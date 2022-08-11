Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2022. Азия д'Амато выиграла турнир в личном многоборье

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике — 2022, который проходит в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта в Мюнхене, стартовал в соревнованиях взрослых женским личным многоборьем.

По его итогам чемпионкой Европы стала итальянка Азия д'Амато. До нее победы в этой дисциплине из ее соотечественниц добилась в 2007 году Ванесса Феррари, чемпионка мира-2006 в личном многоборье и серебряный призер Олимпийских игр-2020 в вольных упражнениях.

Д'Амато набрала 54,732 балла. Второй стала Элис Кинселла из Великобритании с 54,132 балла, третьей — Мартина Маджио из Италии с 53,965 балла.

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Борьба, можно сказать, была до последнего. Окончательное распределение мест стало понятно только на последнем снаряде. К нему лидирующая тройка подходила с очень плотными результатами: разделяли гимнасток лишь 0,300 балла.

Кинселла, уступавшая д'Амато и Маджио после трех снарядов, сделала заявку на победу, получив 13,533 балла на вольных упражнениях. Д'Амато, казалось, чуть потеряла ритм, выполняя сложную комбинацию на разновысоких брусьях. Но Азия заработала 13,900 балла и вышла в лидеры. Только Маджио могла ее обойти, но допустила ошибку в конце своего выступления на брусьях.

В итоге стоит отметить, что серебряный призер чемпионата мира — 2021 в опорном прыжке и бронзовый призер чемпионата мира — 2019 в командном многоборье Азия д'Амато очень ровно прошла соревнования в личном многоборье, показав высокие оценки в выступлениях на всех снарядах.

Как отметила сама спортсменка, она была настроена выступить хорошо, и первое выступление послужило отличным стартом: «Немного понервничала перед брусьями, но справилась, и все это привело к неожиданному золоту. Я очень счастлива».

По итогам дня 13 команд также отобрались на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Ливерпуле. Это Италия, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Венгрия, Испания, Румыния, Финляндия, Австрия, Украина и Швеция.

Чемпионат Европы по гимнастике продолжится 12 августа выступлением юниорок в командном и личном многоборье. 13 августа женщины разыграют медали в командном многоборье, а 14 августа пройдут финалы на отдельных снарядах у взрослых и юниорок.

Смотреть онлайн чемпионат Европы по спортивной гимнастике можно на канале «Матч! Арена» и портале Sportbox.ru

Следить за соревнованиями можно через официальное приложение Мюнхен 2022

Лучшие моменты финалов также будут доступны на каналах Мюнхен 2022 и European Gymnastics