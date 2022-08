Маунтинбайк. Чемпионат Европы — 2022: итоги

На размокшей после дождя трассе самой ловкой и быстрой оказалась Лоана Лекомт из Франции, выигравшая в Мюнхене первый взрослый титул

