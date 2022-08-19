Легкая атлетика. Чемпионат Европы – 2022: реванш Бех-Романчук, возвращение Вархольма и другие итоги пятого дня

19 августа, в пятый соревновательный день турнира по легкой атлетике в рамках чемпионата Европы – 2022 в Мюнхене, были разыграны восемь комплектов медалей. Этот день турнира принес и настоящие драмы, и громкие сенсации.

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Накануне украинская прыгунья Марина Бех-Романчук обиднейшим образом в последней попытке упустила бронзовую медаль в турнире по прыжкам в длину. После этой драматичной развязки она разрыдалась прямо в секторе, но эти вчерашние отрицательные эмоции ничуть не помешали ей сегодня в соревнованиях по тройному прыжку. Уже в первой попытке она идеально попала на планку отталкивания, установив личный рекорд – 14,81, который стал ориентиром для соперниц. Ни одна из них в итоге так и не смогла приблизиться к результату Бех-Романчук, а та в пятой попытке еще улучшила его, впервые в карьере улетев за 15 метров – 15,02. Ее драма на чемпионате Европы – 2022 оказалась историей со счастливым концом.

Олимпийский чемпион и рекордсмен мира на дистанции 400 метров с барьерами Карстен Вархольм из Норвегии сумел полноценно вернуться после травмы и завоевал золотую медаль в этом виде программы. На чемпионате мира в Орегоне месяц назад Вархольму не хватило сил на финишную прямую, и он остался без медали. В Мюнхене норвежец сумел выдержать темп до конца финального забега и одержал победу с рекордом чемпионатов Европы – 47,12.

На той же дистанции у женщин золотую медаль с большим отрывом от соперниц завоевала Фемке Бол из Нидерландов. Для нее эта победа стала уже второй на нынешнем турнире, и Бол сделала очень необычный дубль, выиграв золото как на гладкой дистанции 400 метров, так и в беге на круг с барьерами.

Чемпион и серебряный призер чемпионата Европы - 2022 в метании диска - Миколас Алекна и Кристиан Чех Фото © 2022 Getty Images

Финал в метании диска вполне можно назвать «турниром будущего», так как его главными героями оказались совсем молодые спортсмены. И сенсационным чемпионом Европы стал 19-летний литовец Миколас Алекна. Сын двукратного олимпийского чемпиона Виргилиюса Алекны сумел отличной пятой попыткой на 69 метров 78 сантиметров опередить почти непобедимого в нынешнем сезоне 23-летнего словенца Кристиана Чеха. Чемпион мира – 2022 из Словении остался в Мюнхене лишь с серебром.

Пожалуй, еще большей неожиданностью стала развязка финала в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин. Финн Топи Райтанен рывком за 250 метров до финиша вышел вперед, а затем идеально преодолел и яму с водой, и все оставшиеся препятствия, не дав соперникам шанса приблизиться к себе. В итоге Райтанен принес Финляндии второе золото нынешнего чемпионата Европы после победы Вильмы Мурто в прыжке с шестом.

На дистанции 200 метров чемпионами Европы стали Жарнел Хьюз из Великобритании у мужчин (результат – 20,07) и швейцарка Муджинга Камбунджи у женщин (22,32). Для Камбунджи этот успех тоже стал своеобразным реваншем, так как на стометровке она упустила золото в споре с немкой Джиной Люкенкемпер с отставанием всего в пять тысячных секунды.

Еще одной победительницей в сегодняшний соревновательный день стала британка Лаура Муир, завоевавшая золотую медаль на дистанции 1500 метров. В этом финале все решилось фактически в дуэльном споре Муир и Кьяры Магеан из Ирландии. Уже за круг до финиша эти две спортсменки убежали от всех соперниц, а в их противостоянии на заключительном отрезке дистанции сильнее оказалась именно Муир.

Полное расписание соревнований чемпионата Европы – 2022 можно посмотреть здесь.

Смотреть онлайн чемпионат Европы – 2022 по легкой атлетике можно на канале «Матч! Арена», портале sportbox.ru и сайте All Athletics

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