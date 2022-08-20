Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2022. Британские гимнасты — обладатели командного титула среди мужчин

В Мюнхене в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта — 2022 продолжается первенство континента по спортивной гимнастике.

В предпоследний день соревнований мужчины разыграли награды в командном многоборье.

Сборная Великобритании, ведомая чемпионом Европы — 2022 в индивидуальном многоборье Джо Фрейзером, стала лучшей (254,295 балла). Также поднялись на подиум гимнасты Италии (247,494) и Турции (246,162).

Британцы начали свое выступление с вольных упражнений, где заработали 42,433 балла. Особенно отличился Джейк Джарман с 14,500 балла. Затем последовали выступления на коне и кольцах — 41,465 и 42,166 соответственно. Но на опорном прыжке их сумма составила более чем на балл выше, чем у соперников — 44,700. И в это время уже можно было предсказывать итоговую победу. Джарни Реджини-Моран и Джарман получили самые высокие баллы за свои прыжки — 14,900 и 15,200. На параллельных брусьях сказал свое слово Джо Фрейзер. Чемпион мира 2019 года на этом снаряде выдал свое фирменное выступление и получил 15,166 балла. Всего же команда заработала на брусьях 42,599.

На перекладине британцы также выдали отличное выступление, добавив в свою копилку еще 40,932 балла. Снова проявил себя Джарман (12,966 балла).

Если с обладателем первого места все было ясно еще по ходу соревнований, то к кому отойдет серебро, а кому — бронза решилось только на последнем снаряде. Ахмет Ондер на перекладине открыл решающий раунд: 12.600. Чемпиону мира 2021 года на вольных Николе Бартолини нужно было эту оценку превзойти. Выступив чисто, он заработал 14,433 балла, и Италия обеспечила себе серебро. Для «адзурри» эта награда стала первой командной медалью у мужчин на чемпионате Европе. Турция же стала призером ЧЕ в командном многоборье во второй раз.

В воскресенье чемпионат Европы — 2022 по спортивной гимнастике завершится финалами на отдельных снарядах.

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