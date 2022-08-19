С 11 по 21 августа в Мюнхене проходит уникальный мультиспортивный фестиваль — чемпионат Европы по летним видам спорта — 2022, объединивший главные турниры сезона на континенте по двенадцати олимпийским видам спорта. Подробно о слогане события и его связи с наследием Олимпийских игр 1972 года можно прочитать здесь. Полная информация о видах спорта, расписании, превью и итогах завершившихся соревнований — здесь. В этом материале Olympics приводится ежедневно обновляемое положение в таблице общего медального зачета Мюнхена 2022.
Мюнхен 2022. Чемпионат Европы по летним видам спорта: медальный зачет
Какая команда выиграла больше всего медалей на состязаниях в Германии с 11 по 21 августа
Автор: Леонид Мужикбаев
Фото © 2022 Getty Images
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