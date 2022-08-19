С 11 по 21 августа в Мюнхене проходит уникальный мультиспортивный фестиваль — чемпионат Европы по летним видам спорта — 2022, объединивший главные турниры сезона на континенте по двенадцати олимпийским видам спорта. Подробно о слогане события и его связи с наследием Олимпийских игр 1972 года можно прочитать здесь. Полная информация о видах спорта, расписании, превью и итогах завершившихся соревнований — здесь. В этом материале Olympics приводится ежедневно обновляемое положение в таблице общего медального зачета Мюнхена 2022.

Мюнхен 2022. Чемпионат Европы по летним видам спорта. Медальный зачет. Топ 20 Страна 🥇Золото 🥈Серебро 🥉Бронза Сумма Германия 21 17 10 48 Великобритания 19 17 11 47 Италия 12 14 16 42 Франция 11 15 20 46 Нидерланды 8 6 12 26 Румыния 8 2 4 14 Венгрия 5 4 3 12 Греция 5 4 0 9 Норвегия 5 0 2 7 Польша 4 11 13 28 Испания 4 7 9 20 Украина 4 5 6 15 Швейцария 3 5 5 13 Словения 3 4 1 8 Бельгия 3 3 4 10 Австрия 3 2 2 7 Хорватия 3 1 2 6 Чехия 2 2 3 7 Швеция 2 2 3 7 Португалия 2 2 2 6