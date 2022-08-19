Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы 2022. Артур Давтян: все, что нужно знать об одном из главных фаворитов турнира 

Армянский гимнаст Артур Давтян – один из главных претендентов на пьедестал чемпионата Европы-2022 в опорном прыжке. В его активе – бронза Олимпийских игр в Токио, медали чемпионатов Европы и победы на всех четырех этапах Кубка мира этого сезона. Накануне чемпионата Давтяну исполнилось 30 лет, за его плечами опыт выступления на трех Олимпийских играх, в Токио он стал первым призером Олимпиады по спортивной гимнастике в истории независимой Армении. А еще именем Артура Давтяна назвали элемент в спортивной гимнастике, исполняемый на коне.

Артур Давтян родился в Ереване, и там же в возрасте семи лет начал заниматься спортивной гимнастикой. Параллельно Артур играл в футбол, причем весьма успешно. Так что в какой-то момент даже хотел уйти из гимнастики и стать футболистом. Но тренеры, видевшие в парне огромный потенциал, повлияли на решение Артура делать карьеру в гимнастике.

В 16 лет Давтян был включен в состав сборной Армении. Спустя три года – в 2011 году – гимнаст дебютировал на взрослых соревнованиях – на чемпионате Европы в Берлине. Он был самым молодым участником турнира в личном многоборье и в итоге занял 20-е место. Лучшим же результатом спортсмена на этих соревнованиях стало 14-е место в опорном прыжке – на снаряде, ставшем впоследствии его коронным.

Первые сезоны складывались для Артура не совсем удачно, но гимнаст не опускал руки и четко шел к своей цели. В 2012 году Давтян дебютировал на Олимпийских играх в Лондоне. В квалификационном раунде он травмировал ногу, в итоге занял 36-е место и не смог отобраться в финал. Неудача лишь закалила амбициозного атлета.

«После своей первой Олимпиады я сделал определенные выводы. Я понял, что нужно делать более сложные элементы в упражнениях, что я должен более уверенно выполнять опорный прыжок, более уверенно приземляться, чтобы не терять баллы. И стремиться к тому, чтобы безукоризненно повторить то, что я делаю на тренировке», – делился Артур в интервью Sport Mediamax.

Артур Давтян на Европейских играх в Минске Фото © 2019 Getty Images

Первые медали взрослых соревнований пришли в 2013 году: сначала Артур завоевал бронзу Кубка мира в Дохе в опорном прыжке, затем на чемпионате Европы в Москве повторил свой успех, став бронзовым призером в опорном прыжке. Артур признавался, что за время карьеры ему часто приходилось идти на риск на соревнованиях. Сильнее всего рисковал он в 2015 году. Давтян будучи в плохом самочувствии решил принять участие в чемпионате мира, чтобы пройти квалификацию на Олимпийские игры в Рио. В итоге вопреки всему он выиграл олимпийскую квоту и отправился второй раз штурмовать олимпийский пьедестал. По пути он сумел завоевать серебро чемпионата Европы в опорном прыжке, но на Олимпийских играх-2016 ему не удалось пройти в финал, он занял 11-е место.

Затем в карьере Артура случилось золото Европейских игр-2019 в опорном прыжке. В 2021 году Давтян сумел завоевал долгожданную золотую медаль чемпионата Европы, правда не в опорном прыжке, а на коне. А несколько месяцев спустя сбылась самая заветная мечта Артура – он выиграл олимпийскую медаль на своих третьих Играх. Давтян стал бронзовым призером в опорном прыжке в Токио-2020 и первым армянским гимнастом, выигравшим олимпийскую медаль после Эдуарда Азаряна, который в составе сборной Советского Союза выиграл командное золото на Играх 1980 года.

Артур Давтян на Олимпийских играх в Токио Фото © 2021 Getty Images

«Спорт дал мне все! Друзей, признание, силу. Я бесконечно счастлив, что выиграл наконец свою олимпийскую медаль. Я много лет шел к этой цели. И теперь я еще больше замотивирован двигаться дальше», – признавался Артур после Токио-2020.

В этом году Артуру Давтяну исполнилось 30 лет, многие в этом возрасте уже оставляют спортивную карьеру. Но Давтян – на коне! Он выиграл все этапы Кубка мира текущего сезона, его именем назвали новый гимнастический элемент, который он выполнил в ходе Кубка мира в Каире. И невероятно интересно наблюдать за целеустремленным и опытным гимнастом на чемпионате Европы в Мюнхене.

Смотреть онлайн чемпионат Европы по спортивной гимнастике можно на канале «Матч! Арена» и портале Sportbox.ru

Следить за соревнованиями можно через официальное приложение Мюнхен 2022

Лучшие моменты финалов также будут доступны на каналах Мюнхен 2022 и European Gymnastics