Мюнхен 2022. Чемпионат Европы по летним видам спорта: медальный зачет

Какая команда выиграла больше всего медалей на состязаниях в Германии с 11 по 21 августа

Автор: Леонид Мужикбаев
Фото © 2022 Getty Images

С 11 по 21 августа в Мюнхене проходит уникальный мультиспортивный фестиваль — чемпионат Европы по летним видам спорта2022, объединивший главные турниры сезона на континенте по двенадцати олимпийским видам спорта. Подробно о слогане события и его связи с наследием Олимпийских игр 1972 года можно прочитать здесь. Полная информация о видах спорта, расписании, превью и итогах завершившихся соревнований — здесь. В этом материале Olympics приводится ежедневно обновляемое положение в таблице общего медального зачета Мюнхена 2022.

Мюнхен 2022. Чемпионат Европы по летним видам спорта. Медальный зачет. Топ 20
Страна 🥇Золото 🥈Серебро 🥉Бронза Сумма
Германия 21 17 10 48
Великобритания 19 17 11 47
Италия 12 14 16 42
Франция 11 15 20 46
Нидерланды 8 6 12 26
Румыния 8 2 4 14
Венгрия 5 4 3 12
Греция 5 4 0 9
Норвегия 5 0 2 7
Польша 4 11 13 28
Испания 4 7 9 20
Украина 4 5 6 15
Швейцария 3 5 5 13
Словения 3 4 1 8
Бельгия 3 3 4 10
Австрия 3 2 2 7
Хорватия 3 1 2 6
Чехия 2 2 3 7
Швеция 2 2 3 7
Португалия 2 2 2 6

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