщин гонка стала еще экстремальнее из-за погодных условий: ливень размыл трассу и сделал ее едва проходимой. Несмотря на это французский тандем Лекомт и чемпионки Европы 2021 Полин Ферран-Прево рискнул уехать в ранний отрыв.

На втором круге Ферран-Прево оторвалась от соотечественницы, однако вскоре вынуждена была остановиться почти на минуту — на ее велосипеде слетела цепь, вернуть которую на место в грязи оказалось непростой задачей. Этот эпизод решил судьбу титула — Лекомт так никто и не догнал. Ферран-Прево уступила Лоане на финише 37 секунд. Третьей с трехминутным отставанием завершила дистанцию вице-чемпионка Европы 2021 Анне Терпстра (Нидерланды), опередившая на последнем круге олимпийскую чемпионку 2020 из Швейцарии Йоланду Нефф.