Легкая атлетика. Чемпионат Европы – 2022: очередная победа Дюплантиса, чемпионский хет-трик Бол и другие итоги шестого дня

20 августа, в шестой соревновательный день турнира по легкой атлетике в рамках чемпионата Европы – 2022 в Мюнхене, были разыграны восемь комплектов медалей. Его главными событиями стали очередная победа Мондо Дюплантиса в секторе для прыжков с шестом, чемпионский хет-трик бегуньи Фемке Бол, драматичная развязка в метании копья у женщин и два золота спортсменов из Греции и Великобритании.

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Соревнования в прыжке с шестом Дюплантис выиграл, не совершив ни одной неудачной попытки. Все пять его прыжков оказались безукоризненными по технике – в том числе и последний, на высоте 6 метров 6 сантиметров, которая стала новым рекордом чемпионатов Европы. Идти дальше и штурмовать свой мировой рекорд шведский спортсмен не стал – возможно, по причине того, что сектор еще не полностью просох после прошедшего перед вечерней сессией дождя.

Спортсменка из Нидерландов Фемке Бол завоевала уже свою третью золотую медаль на чемпионате Европы–2022, собрав уникальную коллекцию побед в беге на круг: и с барьерами, и без них, и в составе эстафеты 4х400 метров. Сегодня вся эстафетная четверка сборной Нидерландов проявила себя просто отлично. На трех первых этапах Эвелин Сальберг, Лике Клавер и Лисанне Де Витте смогли удержаться в лидирующей группе, а Фемке Бол, ушедшая на последний этап третьей, не оставила соперницам никаких шансов. Серебро – у сборной Польши, бронза – у команды Великобритании.

Победный финиш Фемке Бол в эстафете 4х400 метров Фото © sh@offen-blen.de

У мужчин в этом виде программы золото досталось сборной Великобритании, которая несколько удивила распределением спортсменов по этапам (ставший три дня назад чемпионом Европы в беге на 400 метров Мэттью Хадсон-Смит ушел на эстафетную дистанцию первым). В итоге борьба за золото шла до самого финишного створа, и британцы опередили занявшую второе место команду Бельгии всего на 14 сотых секунды, а ставших третьими французов – на 29 сотых.

Очень драматично закончились соревнования в метании копья у женщин. Золотую медаль в этом виде завоевала гречанка Элина Тзенго, во второй попытке установившая личный рекорд (65,81) и фактически нокаутировавшая этим результатом соперниц. Погодные условия оставались далеко не идеальными, и к достижению гречанки никто из соперниц не смог даже приблизиться. А вот борьба за серебро и бронзу получилась невероятно жаркой. Перед заключительной попыткой двукратная олимпийская чемпионка Барбора Шпотакова из Чехии с броском на 60,31 занимала обиднейшее четвертое место, уступая третьему результату сербки Адрианы Вилагош всего один сантиметр. В своей последней попытке Шпотакова смогла прибавить 37 сантиметров и даже вышла на текущее второе место. Однако продержалась она на нем меньше минуты, так как следующей в сектор вышла Вилагош и отправила снаряд за отметку 62 метра – 62,01. Так занимавшая на протяжении практически всего финала второе место венгерка Река Силади за пару минут переместилась на четвертую позицию и осталась без медали. А пьедестал в этом виде получился по-настоящему удивительным – золотому и серебряному призерам (19-летней Тзенго и 18-летней Вилагош) в сумме меньше лет, чем Шпотаковой, которая поднялась рядом с ними на третью ступень.

Другие золотые медали сегодняшнего соревновательного дня завоевали Келли Ходжкинсон из Великобритании в беге на 800 метров у женщин, албанка Луиза Гега в беге на 3000 метров с препятствиями, а также испанец Альваро Мартин и гречанка Антигони Дрисбиоти в спортивной ходьбе на 20 километров. Причем для спортсменки из Греции эта победа стала уже второй на нынешнем чемпионате Европы.

Полное расписание соревнований чемпионата Европы – 2022 можно посмотреть здесь.

Смотреть онлайн чемпионат Европы – 2022 по легкой атлетике можно на канале «Матч! Арена», портале sportbox.ru и сайте All Athletics

Следить за соревнованиями можно также через официальное приложение Мюнхен 2022